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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 199200201202
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:11

  v-m- написав:Почему на квитанциях с заголовком "ФК "Контрактовий дiм" ставите печать "ФК "Абекор" ?
Ответ 0(800)60-30-03 просто умиляет: лепим ту печать, что под руку попадется, типа имеем право.
В прошлом месяце сообщил об этом EasyBot-у - ноль реакции. Это продолжается уже второй месяц.
Такие квитанции годятся только для мусорных корзин.

ерунда,Изю юзает один собственник этих двух компаний (АВК).У них даже сайты схожи http://fkabecor.com.ua/vidomosti-pro-vlasnikiv/ и http://fincompkd.com.ua/vidomosti-pro-vlasnikiv/
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:50

  valya написав:Bosstone
Конечно нет. Сегодня получена карта. Еще даже не пополнена. Надо ждать смс про подключение к кб, или торопиться с пополнением? Пока мониторю как платить комуналь, видимо приму Ваши советы. Приват некст нужно использовать свой (хозяина карты и телефона) или без разницы, например второй половины или детей?
зайдите в ветку укрсиба и все там найдете. В некст.приват надо залогинится под собой, чтобы комиссия была меньше
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:17

  Мизантрóп написав:ерунда,Изю юзает один собственник этих двух компаний (АВК).У них даже сайты схожи

Во времена сиамских близнецов А-банк шлепал на справки об остатках на лицевом счете печать Приват-банка вместо Акцент банка - такие "справки" нотариусы отправляли прямиком по назначению - в мусор.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:57

  v-m- написав:
  Мизантрóп написав:ерунда,Изю юзает один собственник этих двух компаний (АВК).У них даже сайты схожи

Во времена сиамских близнецов А-банк шлепал на справки об остатках на лицевом счете печать Приват-банка вместо Акцент банка - такие "справки" нотариусы отправляли прямиком по назначению - в мусор.

тема в мусор.19 июля 2017 в Украине вступил в силу закон № 1982 VIII о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями.Источник: https://censor.net.ua/n448333

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Витька,извинись,я всё прощу)
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:41

Re: Платіжна система EasyPay

Здравствуйте у меня что-то не получается зайти в систему,подскажите пожалуйста,на сайте изи можно на сегодняшний момент оплатить коммуналку любой картой с кб?
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