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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 202203204205
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 16:30

Re: Платіжна система EasyPay

V2 написав:clientage
З 1000 грн. малює комісію 27 грн.
С 501 ничего не просит
Зображення
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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"Охрана отмєна".
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 16:54

Re: Платіжна система EasyPay

V2 написав:anis
Профіксили.
"Охрана отмєна".
Опомнились))
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:44

Re: Платіжна система EasyPay

Только что попробовал 1000 грн кинуть на виртуальную карту, рисует комиссию 27 грн.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:49

Re: Платіжна система EasyPay

За пополнение виртуальной карты изя хочет 2,7% (min 20 грн)
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
Повідомлень: 169
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Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 19:13

Re: Платіжна система EasyPay

акет написав:За пополнение виртуальной карты изя хочет 2,7% (min 20 грн)
У меня под 0.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлень: 2450
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 19:55

акет может с приложения и вебверсии разные тарифы
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Подякував: 23 раз.
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  #<1 ... 202203204205
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