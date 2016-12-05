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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 207208209210
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:42

Re: Платіжна система EasyPay

акет написав:Не дает пополнить виртуальную карту, просит пройти верификацию через Bank ID.
Только что пополнил с Мони, все ок.
wilomik
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