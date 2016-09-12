RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
ФінТех та Платіжні системи
/
Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 199200201202
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:11

  v-m- написав:Почему на квитанциях с заголовком "ФК "Контрактовий дiм" ставите печать "ФК "Абекор" ?
Ответ 0(800)60-30-03 просто умиляет: лепим ту печать, что под руку попадется, типа имеем право.
В прошлом месяце сообщил об этом EasyBot-у - ноль реакции. Это продолжается уже второй месяц.
Такие квитанции годятся только для мусорных корзин.

ерунда,Изю юзает один собственник этих двух компаний (АВК).У них даже сайты схожи http://fkabecor.com.ua/vidomosti-pro-vlasnikiv/ и http://fincompkd.com.ua/vidomosti-pro-vlasnikiv/
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4357
З нами з: 03.12.14
Подякував: 582 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:50

  valya написав:Bosstone
Конечно нет. Сегодня получена карта. Еще даже не пополнена. Надо ждать смс про подключение к кб, или торопиться с пополнением? Пока мониторю как платить комуналь, видимо приму Ваши советы. Приват некст нужно использовать свой (хозяина карты и телефона) или без разницы, например второй половины или детей?
зайдите в ветку укрсиба и все там найдете. В некст.приват надо залогинится под собой, чтобы комиссия была меньше
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1686
З нами з: 08.04.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:17

  Мизантрóп написав:ерунда,Изю юзает один собственник этих двух компаний (АВК).У них даже сайты схожи

Во времена сиамских близнецов А-банк шлепал на справки об остатках на лицевом счете печать Приват-банка вместо Акцент банка - такие "справки" нотариусы отправляли прямиком по назначению - в мусор.
v-m-
 
Повідомлень: 173
З нами з: 22.02.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:57

  v-m- написав:
  Мизантрóп написав:ерунда,Изю юзает один собственник этих двух компаний (АВК).У них даже сайты схожи

Во времена сиамских близнецов А-банк шлепал на справки об остатках на лицевом счете печать Приват-банка вместо Акцент банка - такие "справки" нотариусы отправляли прямиком по назначению - в мусор.

тема в мусор.19 июля 2017 в Украине вступил в силу закон № 1982 VIII о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями.Источник: https://censor.net.ua/n448333

Зображення
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4357
З нами з: 03.12.14
Подякував: 582 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:41

Re: Платіжна система EasyPay

Здравствуйте у меня что-то не получается зайти в систему,подскажите пожалуйста,на сайте изи можно на сегодняшний момент оплатить коммуналку любой картой с кб?
amator2020
 
Повідомлень: 8
З нами з: 18.01.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:01

  Мизантрóп написав:
  Мизантрóп написав:ерунда,Изю юзает один собственник этих двух компаний (АВК).
... тема в мусор. 19 июля 2017 в Украине вступил в силу закон № 1982 VIII о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями.Источник: https://censor.net.ua/n448333

Сегодня один собственник, завтра - разные. Кто будет проверять - один собственник, или разные. Отменили обязательность печати? Что касается вашей ссылки, то там сказано, что должна быть подпись ответственного лица. Вы эту подпись видите? Я вижу, что в поле Иванов стоит факсимиле Петров. Естественно, какая может быть подпись на электронном документе? ЕЦП, как у супермаркетов на чеках?
Вместо печатей внедрили "сервис электронных квитанций". Может EasyPay уже подключился к этому сервису?
v-m-
 
Повідомлень: 173
З нами з: 22.02.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:16

  amator2020 написав:Здравствуйте у меня что-то не получается зайти в систему,подскажите пожалуйста,на сайте изи можно на сегодняшний момент оплатить коммуналку любой картой с кб?

привет,в июле за комуслуги нема КБ
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4357
З нами з: 03.12.14
Подякував: 582 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:30

  omb написав:
  valya написав:Bosstone
Конечно нет. Сегодня получена карта. Еще даже не пополнена. Надо ждать смс про подключение к кб, или торопиться с пополнением? Пока мониторю как платить комуналь, видимо приму Ваши советы. Приват некст нужно использовать свой (хозяина карты и телефона) или без разницы, например второй половины или детей?
зайдите в ветку укрсиба и все там найдете. В некст.приват надо залогинится под собой, чтобы комиссия была меньше

Конечно ветка сиба просмотрена, не вся, что то видимо упущено. Благодарю за подсказки. Да вот еще, про комис некста не понятно. За совет логиниться лично - благодарю.
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1271
З нами з: 31.10.12
Подякував: 278 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:36

valya 1 грн за платеж, если залогинен, за некоторые платежи чуть больше, получается платежки меньше 20 грн не выгодно так оплачивать, все больше про укрсиб тут не отвечаю)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1686
З нами з: 08.04.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 199200201202
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет 1 ... 72, 73, 74
Anonymous » Сер 11 бер, 2009 10:48
738 267725
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лип, 2020 09:25
v57
EasyPay или GlobalMoney 1, 2, 3, 4
witalij » Пон 12 вер, 2016 22:05
34 12607
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лют, 2019 16:09
elgroshy500
IPAY платежная система
cl_ua » Пон 05 гру, 2016 02:21
6 5204
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 20:41
v57

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.