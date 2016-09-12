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Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:10
ruvex
Воля - да
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valya
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Додано: Суб 18 лип, 2020 10:04
ruvex написав:
Интернет все провы идут с КБ в этом месяце?
можно ж сделать тестовый платеж в пару грн и посмотреть
, если они есть на счету конечно...
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Додано: Суб 18 лип, 2020 11:08
valya написав:ruvex
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Добавлю, проверено - есть. Выберу остатки и дальше в сибас на ньюкард. Пусть изя думает
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valya
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