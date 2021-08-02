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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#1234 ... 3364> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 844 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 93 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 124 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 234 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 197 Всього голосів : 844 Додано: Чет 18 лис, 2004 11:31 ПУМБ Очень сильно понравилось как в этом банке обращаются с клиентами. Пока счет открывают - и чаю можно попить, девушки приятные... У меня только положительные впечатления.

Пусть все еще не до конца автоматизировано, но БОЛЬШОЙ плюс - отношение к клиентам.

Хорошо чувствую себя после приезда из Англии (где я имел дело с Barclays, HSBC).

ЗЫ: В Приват - ни ногой! Игорь, город Николаев ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 гру, 2004 16:07 А меня хуже чем в ПУМБ обслуживали разве что в Привате (ну это совсем сарай и его я за банк не считаю). В ПУМБе у меня была карточка по которой мне родители переводили деньги. Банк работает только в удобное ему время, не работает в субботу. Для меня как для человека работающего это каждый раз вырастало в огромную проблему - найти время и вырваться в банк. Потом, когда пришло время менять карту (уже во второй раз) меня "забыли" предкпредить, что замена стала ПЛАТНОЙ. А то что я 15 Евро отвалила, когда ее открывала?! Меня достали и я решила не брать новую карту и решила снять остатки денег со счета (там было-то 10 Евро). До прихода в банк я согласовала время прихода заранее с опрератором. Когда же я изъявила желание забрать деньги мне сказали, что кассу уже посчитали и все сложили в сейф (за 30 минут до окончания рабочего времени) и естественно денег они мне не выдадут. В общем пришлось ехать на след. день. Расфуфыренные девушки-опреаторы похоже не знают даже элементарных превил вежливого разговора с клиентом. В общем банк кончно красивый, но он НЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ! Гість ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 гру, 2004 13:06

Во-вторых в банках всегда есть понятие операционного времени, и оно ой как редко совпадает со временем работы.

В-третьих банк ориентирован на клиентов с остатками по более 10 евро.

В-четвертых тех дополнительных услуг, и такого качества, за нормальные деньги я не встречал больше ни у кого.





Anonymous написав: А меня хуже чем в ПУМБ обслуживали разве что в Привате (ну это совсем сарай и его я за банк не считаю). В ПУМБе у меня была карточка по которой мне родители переводили деньги. Банк работает только в удобное ему время, не работает в субботу. Для меня как для человека работающего это каждый раз вырастало в огромную проблему - найти время и вырваться в банк. Потом, когда пришло время менять карту (уже во второй раз) меня "забыли" предкпредить, что замена стала ПЛАТНОЙ. А то что я 15 Евро отвалила, когда ее открывала?! Меня достали и я решила не брать новую карту и решила снять остатки денег со счета (там было-то 10 Евро). До прихода в банк я согласовала время прихода заранее с опрератором. Когда же я изъявила желание забрать деньги мне сказали, что кассу уже посчитали и все сложили в сейф (за 30 минут до окончания рабочего времени) и естественно денег они мне не выдадут. В общем пришлось ехать на след. день. Расфуфыренные девушки-опреаторы похоже не знают даже элементарных превил вежливого разговора с клиентом. В общем банк кончно красивый, но он НЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ! А меня хуже чем в ПУМБ обслуживали разве что в Привате (ну это совсем сарай и его я за банк не считаю). В ПУМБе у меня была карточка по которой мне родители переводили деньги. Банк работает только в удобное ему время, не работает в субботу. Для меня как для человека работающего это каждый раз вырастало в огромную проблему - найти время и вырваться в банк. Потом, когда пришло время менять карту (уже во второй раз) меня "забыли" предкпредить, что замена стала ПЛАТНОЙ. А то что я 15 Евро отвалила, когда ее открывала?! Меня достали и я решила не брать новую карту и решила снять остатки денег со счета (там было-то 10 Евро). До прихода в банк я согласовала время прихода заранее с опрератором. Когда же я изъявила желание забрать деньги мне сказали, что кассу уже посчитали и все сложили в сейф (за 30 минут до окончания рабочего времени) и естественно денег они мне не выдадут. В общем пришлось ехать на след. день. Расфуфыренные девушки-опреаторы похоже не знают даже элементарных превил вежливого разговора с клиентом. В общем банк кончно красивый, но он НЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ! Во первых: Нужно читать что подписываешь, а в тарифах четко написано "годовое обслуживание - столько то денег, выпуск столько-то" За выпуск платишь один раз, за обслуживания каждый год....Во-вторых в банках всегда есть понятие операционного времени, и оно ой как редко совпадает со временем работы.В-третьих банк ориентирован на клиентов с остатками по более 10 евро.В-четвертых тех дополнительных услуг, и такого качества, за нормальные деньги я не встречал больше ни у кого. Довольный клиент ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 січ, 2005 22:45 Мой личный опыт работы с банками основывается на долгой практике. И большом перечне банков (и филиалов) по разным городам. Так вот, учитывая, что судить о банковском обслуживании банков первой 20-ки я могу на личном опыте: самый удобный клиент-банк - в ПУМБе. Самая высокая скорость прохождения платежей между филиалом ПУМБа и любым другим банком Украины - максимум час (в случае, если предприятие положило свою платежку прямо перед обедом), обычно - около сорока минут (включая Нацбанк). Приятно то, что процедура отправки платежей полностью автоматизирована. Их не нужно "выталкивать", контролируя до головной конторы. Нормальная купюра в банкоматах (в отличие от Привата, который постоянно в банкоматы засовывает изношенные купюры). Независимо от расположения филиала (Киев, Донецк, Запорожье, Днепропетровск, прочие города) - в каждом филиале ПУМБа вас встречает улыбчивый персонал, квалифицированно приходящий вам на помощь при затруднениях. Конечно, как и в работе с любым банком - случаются эксцессы. Однако хорошо работают не те банки, менеджмент которых ошибок не делает (обычно те, которые ошибок не делают - не работают долго), а те, кто совместно с клиентом в кратчайшие сроки и без финансовых потерь для клиента нормализуют ситуацию. Можно говорить об "особом обслуживании" VIP клиентов. Но многие мои коллеги, которым я рекомендовала данный банк, и обороты и операции которых к VIP обслуживанию отношения не имеют - говорят о таком же теплом отношении. Да, конечно, во многом банк чересчур "традиционный" (многие говорят - "закостеневший") - однако попытайтесь некоторые вопросы решить в Райфаззине или в Альфабанке - там это проталкивается еще "веселее".

