|
|
|
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:04
Re: Платіжна система EasyPay
Тут вообще рыба есть? По ID номеру аккаунт не находит, пополнение виртуальной карты только с комиссией, ПОПОЛНЕНИЯ мобильных так же с комиссией
Размер имеет значение.
Додано: Суб 14 лис, 2020 08:11
рыбы мало,мелко тут,всего 3%. Карту овер 500 грн. было без комис.
Смотал удочки))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Суб 14 лис, 2020 11:08
Re: Платіжна система EasyPay
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 14 лис, 2020 11:24
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Суб 14 лис, 2020 12:34
Re: Платіжна система EasyPay
"горячка" такого не ведает ...
Подскажите, что с платежами в Киеве по ID?
Аккаунт не найден по всем адресам.
ID номер беру из квитанций Портмоне. Бумажных уже сто лет в глаза не видел...
Размер имеет значение.
Додано: Суб 14 лис, 2020 12:58
Ну вот залез в Изю
У меня там щас разрешает вааще на 500+ пополнить нашару Виртуалку
На КБ-счету зависло 24грн
Вот думаю мож таки оплатить коммунну с Виртуалки или заплатиь Поре 50грн абонки и одним махом оплатить с Виики у него коммунну на 5К -- быстро, удобно и наварю 50грн чистыми, а не буду мудохаться у Изи с ИД ради 150грн? Чувствую, шо зажрался
Мож вы путаете ИД и о/р? ИД есть только на квиташке ГИОЦ
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 14 лис, 2020 12:59
Re: Платіжна система EasyPay
ID хате присваивается навсегда.
Вот попробовал,кроме ID просит ниже поле Имя плательщика.
Мои ID в порядке,вот условный пример ID202020
при заходе в лицевой пишет только Ф.И.О. ,ранее читался и адрес
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Суб 14 лис, 2020 13:04
Re: Платіжна система EasyPay
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
|