Кредит Днiпро

Напечатано в газете "ДЕЛО" № 66 от 30 Января 2006г.
«Кредит-Днепр» - второй банк, контролируемый Виктором Пинчуком, возможно, готовится к продаже. Им заинтересовался «ТуранАлем» - крупнейший банк Казахстана, активы которого превышают $7 млрд. Об этом сообщил информированный источник в головном офисе этого финучреждения. По его сведениям, «ТуранАлем» ведет переговоры с собственниками «Кредит-Днепра» и уже осуществил в нем due diligance (оценку финансового состояния и рыночной стоимости)....
Обе стороны не подтверждают, но и не опровергают эту информацию. «Мы хотим оставить этот вопрос без комментариев», - заявила сотрудница пресс-службы банка «Кредит-Днепр» Елена Пыжова. То же самое сказала глава представительства «ТуранАлем» в Украине Светлана Бердалиева.
Ранее Бердалиева говорила, что в этом году «ТуранАлем» намерен создать в Украине финансовый холдинг, который включит в себя ипотечную, страховую и лизинговую компании, а также банк и компанию по управлению активами. На сегодняшний день «ТуранАлем» учредил только ипотечную компанию «BTA-Ипотека Украина». Ее президент Сергей Волков сообщил «ДЕЛУ», что не вправе комментировать сделку о покупке «ТуранАлемом» украинского банка.
Примечательно, что недавно обнародована информация о приобретении 45% акций страховой компании «Оранта» (также контролируемой Пинчуком) казахскими инвесторами. По информации главы Госфинуслуг Виктора Суслова, покупателем является именно «ТуранАлем». В банке же решительно отказываются от факта приобретения, указывая, что в процессе сделки он предоставлял исключительно консультационные услуги.
Участники рынка и аналитики уже в курсе интереса «ТуранАлема» к «Кредит-Днепру». «По нашим сведениям, казахи действительно проводили due diligance в этом банке, однако это еще не значит, что покупка состоится», - утверждает аналитик инвестиционной компании Foyil Securities Ирина Тригуб. По ее словам, внимание иностранных инвесторов к сегменту средних украинских банков (к ним принадлежит и «Кредит-Днепр») вполне объяснимо. «По нашим подсчетам, возможный рост основных показателей таких финучреждений может составить около 40% в год», - отмечает она.
Банкиры полагают, что стоимость «Кредит-Днепра» составляет $30-40 млн. «Думаю, это справедливая цена, учитывая сегодняшние показатели банка (чистые активы по состоянию на 1 декабря 2005 года - 1,1 млрд. грн., собственный капитал – 124 млн. грн. – «ДЕЛО»)», - говорит председатель правления Индустриалбанка Леонид Гребинский.
Однако первый заместитель председателя правления «Внешторгбанка (Украина)» Виталий Мигашко назвал несколько иные цифры. «Учитывая сложившийся спрос на украинские банки, «Кредит-Днепр» может стоить $70 млн.», - утверждает он.
Ситуация такова:2 мес. назад мы подали документы на кредит в банке под залог земельного участка,через три дня банк позвонил и сообщил "предварительно у вас положительное решение,просим предоставить оценку земельного участка".Заказали оценку,вложили свои 650 грн,еще через неделю звонит банк сообщает что нужен гос акта на нового хозяина (у нас только не давно была купля-продажа и акт мы еще новый не сделали,но есть договор -купли продажи,все остальные документы и кадастровый номер и справка о том что документы на получение нового гос.акта поданны).Решаем вопрос с новым актом что бы ускоренно,через два дня звонит банк сообщает что акт уже не нужен что они посоветовались со своими юристами и дают нам отсрочку на 180 дней о чем прописывают в договоре,но сообщают что залоговики банка сейчас рассматривают сумму кредита,надо мол подождать.ждем еще три недели в понедельник нам звонят и говорят все впорядке у вас в среду выдача но у нас нет своего нотариуса нет ли у вас своего,находим нотариуса,привозим сегодня банк сообщает,извините но у нас нет на сегодня денег,давайте перенесем на завтра на 14-00 ,платим нотариусу неустойку просим перенести на завтра,в 17-00 звонит опять банк и сообщает так мол и так нам позвонили с главного офиса в днепропетровске и сказали не давать без гос.акта.Скажите,пожалуйста,как вообще это называется?
1,5 месяца назад мною были поданы документы на рассмотрение возможности получение кредита в банке «Кредит-Днепр»,харьковский филиал, под залог приватизированного земельного участка. Через три дня с момента подачи заявки представителем банка по телефону было сообщено, что "предварительно у вас положительное решение, просим предоставить оценку земельного участка". Была заказана и произведена оценка, еще через неделю представителем банка по телефону уведомляется о том что, нужен государственный акт владения землей на нового владельца (на момент оформления кредита предоставлен договор купли-продажи приватизированного участка от 23.05.07, справка о присвоении кадастрового номера ).
