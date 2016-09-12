Платіжна система EasyPay

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v-m- написав:Почему на квитанциях с заголовком "ФК "Контрактовий дiм" ставите печать "ФК "Абекор" ? Ответ 0(800)60-30-03 просто умиляет: лепим ту печать, что под руку попадется, типа имеем право. В прошлом месяце сообщил об этом EasyBot-у - ноль реакции. Это продолжается уже второй месяц. Такие квитанции годятся только для мусорных корзин.
valya написав:Bosstone Конечно нет. Сегодня получена карта. Еще даже не пополнена. Надо ждать смс про подключение к кб, или торопиться с пополнением? Пока мониторю как платить комуналь, видимо приму Ваши советы. Приват некст нужно использовать свой (хозяина карты и телефона) или без разницы, например второй половины или детей?
зайдите в ветку укрсиба и все там найдете. В некст.приват надо залогинится под собой, чтобы комиссия была меньше
Мизантрóп написав:ерунда,Изю юзает один собственник этих двух компаний (АВК).У них даже сайты схожи
Во времена сиамских близнецов А-банк шлепал на справки об остатках на лицевом счете печать Приват-банка вместо Акцент банка - такие "справки" нотариусы отправляли прямиком по назначению - в мусор.
тема в мусор.19 июля 2017 в Украине вступил в силу закон № 1982 VIII о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями.Источник: https://censor.net.ua/n448333
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня