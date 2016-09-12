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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 205206207208
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:04

Re: Платіжна система EasyPay

Тут вообще рыба есть? По ID номеру аккаунт не находит, пополнение виртуальной карты только с комиссией, ПОПОЛНЕНИЯ мобильных так же с комиссией
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 08:11

  2XL написав:Тут вообще рыба есть? По ID номеру аккаунт не находит, пополнение виртуальной карты только с комиссией, ПОПОЛНЕНИЯ мобильных так же с комиссией

рыбы мало,мелко тут,всего 3%. Карту овер 500 грн. было без комис.
Смотал удочки))

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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:08

Re: Платіжна система EasyPay

  Мизантрóп написав:Карту овер 500 грн. было без комис.

щас 700+
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:24

  clientage написав:
  Мизантрóп написав:Карту овер 500 грн. было без комис.

щас 700+

та ну нах
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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