|
|
|
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Нед 15 лис, 2020 11:05
Re: Платіжна система EasyPay
Оплатил вчера с виртуальной карты на 5 тыс. коммуналку. Сегодня завёл ещё 5 тыс и сделал платёж на 1700 грн. Дальше платежи с виртуальной блокируются: «превышено количество попыток отправки кода Безопасности». ГЛ советует следующую оплату делать после 20 вечера. Хороший сервис! EasyPay примет ваши деньги и расскажет, когда вам ими пользоваться, а когда нельзя. В целях, как обычно, безопасности. Не заводите больших сумм, а то ещё месячные или годовые лимиты сработают и доступ к деньгам будем возможен в следующем квартале. И все в целях безопасности!
Додано: Вів 24 лис, 2020 21:23
Так это ж Украина, здесь и в банках, спрашивают о целях куда потратите свои средства перед выдачей или в процессе блока перевода.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Суб 28 лис, 2020 21:41
Ребята, подскажите, пожалуйста, а то прочел всю тему за этот год, но в обсуждениях нигде не встретил инфу, есть ли комиссия при пополнении виртуальной карты с карт украинских банков, уточню комиссия не системы платежной, там понятно за лимит свыше 500 грн, а списывает ли банк-эмитент комиссию с карты которого будет пополняться изипейная виртуалка? Например, с карты монобанка, видел скриншоты у некоторых пользователей, то вроде не списывает, операция проходит, как перевод на карту, по которой у монобанка нет комиссии, тоесть суть вопроса глубже, как процессинговый центр банков-эмитентов карт трактует операции пополнения изипейной виртуалки?
Додано: Нед 29 лис, 2020 10:04
Re: Платіжна система EasyPay
Как P2P перевод с карты на карту со всеми вытекающими.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:50
Re: Платіжна система EasyPay
Что бы получать 3% за коммуналку нужно отдельно что то активировать?
И такой вопрос: если оплатить их виртуальной не на их сайте, а на Портмоне - к/б начислят?
Шаблоны по ID на находит, ошибка.
Размер имеет значение.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:06
Нее, под коммуналку или там под какую другую категорию из Каталога у них бывают акции.
Они в правом боковики отображаются.
ЩАС никаких аХций нима, перетрудились бедняжки
Виртуалка предназначена ток для платежей внутри Изи. С нее еще и гроши без комисс не выведешь!
Ну еще до 20го неделька есть, хай ремонтируют шаблоны
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:14
Re: Платіжна система EasyPay
А это о чём?
Размер имеет значение.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|