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Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Вів 01 вер, 2020 12:07
Ясли...детский сад.Месяц бана Изе
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Вів 01 вер, 2020 12:36
Мизантрóп
А інтернет?
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V2
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Додано: Вів 01 вер, 2020 15:38
V2 написав:Мизантрóп
А інтернет?
Kali Linux даёт десяток вайфаёв из округи.Да и водитель в отпуске уже был.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Вів 01 вер, 2020 16:44
Мизантрóп да, что-то изипей угасает, а жаль.. что конкуренты побеждают
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Вів 01 вер, 2020 17:06
ruvex написав:
Интернет все провы идут с КБ в этом месяце?
Через изипей? Что за КБ? Там-же комиссия всегда.
Есть варианты без комиса с кешбеком.
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Амвросий
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Додано: Вів 01 вер, 2020 17:41
Амвросий
Поповнення віртуальної картки від 500 грн.
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V2
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Додано: Пон 07 вер, 2020 14:14
Хотел пополнить виртуальную карту, а изя теперь рисует комиссию 2,7% на любую сумму. Будьте внимательны!
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
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акет
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Додано: Пон 07 вер, 2020 15:08
акет
красота, 20 грн хотят.. ну кажись можно ставить крест на сервисе
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
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Додано: Пон 07 вер, 2020 15:37
акет написав:
Хотел пополнить виртуальную карту, а изя теперь рисует комиссию 2,7% на любую сумму. Будьте внимательны!
Изя поднял шаровую пополняху для Вирты до 700+
Я тестил неделю назад
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 07 вер, 2020 15:49
clientage
З 1000 грн. малює комісію 27 грн.
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V2
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