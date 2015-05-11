RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Продам финансовую компанию

Продам финансовую компанию
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2011 07:37

Продам финансовую компанию

Продам финансовую компанию. Форма собственности – ООО. Уставной фонд – 3300000 грн. ФК имеет право осуществлять следующие виды финансовых услуг без получения лицензий или разрешений: выдача финансовых кредитов за счет собственных средств; финансовый лизинг; выдача поручительств; выдача гарантий; привлечение финансовых активов юридических лиц с обязательством последующего их возвращения. Дата регистрации – 26.05.2011 г. ФК финансовые услуги не предоставляла. Цена договорная. Контактное лицо – Дмитрий тел. +380975455318
_Dmitriy_
 
 
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2014 16:07

Продам финансовую компанию

Предлагается к продаже готовая финансовая компания.

Виды деятельности в соответствии к свидетельству Госфинуслуг:
• предоставление гарантий;
• предоставление поручительств;
• предоставление займов;
• факторинг;
• финансовый лизинг;
• предоставление финансовых кредитов за счет собственных средств.

Факторинговая компания новая, абсолютно чистая, деятельности не было, создана и зарегистрирована в 2014 году в Киеве (Печерский район). Уставной капитал: 5 млн. грн. Продажа факторинговой компании выглядит как продажа 100% корпоративных прав компании вместе с учредителем, поэтому согласования Госфинуслуг не требуется. В момент продажи передаются все документы, печать, проводится замена директора.
oshavalyuk
 
Повідомлень: 16
З нами з: 18.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 сер, 2018 12:29

ПРОДАМ ФИНАНСОВУЮ КОМПАНИЮ СО ВСЕМИ ЛИЦЕНЗИЯМИ 2018 года

Регистрация: февраль 2018 г.
Статус: финансовое учреждение с лицензиями на предоставление финансовых услуг
- Факторинг
- Кредитование
- Гарантии и поручительства
- Лизинг

Уставной капитал: 5млн. грн.
Структура собственности: юр. лицо (99%) и физ.лицо(1%).
Компания новая, деятельности не вела. Отчетность подается в установленные сроки.
Действующий сайт со всей информацией.
Продажа от собственника. Быстрое переоформление и комплексное сопровождение сделки. Возможно дальнейшее юридическое и бухгалтерское обслуживание.
Юлия 098 682 45 05. Звоните!
эллая
 
Повідомлень: 1
З нами з: 03.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:25

финансовая компания 2016 года с 4 лицензиями (без деятельнос

эллая

Регистрация ФК: 2016 год

Статус компании: небанковское финансовое учреждение

Получены 4 финансовые лицензии:
- факторинг
- лизинг
- кредитование
- гарантии и поручительства

Уставной капитал ФК: 5 млн. грн.

Структура собственности: втречное владение (закольцованная структура)

Компания деятельности не вела. Полочная компания для правильного Инвестора.
Отчетность и аудит подаю в строго установленные сроки.
Действующий сайт со всей информацией.

Продажа от собственника - я учредитель и директор.
Быстрое переоформление и комплексное сопровождение сделки.
Возможно дальнейшее юридическое и бухгалтерское обслуживание.

C уважением,
Сергей Радужный
+380 63 221-01-11
Viber, Telegram, WhatsApp
paradox-13
 
Повідомлень: 8
З нами з: 23.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продам КУА и ТЦ
Anonymous » Чет 20 бер, 2014 11:16
4 4418
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 22:30
Yrist7
продам Цифровое фортепиано Yamaha CLP-430
BVG-S » Пон 12 вер, 2016 13:23
0 1349
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 вер, 2016 13:23
BVG-S
Продам действующий бизнес.
Mmaxim » Пон 11 тра, 2015 16:11
1 2806
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 тра, 2015 08:37
ovdppdv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13732)
07.11.2018 19:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.