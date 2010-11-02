Правекс-Банк

Додано: Сер 01 гру, 2004 00:58

Сегодня решил проверить в связи с народным ажиотажем по снятию наличности как обстоят дела в Правексе ....

В привате и в авале большие очереди бабушек а тут тишь думаю что то не так и точно - смотрю в банке повесили обращение к вкладчикам банка от правления что типа в связи с паникой , связанной с исключительно внешней обстановкой в стране они поставлены перед фактом досрочного расторжения договоров депозита ...

"Банк не утратил ни 1% своей стабильности" но " поскольку Ваше внезапное решение причиняет банку ущерб, для его минимизации мы вынуждены ввести комиссию на выдачу денежных средств при досрочном расторжении депозитного договора в размере 10 % от суммы депозитного вклада " - Я ЧУТЬ НЕ УПАЛ - получается что при досрочном расторжении договора банк не уплачивает ни копейки процентов (так хитро составлен договор) + берет 10 % от суммы вклада в качестве комиссии - ЭТО ЖЕ ГРАБЕЖ СРЕДИ БЕЛА ДНЯ !!!!!

И далее " Подчеркиваем что мы желаем и далее обслуживать ваш вклад поскольку не видим для этого никаких сдерживающих факторов Поэтому если вы уже приняли окончательное решение о прекращении сотрудничества с нами предлагаем Вам оставить на депоитном счете сумму 3 тысячи грн" ....



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