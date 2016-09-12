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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 206207208209
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 11:05

Re: Платіжна система EasyPay

Оплатил вчера с виртуальной карты на 5 тыс. коммуналку. Сегодня завёл ещё 5 тыс и сделал платёж на 1700 грн. Дальше платежи с виртуальной блокируются: «превышено количество попыток отправки кода Безопасности». ГЛ советует следующую оплату делать после 20 вечера. Хороший сервис! EasyPay примет ваши деньги и расскажет, когда вам ими пользоваться, а когда нельзя. В целях, как обычно, безопасности. Не заводите больших сумм, а то ещё месячные или годовые лимиты сработают и доступ к деньгам будем возможен в следующем квартале. И все в целях безопасности!
consul
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 21:23

  consul написав:Оплатил вчера с виртуальной карты на 5 тыс. коммуналку. Сегодня завёл ещё 5 тыс и сделал платёж на 1700 грн. Дальше платежи с виртуальной блокируются: «превышено количество попыток отправки кода Безопасности». ГЛ советует следующую оплату делать после 20 вечера. Хороший сервис! EasyPay примет ваши деньги и расскажет, когда вам ими пользоваться, а когда нельзя. В целях, как обычно, безопасности. Не заводите больших сумм, а то ещё месячные или годовые лимиты сработают и доступ к деньгам будем возможен в следующем квартале. И все в целях безопасности!

Так это ж Украина, здесь и в банках, спрашивают о целях куда потратите свои средства перед выдачей или в процессе блока перевода.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 21:41

Ребята, подскажите, пожалуйста, а то прочел всю тему за этот год, но в обсуждениях нигде не встретил инфу, есть ли комиссия при пополнении виртуальной карты с карт украинских банков, уточню комиссия не системы платежной, там понятно за лимит свыше 500 грн, а списывает ли банк-эмитент комиссию с карты которого будет пополняться изипейная виртуалка? Например, с карты монобанка, видел скриншоты у некоторых пользователей, то вроде не списывает, операция проходит, как перевод на карту, по которой у монобанка нет комиссии, тоесть суть вопроса глубже, как процессинговый центр банков-эмитентов карт трактует операции пополнения изипейной виртуалки?
Fajyz
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 10:04

Re: Платіжна система EasyPay

Как P2P перевод с карты на карту со всеми вытекающими.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:50

Re: Платіжна система EasyPay

Что бы получать 3% за коммуналку нужно отдельно что то активировать?
И такой вопрос: если оплатить их виртуальной не на их сайте, а на Портмоне - к/б начислят?
Шаблоны по ID на находит, ошибка.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:06

  2XL написав:Что бы получать 3% за коммуналку нужно отдельно что то активировать?
И такой вопрос: если оплатить их виртуальной не на их сайте, а на Портмоне - к/б начислят?
Шаблоны по ID на находит, ошибка.

Нее, под коммуналку или там под какую другую категорию из Каталога у них бывают акции.
Они в правом боковики отображаются.
ЩАС никаких аХций нима, перетрудились бедняжки :)
Виртуалка предназначена ток для платежей внутри Изи. С нее еще и гроши без комисс не выведешь!
Ну еще до 20го неделька есть, хай ремонтируют шаблоны :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:14

Re: Платіжна система EasyPay

clientage написав:ЩАС никаких аХций нима,

А это о чём?
Зображення
Размер имеет значение.
2XL
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