Платіжна система EasyPay

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v-m- написав:Почему на квитанциях с заголовком "ФК "Контрактовий дiм" ставите печать "ФК "Абекор" ? Ответ 0(800)60-30-03 просто умиляет: лепим ту печать, что под руку попадется, типа имеем право. В прошлом месяце сообщил об этом EasyBot-у - ноль реакции. Это продолжается уже второй месяц. Такие квитанции годятся только для мусорных корзин.
valya написав:Bosstone Конечно нет. Сегодня получена карта. Еще даже не пополнена. Надо ждать смс про подключение к кб, или торопиться с пополнением? Пока мониторю как платить комуналь, видимо приму Ваши советы. Приват некст нужно использовать свой (хозяина карты и телефона) или без разницы, например второй половины или детей?
зайдите в ветку укрсиба и все там найдете. В некст.приват надо залогинится под собой, чтобы комиссия была меньше