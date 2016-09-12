Платіжна система EasyPay

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v-m- написав:Почему на квитанциях с заголовком "ФК "Контрактовий дiм" ставите печать "ФК "Абекор" ? Ответ 0(800)60-30-03 просто умиляет: лепим ту печать, что под руку попадется, типа имеем право. В прошлом месяце сообщил об этом EasyBot-у - ноль реакции. Это продолжается уже второй месяц. Такие квитанции годятся только для мусорных корзин.
valya написав:Bosstone Конечно нет. Сегодня получена карта. Еще даже не пополнена. Надо ждать смс про подключение к кб, или торопиться с пополнением? Пока мониторю как платить комуналь, видимо приму Ваши советы. Приват некст нужно использовать свой (хозяина карты и телефона) или без разницы, например второй половины или детей?
зайдите в ветку укрсиба и все там найдете. В некст.приват надо залогинится под собой, чтобы комиссия была меньше
Мизантрóп написав:ерунда,Изю юзает один собственник этих двух компаний (АВК).У них даже сайты схожи
Во времена сиамских близнецов А-банк шлепал на справки об остатках на лицевом счете печать Приват-банка вместо Акцент банка - такие "справки" нотариусы отправляли прямиком по назначению - в мусор.
тема в мусор.19 июля 2017 в Украине вступил в силу закон № 1982 VIII о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями.Источник: https://censor.net.ua/n448333
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп написав:ерунда,Изю юзает один собственник этих двух компаний (АВК). ... тема в мусор. 19 июля 2017 в Украине вступил в силу закон № 1982 VIII о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями.Источник: https://censor.net.ua/n448333
Сегодня один собственник, завтра - разные. Кто будет проверять - один собственник, или разные. Отменили обязательность печати? Что касается вашей ссылки, то там сказано, что должна быть подпись ответственного лица. Вы эту подпись видите? Я вижу, что в поле Иванов стоит факсимиле Петров. Естественно, какая может быть подпись на электронном документе? ЕЦП, как у супермаркетов на чеках? Вместо печатей внедрили "сервис электронных квитанций". Может EasyPay уже подключился к этому сервису?
valya написав:Bosstone Конечно нет. Сегодня получена карта. Еще даже не пополнена. Надо ждать смс про подключение к кб, или торопиться с пополнением? Пока мониторю как платить комуналь, видимо приму Ваши советы. Приват некст нужно использовать свой (хозяина карты и телефона) или без разницы, например второй половины или детей?
зайдите в ветку укрсиба и все там найдете. В некст.приват надо залогинится под собой, чтобы комиссия была меньше
Конечно ветка сиба просмотрена, не вся, что то видимо упущено. Благодарю за подсказки. Да вот еще, про комис некста не понятно. За совет логиниться лично - благодарю.