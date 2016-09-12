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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 200201202203
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:10

ruvex
Воля - да
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valya
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 09:43

Re: Платіжна система EasyPay

Здравствуйте,проясните пож.1)Кб 3% за интернет даётся при оплате изиной виртуалкой,или любой добавленной картой в своём личном кабинете?
2) Сврю виртуалку без комиссии можно пополнить другой картой только на сумму от 501 грн?
amator2020
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 10:04

  ruvex написав:Интернет все провы идут с КБ в этом месяце?
можно ж сделать тестовый платеж в пару грн и посмотреть :), если они есть на счету конечно...
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 11:08

  valya написав:ruvex
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Добавлю, проверено - есть. Выберу остатки и дальше в сибас на ньюкард. Пусть изя думает
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 08:19

  amator2020 написав:Здравствуйте,проясните пож.1)Кб 3% за интернет даётся при оплате изиной виртуалкой,или любой добавленной картой в своём личном кабинете?
2) Сврю виртуалку без комиссии можно пополнить другой картой только на сумму от 501 грн?

1. Тільки віртуалкою

2. Якщо немає ІзіПеївської карти від Форвардбанку то так, тільки від 500 грн
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 08:38

  omb написав: В некст.приват надо залогинится под собой, чтобы комиссия была меньше

Може тільки в мене так... логінся/не логінся коміс завжди 1грн(крім опалення і гвп - там 2%+3грн)
KVV
 
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  #<1 ... 200201202203
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