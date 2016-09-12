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Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:10
ruvex
Воля - да
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valya
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Додано: Суб 18 лип, 2020 09:43
Здравствуйте,проясните пож.1)Кб 3% за интернет даётся при оплате изиной виртуалкой,или любой добавленной картой в своём личном кабинете?
2) Сврю виртуалку без комиссии можно пополнить другой картой только на сумму от 501 грн?
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amator2020
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Додано: Суб 18 лип, 2020 10:04
ruvex написав:
Интернет все провы идут с КБ в этом месяце?
можно ж сделать тестовый платеж в пару грн и посмотреть
, если они есть на счету конечно...
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Суб 18 лип, 2020 11:08
valya написав:ruvex
Воля - да
Добавлю, проверено - есть. Выберу остатки и дальше в сибас на ньюкард. Пусть изя думает
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valya
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Додано: Нед 19 лип, 2020 08:19
amator2020 написав:
Здравствуйте,проясните пож.1)Кб 3% за интернет даётся при оплате изиной виртуалкой,или любой добавленной картой в своём личном кабинете?
2) Сврю виртуалку без комиссии можно пополнить другой картой только на сумму от 501 грн?
1. Тільки віртуалкою
2. Якщо немає ІзіПеївської карти від Форвардбанку то так, тільки від 500 грн
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KVV
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Додано: Нед 19 лип, 2020 08:38
omb написав:
В некст.приват надо залогинится под собой, чтобы комиссия была меньше
Може тільки в мене так... логінся/не логінся коміс завжди 1грн(крім опалення і гвп - там 2%+3грн)
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