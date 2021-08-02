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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лис, 2004 11:31
Очень сильно понравилось как в этом банке обращаются с клиентами. Пока счет открывают - и чаю можно попить, девушки приятные... У меня только положительные впечатления.
Пусть все еще не до конца автоматизировано, но БОЛЬШОЙ плюс - отношение к клиентам.
Хорошо чувствую себя после приезда из Англии (где я имел дело с Barclays, HSBC).
ЗЫ: В Приват - ни ногой!
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Игорь, город Николаев
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Додано: П'ят 10 гру, 2004 16:07
А меня хуже чем в ПУМБ обслуживали разве что в Привате (ну это совсем сарай и его я за банк не считаю). В ПУМБе у меня была карточка по которой мне родители переводили деньги. Банк работает только в удобное ему время, не работает в субботу. Для меня как для человека работающего это каждый раз вырастало в огромную проблему - найти время и вырваться в банк. Потом, когда пришло время менять карту (уже во второй раз) меня "забыли" предкпредить, что замена стала ПЛАТНОЙ. А то что я 15 Евро отвалила, когда ее открывала?! Меня достали и я решила не брать новую карту и решила снять остатки денег со счета (там было-то 10 Евро). До прихода в банк я согласовала время прихода заранее с опрератором. Когда же я изъявила желание забрать деньги мне сказали, что кассу уже посчитали и все сложили в сейф (за 30 минут до окончания рабочего времени) и естественно денег они мне не выдадут. В общем пришлось ехать на след. день. Расфуфыренные девушки-опреаторы похоже не знают даже элементарных превил вежливого разговора с клиентом. В общем банк кончно красивый, но он НЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!
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Гість
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Додано: Вів 14 гру, 2004 13:06
Во первых: Нужно читать что подписываешь, а в тарифах четко написано "годовое обслуживание - столько то денег, выпуск столько-то" За выпуск платишь один раз, за обслуживания каждый год....
Во-вторых в банках всегда есть понятие операционного времени, и оно ой как редко совпадает со временем работы.
В-третьих банк ориентирован на клиентов с остатками по более 10 евро.
В-четвертых тех дополнительных услуг, и такого качества, за нормальные деньги я не встречал больше ни у кого.
Anonymous написав:
А меня хуже чем в ПУМБ обслуживали разве что в Привате (ну это совсем сарай и его я за банк не считаю). В ПУМБе у меня была карточка по которой мне родители переводили деньги. Банк работает только в удобное ему время, не работает в субботу. Для меня как для человека работающего это каждый раз вырастало в огромную проблему - найти время и вырваться в банк. Потом, когда пришло время менять карту (уже во второй раз) меня "забыли" предкпредить, что замена стала ПЛАТНОЙ. А то что я 15 Евро отвалила, когда ее открывала?! Меня достали и я решила не брать новую карту и решила снять остатки денег со счета (там было-то 10 Евро). До прихода в банк я согласовала время прихода заранее с опрератором. Когда же я изъявила желание забрать деньги мне сказали, что кассу уже посчитали и все сложили в сейф (за 30 минут до окончания рабочего времени) и естественно денег они мне не выдадут. В общем пришлось ехать на след. день. Расфуфыренные девушки-опреаторы похоже не знают даже элементарных превил вежливого разговора с клиентом. В общем банк кончно красивый, но он НЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!
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Довольный клиент
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Додано: Сер 05 січ, 2005 22:45
Мой личный опыт работы с банками основывается на долгой практике. И большом перечне банков (и филиалов) по разным городам. Так вот, учитывая, что судить о банковском обслуживании банков первой 20-ки я могу на личном опыте: самый удобный клиент-банк - в ПУМБе. Самая высокая скорость прохождения платежей между филиалом ПУМБа и любым другим банком Украины - максимум час (в случае, если предприятие положило свою платежку прямо перед обедом), обычно - около сорока минут (включая Нацбанк). Приятно то, что процедура отправки платежей полностью автоматизирована. Их не нужно "выталкивать", контролируя до головной конторы. Нормальная купюра в банкоматах (в отличие от Привата, который постоянно в банкоматы засовывает изношенные купюры). Независимо от расположения филиала (Киев, Донецк, Запорожье, Днепропетровск, прочие города) - в каждом филиале ПУМБа вас встречает улыбчивый персонал, квалифицированно приходящий вам на помощь при затруднениях. Конечно, как и в работе с любым банком - случаются эксцессы. Однако хорошо работают не те банки, менеджмент которых ошибок не делает (обычно те, которые ошибок не делают - не работают долго), а те, кто совместно с клиентом в кратчайшие сроки и без финансовых потерь для клиента нормализуют ситуацию. Можно говорить об "особом обслуживании" VIP клиентов. Но многие мои коллеги, которым я рекомендовала данный банк, и обороты и операции которых к VIP обслуживанию отношения не имеют - говорят о таком же теплом отношении. Да, конечно, во многом банк чересчур "традиционный" (многие говорят - "закостеневший") - однако попытайтесь некоторые вопросы решить в Райфаззине или в Альфабанке - там это проталкивается еще "веселее".