А на тему, как Вам не повезло с карточкой - советую внимательно читать информацию о месторасположениях банкоматов. Они обычно расположены в общедоступных местах, и работают круглосуточно. Я не помню за 3 года наличия у меня карточки ПУМБа, чтобы в банкомате не было денег (а вот в банкоматах Привата и даже Аваля такая ситуация мне встречалась). Гість ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лют, 2005 12:13 Довольный клиент написав: Во первых: .....

В-третьих банк ориентирован на клиентов с остатками по более 10 евро.....



ув. мистер у-меня-остаток-на-счету-больше-10 евро-от-этого-я-золото-а-не-клиент-для-любого-банка, по вашему сценарию, банку нужно писать объявление для клиентов: "ув. клиенты, если у вас будут маленькие обороты по карточкам, имели мы вас крупным планом!". меня меньше всего интересует мнение вшивых операционисток сколько проходит у меня на счету. принцип следующий: открыли счет, обслуживаете клиента - обслуживайте его на уровне. (тем более акционеры та и позиционирование ПУМБа к этому обязывает). ув. мистер у-меня-остаток-на-счету-больше-10 евро-от-этого-я-золото-а-не-клиент-для-любого-банка, по вашему сценарию, банку нужно писать объявление для клиентов: "ув. клиенты, если у вас будут маленькие обороты по карточкам, имели мы вас крупным планом!". меня меньше всего интересует мнение вшивых операционисток сколько проходит у меня на счету. принцип следующий: открыли счет, обслуживаете клиента - обслуживайте его на уровне. (тем более акционеры та и позиционирование ПУМБа к этому обязывает). JB ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 бер, 2005 10:55 Замечательно

Там на отделении сидит 20 человек и ни одного клиента нету, а они не хотят депозит как все остальные принимать! Обиделся я, короче говоря. И не надо рассказывать о политике банка. Когда при расторжении вклада платят 2% на остаток и рубят сразу 1% - это много!

Мне стало неинтересно становиться вкладчиком такого банка. Спросил намедни на отделении, расположенном на Прорезной в Киеве, о возможности вклад положить - условия у них сейчас лучше чем обычно. Как только сказал, что хочу денежки безналом направить - меня "порадовали" комиссией в размере 1% от входящей суммы. Видите ли я должен деньги сразу на карточку зачислить(где взимается комиссия), а уже потом - на депозит. На мой вопрос - где логика и почему вы грабите клиента сразу же? - получил стереотипный ответ, что-то типа "а у нас такая система". Пытался узнать - можно ли данную комиссию изменить - ответ был такой - 2 недельки погодите, а там посмотрим. Бред сивой кобылы!Там на отделении сидит 20 человек и ни одного клиента нету, а они не хотят депозит как все остальные принимать! Обиделся я, короче говоря. И не надо рассказывать о политике банка. Когда при расторжении вклада платят 2% на остаток и рубят сразу 1% - это много!Мне стало неинтересно становиться вкладчиком такого банка. Twisted brother ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 бер, 2005 14:13 Бывал несколько раз в ПУМБ. Поддерживаю, что банк этот не для людей. Про время работы - правда. У меня подруга была клиентом ПУМБ-а. Однажды она четыре дня не могла покласть на свою VISA наличные деньги - не попадала в их график работы.

