Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:39
застосунок под андроид после
обновления у кого-то запустился?
v57
Повідомлень: 2770
З нами з: 14.03.10
Подякував: 108 раз.
Подякували: 170 раз.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:06
v57 написав:
застосунок под андроид после
обновления у кого-то запустился?
Не работает
за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - 100 грн http://lx4.me/c/f83DSxSy
ramaz
Повідомлень: 457
З нами з: 12.07.17
Подякував: 73 раз.
Подякували: 75 раз.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:31
v57 версия 4.2.71 - работает!
Оформи карту по ссылке и получи:
+100/50 грн - КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке http://lx4.me/c/5UKpFtfX +55 грн - в Sportbanke https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ +50 грн - в monobankе https://monobank.ua/r/iUW8 к бонусу на депозит! Промокод - +50 грн на 26OKYG5 https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Повідомлень: 2482
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 89 раз.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:47
4.3.31 уже тоже
v57
Повідомлень: 2770
З нами з: 14.03.10
Подякував: 108 раз.
Подякували: 170 раз.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:56
v57 написав:
4.3.31 уже тоже
К нам ещё не доехала.
Оформи карту по ссылке и получи:
+100/50 грн - КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке http://lx4.me/c/5UKpFtfX +55 грн - в Sportbanke https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ +50 грн - в monobankе https://monobank.ua/r/iUW8 к бонусу на депозит! Промокод - +50 грн на 26OKYG5 https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Повідомлень: 2482
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 89 раз.
Профіль
Додано: П'ят 16 жов, 2020 19:59
Кияны,а где ГИОЦ? Шота пропал в комуне ,кидает на реквизитный
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
Повідомлень: 4678
З нами з: 03.12.14
Подякував: 676 раз.
Подякували: 829 раз.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:34
Мизантрóп написав:
Кияны,а где ГИОЦ? Шота пропал в комуне ,кидает на реквизитный
Оплата послуг ГІОЦ Києва та ГЕРЦ Одеси тимчасово недоступна
Друзі, повідомляємо, що оплата послуг ГІОЦ Києва та ГЕРЦ Одеси тимчасово недоступна з технічних причин.
Протягом 24 годин очікуємо відновлення роботи даних послуг.
Дякуємо за розуміння!
за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - 100 грн http://lx4.me/c/f83DSxSy
ramaz
Повідомлень: 457
З нами з: 12.07.17
Подякував: 73 раз.
Подякували: 75 раз.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:17
Мизантрóп написав:
Кияны,а где ГИОЦ? Шота пропал в комуне ,кидает на реквизитный
Юзайте КоКошку, там 7%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 32621
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2598 раз.
Подякували: 3819 раз.
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2
Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:31
clientage
просто там у меня незаконченное дело))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
Повідомлень: 4678
З нами з: 03.12.14
Подякував: 676 раз.
Подякували: 829 раз.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:05
Мизантрóп
, дасс, обидно. Дело нуна доделать, адназначна
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 32621
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2598 раз.
Подякували: 3819 раз.
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2
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