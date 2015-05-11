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Додано: Сер 20 лип, 2011 07:37
Продам финансовую компанию
Продам финансовую компанию. Форма собственности – ООО. Уставной фонд – 3300000 грн. ФК имеет право осуществлять следующие виды финансовых услуг без получения лицензий или разрешений: выдача финансовых кредитов за счет собственных средств; финансовый лизинг; выдача поручительств; выдача гарантий; привлечение финансовых активов юридических лиц с обязательством последующего их возвращения. Дата регистрации – 26.05.2011 г. ФК финансовые услуги не предоставляла. Цена договорная. Контактное лицо – Дмитрий тел. +380975455318
Додано: Вів 06 тра, 2014 16:07
Продам финансовую компанию
Предлагается к продаже готовая финансовая компания.
Виды деятельности в соответствии к свидетельству Госфинуслуг:
• предоставление гарантий;
• предоставление поручительств;
• предоставление займов;
• факторинг;
• финансовый лизинг;
• предоставление финансовых кредитов за счет собственных средств.
Факторинговая компания новая, абсолютно чистая, деятельности не было, создана и зарегистрирована в 2014 году в Киеве (Печерский район). Уставной капитал: 5 млн. грн. Продажа факторинговой компании выглядит как продажа 100% корпоративных прав компании вместе с учредителем, поэтому согласования Госфинуслуг не требуется. В момент продажи передаются все документы, печать, проводится замена директора.
Додано: П'ят 03 сер, 2018 12:29
ПРОДАМ ФИНАНСОВУЮ КОМПАНИЮ СО ВСЕМИ ЛИЦЕНЗИЯМИ 2018 года
Регистрация: февраль 2018 г.
Статус: финансовое учреждение с лицензиями на предоставление финансовых услуг
- Факторинг
- Кредитование
- Гарантии и поручительства
- Лизинг
Уставной капитал: 5млн. грн.
Структура собственности: юр. лицо (99%) и физ.лицо(1%).
Компания новая, деятельности не вела. Отчетность подается в установленные сроки.
Действующий сайт со всей информацией.
Продажа от собственника. Быстрое переоформление и комплексное сопровождение сделки. Возможно дальнейшее юридическое и бухгалтерское обслуживание.
Юлия 098 682 45 05. Звоните!
Додано: Сер 07 лис, 2018 19:25
финансовая компания 2016 года с 4 лицензиями (без деятельнос
эллая
Регистрация ФК: 2016 год
Статус компании: небанковское финансовое учреждение
Получены 4 финансовые лицензии:
- факторинг
- лизинг
- кредитование
- гарантии и поручительства
Уставной капитал ФК: 5 млн. грн.
Структура собственности: втречное владение (закольцованная структура)
Компания деятельности не вела. Полочная компания для правильного Инвестора.
Отчетность и аудит подаю в строго установленные сроки.
Действующий сайт со всей информацией.
Продажа от собственника - я учредитель и директор.
Быстрое переоформление и комплексное сопровождение сделки.
Возможно дальнейшее юридическое и бухгалтерское обслуживание.
C уважением,
Сергей Радужный
+380 63 221-01-11
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