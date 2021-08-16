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Правекс-Банк

Правекс-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Правекс-Банк 2.4 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
59
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
42
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2004 10:43

Правекс-Банк

постоянные очереди в кассы(от 10 до 60 минут!!!!!!)..(хотя в других банках Надра ВАбанк ...еще хуже бывает)...персонал напоминает студентов первого максимум второго курса, и это в центральных отделениях Киева (хотя, как я понимаю это проблемы всех фин заведений Украины)...вообщем давно бы ушел! но куда?(


Есть такое мнение?
А Ваше?
Sniper-
 
 
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2004 14:35

Правэкс

Однажды совсем не порадовало то, что снизили ставки по существующим депозитам... Народ их проглотил, а через неделю подняли для новых клиентов.
Старым можно разорвать договор только со штрафными санкциями... что совсем не улыбается.
В результате просто "кинули".

:evil:
С тех пор туда ни ногой!
:?
Евгений
 
 
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2004 20:16

Полностью солидарен с Евгением
В рекламе в прошлом году написали 11 % в валюте + пластиковая карта, пришли говорим желаем разместить депозит - отвечают 9 % у нас глаза :shock: ладно положили но потом обнаружилось что у нас ветхие купюры и если мы будем забирать вклад раньше положенного срока нам ничего не светит из за этого НАРОД НЕ ЛОЖИТЕ ДЕНЬГИ В ПРАВЕКС БАНК
сейчас очередная у них удочка типа 40 телевизоров и повышенный процент - не верьте их рекламе - вас разводят
Александр Черкассы
 
 
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2004 00:58

Сегодня решил проверить в связи с народным ажиотажем по снятию наличности как обстоят дела в Правексе ....
В привате и в авале большие очереди бабушек а тут тишь думаю что то не так и точно - смотрю в банке повесили обращение к вкладчикам банка от правления что типа в связи с паникой , связанной с исключительно внешней обстановкой в стране они поставлены перед фактом досрочного расторжения договоров депозита ...
"Банк не утратил ни 1% своей стабильности" но " поскольку Ваше внезапное решение причиняет банку ущерб, для его минимизации мы вынуждены ввести комиссию на выдачу денежных средств при досрочном расторжении депозитного договора в размере 10 % от суммы депозитного вклада " - Я ЧУТЬ НЕ УПАЛ - получается что при досрочном расторжении договора банк не уплачивает ни копейки процентов (так хитро составлен договор) + берет 10 % от суммы вклада в качестве комиссии - ЭТО ЖЕ ГРАБЕЖ СРЕДИ БЕЛА ДНЯ !!!!!
И далее " Подчеркиваем что мы желаем и далее обслуживать ваш вклад поскольку не видим для этого никаких сдерживающих факторов Поэтому если вы уже приняли окончательное решение о прекращении сотрудничества с нами предлагаем Вам оставить на депоитном счете сумму 3 тысячи грн" ....

БЕЗ КОМЕНТАРИЕВ
Александр Черкассы
 
 
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2004 12:29

Не могу понять , как наглые действия этого банка (Правекса) до сих пор не "отвернули" от него как вкладчиков так и желающих взять кредит. Их непрофессианальные действия , на мой взгляд , рассчитаны на контингент ,которому не хочется верить , что работая с этим банком , он в любом случае проигрывает
MGA
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2004 00:44

MGA написав:Не могу понять , как наглые действия этого банка (Правекса) до сих пор не "отвернули" от него как вкладчиков так и желающих взять кредит. Их непрофессианальные действия , на мой взгляд , рассчитаны на контингент ,которому не хочется верить , что работая с этим банком , он в любом случае проигрывает


Все люди кот имели там депозиты я думаю второй раз туда их не положат - я уж точно . А новых клиентов Правекс заманивает ложной рекламой - повышенными процентами + подарки (у нас в бесплатной газете написано что в качестве подарка телевизор) но пришедши в банк и подписавши договор только тогда вкладчик понимает что он обманут
Гість
 
 
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2004 10:05

Летом получаю по почте конверт от Христианско-Либеральной партии с предвыборными листовками г-на Черновецкого и рекламой его партии. На конверте мои ФИО, есс-но, полный адрес... Я в недоумении -- откуда кандидат в Президенты, руководитель партии, депутат знает меня, простого избирателя?! Потом догоняю -- у меня был депозит в Правексе, которым руководит именно именно г-н Ч... Не знаю, законно ли использование информации о вкладчиках БАНКА для политической агитации своей ПАРТИИ, но то, что очень непорядочно -- безусловно. Больше в Правекс ни ногой. Противно.
OlegCh
 
 
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2004 23:57

Сегодня мне жаловался гл бух одной фирмы у кот расч счет и кредит взят в Правексе - говорит что все поступления на расчетный счет тупо снимают в счет погашения кредита ничего не сказав - вот такие пироги - теперь фирма открыла др расч счет в др банке но потеряла время и клиентов ...
Александр Черкассы
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2004 15:02

ВСЯ ПРАВДА

Обслуживаюсь в Правексе 2-года. Имею расчетный счет, депозит, карточный счет. С уверенностью могу сказать проблем небыло ни разу. Коллектив молодой, но и я не старый. Научитесь общаться с персоналом (не рожу кирпичем мол "Вы обязаны", а скажите "Пожалуйста") и проблем не будет никогда. Банк - хороший (это не реклама- это впечатления двухлетнего сотрудничества)
Киев Шевченковское отделение - Супер качественное обслуживание.
Ronin
 
 
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2004 19:15

Правэкс-банк

Единственное, что удобно в Правексе - это платить небольшие налоги предпринимателям, у которых нет своего р/с. Принимают квитанции любого вида, сами вводят в компьютер. И за мобильник. Суммы побольше лучше платить в Полтаве-банке - 0,5%. Депозитный договор в Правексе нужно обязательно вычитывать внимательно - дурят. :shock: :!:
Например, на вопрос сколько процентов насчитаете в случае досрочного расторжения депозитного договора - отвечают 75% от суммы всех ппппроцентов, насчитанных за все реальное время депозита. Когда распечатали договор - ОКАЗАЛОСЬ НУЛЬ !!!! :roll: Т.е. если Вам срочно за день до окончания Вашего депозита понадобились бабки на лечение ( а бабки лежали почти год ), то Правекс ВАШИМИ БАБУЛЬКАМИ пользовался почти год НАШАРУ !!!
:cry:
Валерий
 
 
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