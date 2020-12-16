Отделение Укрсиббанка, в которое я зашел сделать вклад, похоже достаточно много клиентов обслуживает. Операционисты загружены, много условий разных по вкладам. Хотел сам разобраться, но без участия менеджера это сложно сделать. Там же и кредиты, и все остальное - народ толпится, напрягается. Пришлось подождать, но все получилось как хотел. Неплохой банк, вроде бы.
Мне всегда нравилось обслуживание в нем. Правда иногда у них очень много клиентов и приходиться тратить много драгоценного времени. Над этим им надо серьезно подумать и принять меры. Отделение на Нивках в Киеве. А так - оч серьезный и хороший банк
ALEX66 написав:Кто нибудь знает , будут ли изменяться тарифы по картам АД+ с 16.03.2010 г. ? Как насчёт комиссии в 1% за снятие в банкоматах и в отделениях ?
Звонил в отделение на Щербакова, сказали что ничего меняться по ад+ не будет!
чего так переживть по АД+.....свет клином сошолся.....ясное дело..
рано или позно лавочка закроется....есть аналогичные продукты
да и ставки такие временные.....ознакомтесь какие ставки по депо
в России ))))
ALEX66 написав:Кто нибудь знает , будут ли изменяться тарифы по картам АД+ с 16.03.2010 г. ? Как насчёт комиссии в 1% за снятие в банкоматах и в отделениях ?
Звонил в отделение на Щербакова, сказали что ничего меняться по ад+ не будет!
чего так переживть по АД+.....свет клином сошолся.....ясное дело.. рано или позно лавочка закроется....есть аналогичные продукты да и ставки такие временные.....ознакомтесь какие ставки по депо в России ))))
Аналогичные продукты - хуже , чем АД+ по разным причинам !
А вот причём тут Россия - непонятно .
Плюшкин вчера не смогла забрать депозит по окончанию срока из отделения этого банка. заявление было написано еще в день заключения договора,чтобы не лонгировали, из банка звонили за два дня, о моих намерениях интересовались. сказала - буду забирать, ставки низкие, и еще понижают с 15 марта. спросили когда мне удобнее подъехать и т.д.и т.п. короче никакого подвоха не ожидала вообще. еще и вернуться думала через неделю-другую с гривной. но когда пришла ответ был- а денег в кассе нет. а чего нет- то? спрашиваю. ну вы написали и сказали что забирать будете, но не сказали ,что вам надо ЗАКАЗАТЬ эту сумму. я лишилась дара речи на некоторое время и у меня возникло подозрение, чт сотрудник банка явно не в себе, что собственно говоря подтвердила и руководитель отделения. но помочь она ничем не смогла,нельзя депозит получить было ни в центральном офисе , ни в каком -либо другом. ДЕНЕГ НЕТ. вот такая история,форумчане. сегодня повторю попытку...
8 марта 2010 года в журнале «Эксперт Украина» опубликован пятый ежегодный Рейтинг надежности банков
Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» на основе публичной информации присвоило кредитный рейтинг банкам, активы которых превышают отметку 1 млрд. грн. и которые незамечены в уклонении от исполнения своих обязательств перед кредиторами.
В Рейтинг вошло 79 банков. Из них 21 определен в группу с высоким уровнем надежности. К таким банкам уже несколько лет подряд «Эксперт-Рейтинг» относит: КИБ Креди Агриколь (Калион Банк), Ситибанк (Украина), ИHГ Банк Украина, УкрСиббанк, Альфа-Банк Украина, Укрсоцбанк, ВТБ Банк, VAB Банк, Дочерний Банк Сбербанка России, «Форум», Приватбанк и др.
К долгожителям рейтинга с наивысшей оценкой можно отнести иностранные банки, традиционно обслуживающие корпоративный бизнес: КИБ Креди Агриколь (Калион Банк), ИНГ Банк и Ситибанк. Традиционно эта тройка банков демонстрировала высокий уровень рентабельности при относительно стабильной доле рынка. Абсолютное лидерство тройки корпоративных банков в 2010 году — это своеобразный укор тем стратегам, которые вели свои финансовые учреждения в розничный бизнес, последний сегодня способен лишь генерировать убытки.