А на тему, как Вам не повезло с карточкой - советую внимательно читать информацию о месторасположениях банкоматов. Они обычно расположены в общедоступных местах, и работают круглосуточно. Я не помню за 3 года наличия у меня карточки ПУМБа, чтобы в банкомате не было денег (а вот в банкоматах Привата и даже Аваля такая ситуация мне встречалась).
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Гість
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Додано: Сер 02 лют, 2005 12:13
Довольный клиент написав:Во первых: .....
В-третьих банк ориентирован на клиентов с остатками по более 10 евро.....
ув. мистер у-меня-остаток-на-счету-больше-10 евро-от-этого-я-золото-а-не-клиент-для-любого-банка, по вашему сценарию, банку нужно писать объявление для клиентов: "ув. клиенты, если у вас будут маленькие обороты по карточкам, имели мы вас крупным планом!". меня меньше всего интересует мнение вшивых операционисток сколько проходит у меня на счету. принцип следующий: открыли счет, обслуживаете клиента - обслуживайте его на уровне. (тем более акционеры та и позиционирование ПУМБа к этому обязывает).
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JB
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Додано: Сер 09 бер, 2005 10:55
Спросил намедни на отделении, расположенном на Прорезной в Киеве, о возможности вклад положить - условия у них сейчас лучше чем обычно. Как только сказал, что хочу денежки безналом направить - меня "порадовали" комиссией в размере 1% от входящей суммы. Видите ли я должен деньги сразу на карточку зачислить(где взимается комиссия), а уже потом - на депозит. На мой вопрос - где логика и почему вы грабите клиента сразу же? - получил стереотипный ответ, что-то типа "а у нас такая система". Пытался узнать - можно ли данную комиссию изменить - ответ был такой - 2 недельки погодите, а там посмотрим. Бред сивой кобылы!
Там на отделении сидит 20 человек и ни одного клиента нету, а они не хотят депозит как все остальные принимать! Обиделся я, короче говоря. И не надо рассказывать о политике банка. Когда при расторжении вклада платят 2% на остаток и рубят сразу 1% - это много!
Мне стало неинтересно становиться вкладчиком такого банка.
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Twisted brother
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Додано: Нед 27 бер, 2005 14:13
Бывал несколько раз в ПУМБ. Поддерживаю, что банк этот не для людей. Про время работы - правда. У меня подруга была клиентом ПУМБ-а. Однажды она четыре дня не могла покласть на свою VISA наличные деньги - не попадала в их график работы.
Я сам хотел несколько раз воспользоватся этим банком для рассчетов с иностранными партнерами. Думал, что раз у них ЕБРР в акционерах - значит сервис должен быть на уровне. А хр.н вам. Обслуживание в стиле совка. Девушки откровенно наглеют. У меня такое впечатление что персонал подбирают не по професионализму а по каким-то только им известным правилам.
Моему другу деньги из Европы на его счет в ПУМБ-е шли почти месяц. Это-рекорд.
Два раза был в ПУМБ-е персонально и оба раза - отвратительное впечатление. Первый раз в Киеве на Прорезной, а второй раз во Львове (не вспомню улицу).
Кстати читал недавно, что этот банк Ахметов выкупить хочет. Так у меня пропали остатки желания воспользоваться этим банком в будущем. Не доверяю я банкам которые ложатся под олигархов - в любой момент может вылезти какая-то хер.я в стиле банка "Украина" или банка "Словянский".
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Генадий
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Додано: Пон 28 бер, 2005 09:17
Генадий написав: или банка "Словянский".
Банк "Славянский" лег не из-за олигархов, а из-за правительства. Не трогайте его светлую память своими грязными лапами
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Гість
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Додано: Суб 09 кві, 2005 12:26
Twisted brother написав:
Когда при расторжении вклада платят 2% на остаток и рубят сразу 1% - это много!
Мне стало неинтересно становиться вкладчиком такого банка.
О политике здесь конечноже говорить не нужно!
А вот тарифы банка стоит почитать!
1% - это комиссия банка за безналичное зачисление средств на карточный счет.
В некоторых банках берут 0,5% и за внесение, и за снятие наличными через кассу
2% - это базовая ставка процента по вкладу, которую получает Клиент в случае досрочного расторжения вклада. К тому же, заметте получает, а не платит. И штрафов за расторжение ПУМБ не берет (а есть и берут).
Если сумма свыше 5000 грн - возьми кредит на 50% под 17% годовых и ничего не потеряешь практически.
А собираешься тратить деньги - не ложи на депозит, трать.
Или ложи но дроби суммы на более мелкие.
P.S. Как по мне отличный банк. Многим украинским до него оч.далеко, а большинству просто бесконечно.
Единственный недостаток для многих - это кредитование. Но для этого есть Приват
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Stan
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Додано: П'ят 15 кві, 2005 12:21
Про тарифы, то это вы зря. Сегодня многие банки ставят такие тарифы. И как правило - чем меньше банк - тем меньше тарифы и выше проценты. ПУМБ себя позиционирует как банк для крупных клиентов. Но такого позиционирования надо добиватся не за счет отвратительного обслуживания клиентов а за счет специальных програм для крупных клиентов. Не знаю как ПУМБ находит новых клиентов, но нашу фирму (кстати не такую уже и маленькую) он потерял как своего клиента безповоротно.
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Генадий
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