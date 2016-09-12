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Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 01 жов, 2020 12:10
Мизантрóп
в этом месяце форвард с коко 7 предлагает, так что easy в пролете
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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anis
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Додано: Чет 01 жов, 2020 12:28
anis та че в пролете, не у всех есть кредлимит в форварде, не у всех есть карта укрсиба, так что изя с 3% еще поживет чуть, если комиссию не уберут за пополнение
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
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Додано: Чет 01 жов, 2020 12:43
Изя убрал начисление рейтинговых баллов, за которые можно было оплачивать услуги без комиссии
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antey718
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:49
да, похоже
если в моб. тыцнуть по рейтинг
пишет- неизв.ошибка
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:52
Було повідомлення про це. Бали більше не нараховують.
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V2
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 21:55
Да и фишку вырезали
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valya
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