Я сам хотел несколько раз воспользоватся этим банком для рассчетов с иностранными партнерами. Думал, что раз у них ЕБРР в акционерах - значит сервис должен быть на уровне. А хр.н вам. Обслуживание в стиле совка. Девушки откровенно наглеют. У меня такое впечатление что персонал подбирают не по професионализму а по каким-то только им известным правилам.

Моему другу деньги из Европы на его счет в ПУМБ-е шли почти месяц. Это-рекорд.

Два раза был в ПУМБ-е персонально и оба раза - отвратительное впечатление. Первый раз в Киеве на Прорезной, а второй раз во Львове (не вспомню улицу).

Кстати читал недавно, что этот банк Ахметов выкупить хочет. Так у меня пропали остатки желания воспользоваться этим банком в будущем. Не доверяю я банкам которые ложатся под олигархов - в любой момент может вылезти какая-то хер.я в стиле банка "Украина" или банка "Словянский". Генадий ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 бер, 2005 09:17 Генадий написав: или банка "Словянский".

Банк "Славянский" лег не из-за олигархов, а из-за правительства. Не трогайте его светлую память своими грязными лапами Банк "Славянский" лег не из-за олигархов, а из-за правительства. Не трогайте его светлую память своими грязными лапами Гість ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 кві, 2005 12:26 Что касается политики банка Twisted brother написав: Когда при расторжении вклада платят 2% на остаток и рубят сразу 1% - это много!

Мне стало неинтересно становиться вкладчиком такого банка. Когда при расторжении вклада платят 2% на остаток и рубят сразу 1% - это много!Мне стало неинтересно становиться вкладчиком такого банка.

О политике здесь конечноже говорить не нужно!

А вот тарифы банка стоит почитать!

1% - это комиссия банка за безналичное зачисление средств на карточный счет. В некоторых банках берут 0,5% и за внесение, и за снятие наличными через кассу

2% - это базовая ставка процента по вкладу, которую получает Клиент в случае досрочного расторжения вклада. К тому же, заметте получает, а не платит. И штрафов за расторжение ПУМБ не берет (а есть и берут).

Если сумма свыше 5000 грн - возьми кредит на 50% под 17% годовых и ничего не потеряешь практически.

А собираешься тратить деньги - не ложи на депозит, трать.

Или ложи но дроби суммы на более мелкие.



P.S. Как по мне отличный банк. Многим украинским до него оч.далеко, а большинству просто бесконечно.

Единственный недостаток для многих - это кредитование. Но для этого есть Приват О политике здесь конечноже говорить не нужно!А вот тарифы банка стоит почитать!1% - это комиссия банка за безналичное зачисление средств на карточный счет.В некоторых банках берут 0,5% и за внесение, и за снятие наличными через кассу2% - это базовая ставка процента по вкладу, которую получает Клиент в случае досрочного расторжения вклада. К тому же, заметте получает, а не платит. И штрафов за расторжение ПУМБ не берет (а есть и берут).Если сумма свыше 5000 грн - возьми кредит на 50% под 17% годовых и ничего не потеряешь практически.А собираешься тратить деньги - не ложи на депозит, трать.Или ложи но дроби суммы на более мелкие.P.S. Как по мне отличный банк. Многим украинским до него оч.далеко, а большинству просто бесконечно.Единственный недостаток для многих - это кредитование. Но для этого есть Приват Stan ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 кві, 2005 12:21 Про тарифы, то это вы зря. Сегодня многие банки ставят такие тарифы. И как правило - чем меньше банк - тем меньше тарифы и выше проценты. ПУМБ себя позиционирует как банк для крупных клиентов. Но такого позиционирования надо добиватся не за счет отвратительного обслуживания клиентов а за счет специальных програм для крупных клиентов. Не знаю как ПУМБ находит новых клиентов, но нашу фирму (кстати не такую уже и маленькую) он потерял как своего клиента безповоротно. Генадий ВідповістиЦитата #1234 ... 3364> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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