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Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко
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Загальні фінансові питання від експерта Олександра Охрименка: валюта, податки, інвестиції, зберігання коштів, кредити.
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