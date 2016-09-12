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Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Пон 07 вер, 2020 16:30
V2 написав:clientage
З 1000 грн. малює комісію 27 грн.
С 501 ничего не просит
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Додано: Пон 07 вер, 2020 16:42
anis
Профіксили.
"Охрана отмєна".
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Додано: Пон 07 вер, 2020 16:54
V2 написав:anis
Профіксили.
"Охрана отмєна".
Опомнились))
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2449
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
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