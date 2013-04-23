Кредит Днiпро

Додано: П'ят 20 лип, 2007 12:36

1,5 месяца назад мною были поданы документы на рассмотрение возможности получение кредита в банке «Кредит-Днепр»,харьковский филиал, под залог приватизированного земельного участка. Через три дня с момента подачи заявки представителем банка по телефону было сообщено, что "предварительно у вас положительное решение, просим предоставить оценку земельного участка". Была заказана и произведена оценка, еще через неделю представителем банка по телефону уведомляется о том что, нужен государственный акт владения землей на нового владельца (на момент оформления кредита предоставлен договор купли-продажи приватизированного участка от 23.05.07, справка о присвоении кадастрового номера ).

Через два дня в своем звонке представитель банка сообщает что наличие гос.акта владения землей не требуется, по договоренности с юридической службой банка дается отсрочка на его предоставление на 180 дней, о чем будет указано в кредитном договоре, и сообщает также, что банком сейчас рассматривается сумму кредита.

По истечении 3-х недель, в понедельник 16.07.07 представителем банка сообщается о том что выдача кредита в среду 18.07.07, но ввиду отсутствия банковского нотариуса, вопрос обеспечения нотариального заверения ложится на меня.

18.07.2007г. мне было отказано в выдаче денежных средств, ввиду их отсутствия в кассе банка и предложено перенести выдачу на четверг 19.07.07г. в 14.00, сообщив о том что для выдачи специально закуплены наличные средста в «Приват-Банке». В тот же день, в 17.00 по телефону сотрудник банка меня уведомляет об отказе в выдаче кредита, по причине отсутствия гос.акта на владение землей и указания головного Днепропетровского офиса

19.07.07 созвонившись с начальником отдела потребительского кредитования в г.Днепропетровск, Г-ой Лидией Викторовной, она сообщила нам что по моему кредитному не было еще кредитного комитета и что сегодня после заседания нам сообщат результат. Сегодня, 20.07.2007г. мне опять сообщают что без гос.акта нет нельзя получить кредит!!!

Я не понимаю зачем было сообщать о том, что есть положительное решение и назначать выдачу кредита? Мною потеряно время (1,5 мес.), потеряны мои деловые партнеры, потому что, сообщив им о решении банка и о том что мы произведем оплаты за продукцию, которая мне была отгружена без оплат! В настоящий момент мною оплачены 2 дня неустойки нотариусу, сборы всевозможных справок. Я и моя компания понесли моральный и материальный ущерб!

Кто ответит и возместит нам ущерб за не компетентность Ваших юристов и сотрудников? Не ужели за 1.5 мес. ни кто из сотрудников банка не мог рассмотреть все поданные мной документы? Почему и на каких основаниях 1.5 мес. мне сообщалось о выдаче кредита? На каком основании сообщалось о том, что вопрос только в средствах банка? И вообще на каком основании творится этот беспредел?