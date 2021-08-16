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Правекс-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лис, 2004 10:43
постоянные очереди в кассы(от 10 до 60 минут!!!!!!)..(хотя в других банках Надра ВАбанк ...еще хуже бывает)...персонал напоминает студентов первого максимум второго курса, и это в центральных отделениях Киева (хотя, как я понимаю это проблемы всех фин заведений Украины)...вообщем давно бы ушел! но куда?(
Есть такое мнение?
А Ваше?
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Sniper-
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Додано: Пон 22 лис, 2004 14:35
Однажды совсем не порадовало то, что снизили ставки по существующим депозитам... Народ их проглотил, а через неделю подняли для новых клиентов.
Старым можно разорвать договор только со штрафными санкциями... что совсем не улыбается.
В результате просто "кинули".
С тех пор туда ни ногой!
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Евгений
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Додано: Пон 29 лис, 2004 20:16
Полностью солидарен с Евгением
В рекламе в прошлом году написали 11 % в валюте + пластиковая карта, пришли говорим желаем разместить депозит - отвечают 9 % у нас глаза
ладно положили но потом обнаружилось что у нас ветхие купюры и если мы будем забирать вклад раньше положенного срока нам ничего не светит из за этого НАРОД НЕ ЛОЖИТЕ ДЕНЬГИ В ПРАВЕКС БАНК
сейчас очередная у них удочка типа 40 телевизоров и повышенный процент - не верьте их рекламе - вас разводят
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Александр Черкассы
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Додано: Сер 01 гру, 2004 00:58
Сегодня решил проверить в связи с народным ажиотажем по снятию наличности как обстоят дела в Правексе ....
В привате и в авале большие очереди бабушек а тут тишь думаю что то не так и точно - смотрю в банке повесили обращение к вкладчикам банка от правления что типа в связи с паникой , связанной с исключительно внешней обстановкой в стране они поставлены перед фактом досрочного расторжения договоров депозита ...
"Банк не утратил ни 1% своей стабильности" но " поскольку Ваше внезапное решение причиняет банку ущерб, для его минимизации мы вынуждены ввести комиссию на выдачу денежных средств при досрочном расторжении депозитного договора в размере 10 % от суммы депозитного вклада " - Я ЧУТЬ НЕ УПАЛ - получается что при досрочном расторжении договора банк не уплачивает ни копейки процентов (так хитро составлен договор) + берет 10 % от суммы вклада в качестве комиссии - ЭТО ЖЕ ГРАБЕЖ СРЕДИ БЕЛА ДНЯ !!!!!
И далее " Подчеркиваем что мы желаем и далее обслуживать ваш вклад поскольку не видим для этого никаких сдерживающих факторов Поэтому если вы уже приняли окончательное решение о прекращении сотрудничества с нами предлагаем Вам оставить на депоитном счете сумму 3 тысячи грн" ....
БЕЗ КОМЕНТАРИЕВ
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Александр Черкассы
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Додано: Чет 02 гру, 2004 12:29
Не могу понять , как наглые действия этого банка (Правекса) до сих пор не "отвернули" от него как вкладчиков так и желающих взять кредит. Их непрофессианальные действия , на мой взгляд , рассчитаны на контингент ,которому не хочется верить , что работая с этим банком , он в любом случае проигрывает
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MGA
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Додано: П'ят 03 гру, 2004 00:44
MGA написав:Не могу понять , как наглые действия этого банка (Правекса) до сих пор не "отвернули" от него как вкладчиков так и желающих взять кредит. Их непрофессианальные действия , на мой взгляд , рассчитаны на контингент ,которому не хочется верить , что работая с этим банком , он в любом случае проигрывает
Все люди кот имели там депозиты я думаю второй раз туда их не положат - я уж точно . А новых клиентов Правекс заманивает ложной рекламой - повышенными процентами + подарки (у нас в бесплатной газете написано что в качестве подарка телевизор) но пришедши в банк и подписавши договор только тогда вкладчик понимает что он обманут
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Гість
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Додано: Сер 08 гру, 2004 10:05
Летом получаю по почте конверт от Христианско-Либеральной партии с предвыборными листовками г-на Черновецкого и рекламой его партии. На конверте мои ФИО, есс-но, полный адрес... Я в недоумении -- откуда кандидат в Президенты, руководитель партии, депутат знает меня, простого избирателя?! Потом догоняю -- у меня был депозит в Правексе, которым руководит именно именно г-н Ч... Не знаю, законно ли использование информации о вкладчиках БАНКА для политической агитации своей ПАРТИИ, но то, что очень непорядочно -- безусловно. Больше в Правекс ни ногой. Противно.
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OlegCh
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Додано: Сер 08 гру, 2004 23:57
Сегодня мне жаловался гл бух одной фирмы у кот расч счет и кредит взят в Правексе - говорит что все поступления на расчетный счет тупо снимают в счет погашения кредита ничего не сказав - вот такие пироги - теперь фирма открыла др расч счет в др банке но потеряла время и клиентов ...
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Александр Черкассы
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Додано: П'ят 10 гру, 2004 15:02
Обслуживаюсь в Правексе 2-года. Имею расчетный счет, депозит, карточный счет. С уверенностью могу сказать проблем небыло ни разу. Коллектив молодой, но и я не старый. Научитесь общаться с персоналом (не рожу кирпичем мол "Вы обязаны", а скажите "Пожалуйста") и проблем не будет никогда. Банк - хороший (это не реклама- это впечатления двухлетнего сотрудничества)
Киев Шевченковское отделение - Супер качественное обслуживание.
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Ronin
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