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Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Нед 15 лис, 2020 11:05
Оплатил вчера с виртуальной карты на 5 тыс. коммуналку. Сегодня завёл ещё 5 тыс и сделал платёж на 1700 грн. Дальше платежи с виртуальной блокируются: «превышено количество попыток отправки кода Безопасности». ГЛ советует следующую оплату делать после 20 вечера. Хороший сервис! EasyPay примет ваши деньги и расскажет, когда вам ими пользоваться, а когда нельзя. В целях, как обычно, безопасности. Не заводите больших сумм, а то ещё месячные или годовые лимиты сработают и доступ к деньгам будем возможен в следующем квартале. И все в целях безопасности!
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consul
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Додано: Вів 24 лис, 2020 21:23
consul написав:
Оплатил вчера с виртуальной карты на 5 тыс. коммуналку. Сегодня завёл ещё 5 тыс и сделал платёж на 1700 грн. Дальше платежи с виртуальной блокируются: «превышено количество попыток отправки кода Безопасности». ГЛ советует следующую оплату делать после 20 вечера. Хороший сервис! EasyPay примет ваши деньги и расскажет, когда вам ими пользоваться, а когда нельзя. В целях, как обычно, безопасности. Не заводите больших сумм, а то ещё месячные или годовые лимиты сработают и доступ к деньгам будем возможен в следующем квартале. И все в целях безопасности!
Так это ж Украина, здесь и в банках, спрашивают о целях куда потратите свои средства перед выдачей или в процессе блока перевода.
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