Через два дня в своем звонке представитель банка сообщает что наличие гос.акта владения землей не требуется, по договоренности с юридической службой банка дается отсрочка на его предоставление на 180 дней, о чем будет указано в кредитном договоре, и сообщает также, что банком сейчас рассматривается сумму кредита.
По истечении 3-х недель, в понедельник 16.07.07 представителем банка сообщается о том что выдача кредита в среду 18.07.07, но ввиду отсутствия банковского нотариуса, вопрос обеспечения нотариального заверения ложится на меня.
18.07.2007г. мне было отказано в выдаче денежных средств, ввиду их отсутствия в кассе банка и предложено перенести выдачу на четверг 19.07.07г. в 14.00, сообщив о том что для выдачи специально закуплены наличные средста в «Приват-Банке». В тот же день, в 17.00 по телефону сотрудник банка меня уведомляет об отказе в выдаче кредита, по причине отсутствия гос.акта на владение землей и указания головного Днепропетровского офиса
19.07.07 созвонившись с начальником отдела потребительского кредитования в г.Днепропетровск, Г-ой Лидией Викторовной, она сообщила нам что по моему кредитному не было еще кредитного комитета и что сегодня после заседания нам сообщат результат. Сегодня, 20.07.2007г. мне опять сообщают что без гос.акта нет нельзя получить кредит!!!
Я не понимаю зачем было сообщать о том, что есть положительное решение и назначать выдачу кредита? Мною потеряно время (1,5 мес.), потеряны мои деловые партнеры, потому что, сообщив им о решении банка и о том что мы произведем оплаты за продукцию, которая мне была отгружена без оплат! В настоящий момент мною оплачены 2 дня неустойки нотариусу, сборы всевозможных справок. Я и моя компания понесли моральный и материальный ущерб!
Кто ответит и возместит нам ущерб за не компетентность Ваших юристов и сотрудников? Не ужели за 1.5 мес. ни кто из сотрудников банка не мог рассмотреть все поданные мной документы? Почему и на каких основаниях 1.5 мес. мне сообщалось о выдаче кредита? На каком основании сообщалось о том, что вопрос только в средствах банка? И вообще на каком основании творится этот беспредел?
Лизок, спешу Вас обрадовать. Вам просто повезло, что Вы не стали клиентом этого банка. Беспредел топ-менеджеров этого так называемого банка заключается в том, чтобы плевать на клиентов любого уровня. Как Вы заметили, слово легко дается, и точно также забирается обратно.
В настоящее время топ-менеджмент Банка - это "детский сад" корпорации Интерпайп. Надо же куда-то своих чад пристраивать. Отсюда и все проблемы. Великовозрастные дети превратились просто в отморозков без чести и совести, уважающих только тех, кто стоит выше.
Ну и последнее, если бы ваш залог им показался привлекательным с целью перепродажи, Вы рано или поздно потеряли бы его. Для этого в банке подготовлено несколько схем изъятия по минимальной цене.
И интересуйтесь репутацией банка заранее, тогда бы Вы не потеряли 1,5 месяца. А "Кредит-Днепр" будет продолжать разводить лохов.
Да всё правильно в отношении этого "детского сада" , вы бы видели как они щеки надувают эти "великие банкиры". А их председатель вообще умора (он ранеу в России работал нач. управления вМосковском банке) другого такого тупого еще поискать надо, ну не уровень это председателя правления такого банка. Хотя всё понятно (Фунт должен быть ) ведь теневым управляющим является Середенко ( молодой да ранний) Как говорят в Интерпайпе- ради карьеры и бабла сдаст родную маму. Есть еще парочка ведущих менеджеров таких как Рыжов (чистый рейдер) и великая арт-стилистка и гений рекламы некая Пыжова (уровень бардюрной плечевой) Так вот этот так сказать "детсад" , на выдовал кредитов ( не без откатов) которые внастоящее время стали проблемными, а они тупо их пролангируют и еще лимиты увеличивают. Вообщем "рисуют" доходность , а фактически дерибанят банк по полной. Интересно куда смотрит совет директоров или там такие же сидят менеджеры , которые в свою очередь дерибанят бизнес Пинчука ?
Скажу пару слов как вкладчик этого банка. Вобщем впечатления очень положительные. Три раза переоформлял у них депозиты. Работали быстро, вежливо, четко. Но забрал свои деньги от них в связи с кризисом. Мало ли что.. Банк маленький , не в первой десятке. Если бы не кризис, то сотрудничал бы и далее.