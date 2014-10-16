За последний год жизнь в России подорожала на 20% По данным исследовательского холдинга Ромир, полученным на основе скан-панели домохозяйств, по сравнению с декабрем 2011 года повседневные расходы в декабре 2012 увеличились на 20% в номинальном выражении, обогнав инфляцию в три раза. Таким образом, рост реальных расходов превысил 12% в годовом выражении. Структура распределения расходов между продуктами питания и непродовольственными товарами повседневного спроса: 73% — продукты питания и 27% — непродовольственные товары повседневного спроса.
— Так и есть. Если слабеет доллар, то даже получаемые стабильно Россией по внешнеэкономическим контрактам одни и те же физические объемы валюты имеют все меньшую покупательную способность. Поэтому все другие страны будут вынуждены ради бюджетного сбалансирования печатать все больше своих денег. Хотим мы или нет, но доллар США пока остается глобальным экономическим эквивалентом. Долларов в мире все равно не хватает. Так что любая другая валюта будет обесцениваться еще быстрее, чем доллар. Поэтому экономист Михаил Хазин может не радоваться, что у нас поддерживается сегодня стабильный курс рубля. Курс рубля сегодня как раз и удерживается таким стабильным именно потому, что правительство готовится к его девальвации и не хочет потерять контроль над курсом, когда обесценивание рубля начнется. Я вас уверяю, что через 3-5 месяцев курс рубля не будет таким, как сегодня.
Путин осознал, что Россия на пороге серьезного кризиса Одно замедление роста ВВП чего стоит — до ничтожного одного с копейками процента при том, что в январе 2012-го он составлял почти 5% Торможение экономического роста, которое мы наблюдаем нынче, просто уже не позволяет поддерживать социально-политическую стабильность. Поддерживать ее стало возможным при условии подавления определенных свобод населения при одновременной поддержке элитных кланов. Но и последним денег стало не хватать, что спровоцировало острую борьбу между ними. Это в свою очередь вылилось в том числе в якобы антикоррупционный скандал.
Сильный снегопад и мелкие аварии парализовали московские магистрали. Сегодня вечером, пробки, впервые в новом году достигли максимального значения — 10 баллов из 10 возможных. Водители сбрасывают скорость до минимума, пытаясь пробиться сквозь снежные заносы.
Станет ли Россия следующей Грецией? Данное утверждение звучит весьма смело. Однако какой вывод напрашивается, если учесть, что судьбу Греции России предрекают в докладе инвестиционного банка, специализирующего на торговле российскими активами?
Это похоже на удар в спину. Тем не менее, именно такой доклад опубликовал представитель банка «Ренессанс Капитал» с главным офисом в Москве Иван Чакаров. В доказательство этого утверждения он приводит весомые аргументы.
В своей работе под названием «Россия может превратиться в очередную Грецию» Чакаров делает предположение, что Россия попадает (а в действительности уже попала) в ловушку среднего дохода, и что руководство страны будет сохранять в силе греческую модель по принципу «занимай и трать».
По его словам, экономика России растет лишь на 1,6%. Среди причин циклического характера он упоминает и весьма традиционные: малый объем инвестиций после прошедших в прошлом году выборов, снижение покупательной способности потребителя, кризис еврозоны и злосчастная неприятность с Кипром. Если эти объяснения состоятельны, то, по его словам, на фоне общемировых улучшений следует ожидать и относительно быстрого восстановления российской экономики.
Однако, как считает Чакаров, эти объяснения несостоятельны. Он полагает, что на первый план выходит нечто более губительное и менее благоприятное, а именно — ловушка среднего дохода.
Чакаров, опираясь на недавний анализ Национального бюро экономических исследований (National Bureau of Economic Research), стремится показать, что ловушка среднего дохода (момента, когда экономики развивающегося мира не могут больше расти) даст о себе знать, когда уровень ВВП на душу населения достигнет примерно 16 тысяч долларов. По его же словам, в 2013 году российский показатель ВВП на душу населения дойдет до 16016 долларов.
Россияне набрали столько кредитов, что в ближайшем будущем возможен дефолт. Результаты исследования, которое провел «Связной банк», оказались удручающими: доля россиян, взявших пять и более кредитов, достигла 19% от общего числа заемщиков. Размер долга перед всеми кредиторами у таких граждан доходит до 500 тысяч рублей на человека – для большинства из них эта цифра превышает годовой доход. Целых 45% экономически активного населения России живут в кредит. Большая часть из них берет новый кредит, чтобы расплатиться по старому. Банки молчат о закредитованности своих клиентов, при этом общая сумма долгов в портфелях российских банков, по данным ЦБ, составляет 426,6 млрд рублей.
Минэкономразвития вот-вот разработает закон «О деятельности по взысканию просроченной задолженности», но коллекторы – те, кто непосредственно занимается взысканием долгов, говорят, что он только усложнит работу с недобросовестными заемщиками. По словам коллекторов, банки помогают выстраивать финансовую пирамиду, но этим же занимается и правительство. Чиновники дают россиянам советы, как защититься от коллекторов, поощряя их и дальше жить в кредит. Масштабов этой пирамиды, по словам коллекторов, не представляет пока никто.
На базе православных стран можно сделать новый СССР. Но называться он уже будет СПОР. Союз Православных Объединённых Республик.
(Туда смогут войти дефолтная и отверженная западом Греция, испытающая настоящее золотое эльдорадо от многочисленных российских туристов, ранее ехавших не далее Крыма. А также оффшорный Кипр. И ещё целый ряд полезных стран, в т.ч. с выходом к морям и с рекреационными возможностями.
Будет богатейшая единая страна, с центром в Москве.
Численность приверженцев точно установить невозможно, так как в ряде стран традиционного распространения православия государственные и церковные органы не ведут учёта членов Церкви; приблизительные оценки: 225 млн (2007 г.), 260 млн (2011). Вселенский Патриарх Варфоломей и другие источники дают оценку общей численности православных порядка 250—300 млн (для сравнения, численность адептов католицизма оценивается примерно в 1,2 млрд, а суммарная численность всех протестантских конфессий — 600—800 млн).
Изя Гуд написав:Будет богатейшая единая страна, с центром в Москве.