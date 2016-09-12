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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 203204205206
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:10

Мизантрóп
в этом месяце форвард с коко 7 предлагает, так что easy в пролете
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:28

anis та че в пролете, не у всех есть кредлимит в форварде, не у всех есть карта укрсиба, так что изя с 3% еще поживет чуть, если комиссию не уберут за пополнение
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:43

Re: Платіжна система EasyPay

Изя убрал начисление рейтинговых баллов, за которые можно было оплачивать услуги без комиссии :(
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:49

да, похоже
если в моб. тыцнуть по рейтинг
пишет- неизв.ошибка
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:52

Re: Платіжна система EasyPay

Було повідомлення про це. Бали більше не нараховують.
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