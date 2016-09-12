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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 205206207208
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:04

Re: Платіжна система EasyPay

Тут вообще рыба есть? По ID номеру аккаунт не находит, пополнение виртуальной карты только с комиссией, ПОПОЛНЕНИЯ мобильных так же с комиссией
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 08:11

  2XL написав:Тут вообще рыба есть? По ID номеру аккаунт не находит, пополнение виртуальной карты только с комиссией, ПОПОЛНЕНИЯ мобильных так же с комиссией

рыбы мало,мелко тут,всего 3%. Карту овер 500 грн. было без комис.
Смотал удочки))

Зображення
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:08

Re: Платіжна система EasyPay

  Мизантрóп написав:Карту овер 500 грн. было без комис.

щас 700+
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:24

  clientage написав:
  Мизантрóп написав:Карту овер 500 грн. было без комис.

щас 700+

та ну нах
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:34

Re: Платіжна система EasyPay

clientage написав:
  Мизантрóп написав:Карту овер 500 грн. было без комис.

щас 700+
"горячка" такого не ведает ...

Подскажите, что с платежами в Киеве по ID?
Аккаунт не найден по всем адресам.
ID номер беру из квитанций Портмоне. Бумажных уже сто лет в глаза не видел...
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:58

Ну вот залез в Изю
У меня там щас разрешает вааще на 500+ пополнить нашару Виртуалку :)
На КБ-счету зависло 24грн
Вот думаю мож таки оплатить коммунну с Виртуалки или заплатиь Поре 50грн абонки и одним махом оплатить с Виики у него коммунну на 5К -- быстро, удобно и наварю 50грн чистыми, а не буду мудохаться у Изи с ИД ради 150грн? Чувствую, шо зажрался :)
  2XL написав:
clientage написав:
  Мизантрóп написав:Карту овер 500 грн. было без комис.

щас 700+
"горячка" такого не ведает ...

Подскажите, что с платежами в Киеве по ID?
Аккаунт не найден по всем адресам.
ID номер беру из квитанций Портмоне. Бумажных уже сто лет в глаза не видел...

Мож вы путаете ИД и о/р? ИД есть только на квиташке ГИОЦ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:59

Re: Платіжна система EasyPay

  2XL написав:Подскажите, что с платежами в Киеве по ID?
ID хате присваивается навсегда.
Вот попробовал,кроме ID просит ниже поле Имя плательщика.
Мои ID в порядке,вот условный пример ID202020

Зображення
при заходе в лицевой пишет только Ф.И.О. ,ранее читался и адрес :roll:
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:04

Re: Платіжна система EasyPay

  clientage написав:Мож вы путаете ИД и о/р?
может и ID транзакции пори даже
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 17:27

Re: Платіжна система EasyPay

Мизантрóп написав:Мои ID в порядке,вот условный пример ID202020

Куры на линии поддержки не поняли, что 9ти значеный ID что то неподходящее
clientage написав:Мож вы путаете ИД и о/р? ИД есть только на квиташке ГИОЦ
В подробности объекта нашел этот шестизначный код. Буду пробовать оплатить
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 18:24

Re: Платіжна система EasyPay

  2XL написав:Куры на линии поддержки не поняли, что 9ти значеный ID что то неподходящее

у меня 6ти и 7ми значные
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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