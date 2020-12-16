Додано: Чет 11 бер, 2010 10:43

Плюшкин

вчера не смогла забрать депозит по окончанию срока из отделения этого банка. заявление было написано еще в день заключения договора,чтобы не лонгировали, из банка звонили за два дня, о моих намерениях интересовались. сказала - буду забирать, ставки низкие, и еще понижают с 15 марта. спросили когда мне удобнее подъехать и т.д.и т.п. короче никакого подвоха не ожидала вообще. еще и вернуться думала через неделю-другую с гривной. но когда пришла ответ был- а денег в кассе нет. а чего нет- то? спрашиваю. ну вы написали и сказали что забирать будете, но не сказали ,что вам надо ЗАКАЗАТЬ эту сумму. я лишилась дара речи на некоторое время и у меня возникло подозрение, чт сотрудник банка явно не в себе, что собственно говоря подтвердила и руководитель отделения. но помочь она ничем не смогла,нельзя депозит получить было ни в центральном офисе , ни в каком -либо другом. ДЕНЕГ НЕТ. вот такая история,форумчане. сегодня повторю попытку...