О рейтинге: Рейтинг публикуется в журнале «Эксперт Украина» ежегодно с 2005 года. За время существования (pi)-рейтинга в нем приняли участие более 300 банков.
О компании: РА «Эксперт Рейтинг» является структурным подразделением Информационной Группы «Эксперт», которая включает также: украинский деловой журнал «Эксперт Украина», англоязычный журнал «Expert Ukraine»; Отдел Конференций; Национальный комитет IPO; Международный конкурс инноваций; Интернет-проект; Проект «Библиотека журнала «Эксперт Украина».
О журнале: Деловой еженедельник «Эксперт Украина» - это качественная аналитическая информация, необходимая для успешного ведения бизнеса. В Украине представлен с октября 2004г. Тираж – 25 тыс. экз. Подписной индекс Укрпочты – 91284.
tori написав:Плюшкин вчера не смогла забрать депозит по окончанию срока из отделения этого банка. заявление было написано еще в день заключения договора,чтобы не лонгировали, из банка звонили за два дня, о моих намерениях интересовались. сказала - буду забирать, ставки низкие, и еще понижают с 15 марта. спросили когда мне удобнее подъехать и т.д.и т.п. короче никакого подвоха не ожидала вообще. еще и вернуться думала через неделю-другую с гривной. но когда пришла ответ был- а денег в кассе нет. а чего нет- то? спрашиваю. ну вы написали и сказали что забирать будете, но не сказали ,что вам надо ЗАКАЗАТЬ эту сумму. я лишилась дара речи на некоторое время и у меня возникло подозрение, чт сотрудник банка явно не в себе, что собственно говоря подтвердила и руководитель отделения. но помочь она ничем не смогла,нельзя депозит получить было ни в центральном офисе , ни в каком -либо другом. ДЕНЕГ НЕТ. вот такая история,форумчане. сегодня повторю попытку...
Надо было Вам сразу пожаловаться в Колл-центр банка : 0-800-500-580.
Интересно в каком городе такой беспредел происходит ?
Diplomnet написав:8 марта 2010 года в журнале «Эксперт Украина» опубликован пятый ежегодный Рейтинг надежности банков
Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» на основе публичной информации присвоило кредитный рейтинг банкам, активы которых превышают отметку 1 млрд. грн. и которые незамечены в уклонении от исполнения своих обязательств перед кредиторами. http://expert.ua/press/0/220/
Знаем мы эти рейтинги, они же самими "Укрсибовскими Мыколами" и создаються.
tori написав:Плюшкин вчера не смогла забрать депозит по окончанию срока из отделения этого банка. заявление было написано еще в день заключения договора,чтобы не лонгировали, из банка звонили за два дня, о моих намерениях интересовались. сказала - буду забирать, ставки низкие, и еще понижают с 15 марта. спросили когда мне удобнее подъехать и т.д.и т.п. короче никакого подвоха не ожидала вообще. еще и вернуться думала через неделю-другую с гривной. но когда пришла ответ был- а денег в кассе нет. а чего нет- то? спрашиваю. ну вы написали и сказали что забирать будете, но не сказали ,что вам надо ЗАКАЗАТЬ эту сумму. я лишилась дара речи на некоторое время и у меня возникло подозрение, чт сотрудник банка явно не в себе, что собственно говоря подтвердила и руководитель отделения. но помочь она ничем не смогла,нельзя депозит получить было ни в центральном офисе , ни в каком -либо другом. ДЕНЕГ НЕТ. вот такая история,форумчане. сегодня повторю попытку...
Надо было Вам сразу пожаловаться в Колл-центр банка : 0-800-500-580. Интересно в каком городе такой беспредел происходит ?
... и Колл- центр привез бы деньги клиенту домой? ))