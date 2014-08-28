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Азартные игры в Украине: ни
запрета, ни "добро"

Азартные игры в Украине: ни запрета, ни "добро"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2011 00:29

Азартные игры в Украине: ни запрета, ни "добро"

Пропонуємо до обговорення:

Власть вяло борется с подпольным игорным бизнесом и не спешит его легализовать...


Дивися повний текст Азартные игры в Украине: ни запрета, ни "добро".
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2016 18:40

Да никто не запретит онлайн казино. Это выгодно всем, ну кроме тех, кто проигрывается и лудоманов, которые не знают меры. Я читаю новости про игорный бизнес на этом сайте, тут всегда все актуально и полезно, особенно для тех, кто хочет выигрывать, а не проигрываться.
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 14:17

Казино в Украине будет всегда. Мы очень играющая нация
jimyneytron262
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 20:59

Хорошо, хоть париматч закрыли.
jimyneytron262
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