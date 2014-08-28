Власть вяло борется с подпольным игорным бизнесом и не спешит его легализовать...
Дивися повний текст Азартные игры в Украине: ни запрета, ни "добро".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 лип, 2011 00:29
Азартные игры в Украине: ни запрета, ни "добро"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Азартные игры в Украине: ни запрета, ни "добро".
Додано: П'ят 18 лис, 2016 18:40
Да никто не запретит онлайн казино. Это выгодно всем, ну кроме тех, кто проигрывается и лудоманов, которые не знают меры. Я читаю новости про игорный бизнес на этом сайте, тут всегда все актуально и полезно, особенно для тех, кто хочет выигрывать, а не проигрываться.
|