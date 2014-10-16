Станет ли Россия следующей Грецией? Данное утверждение звучит весьма смело. Однако какой вывод напрашивается, если учесть, что судьбу Греции России предрекают в докладе инвестиционного банка, специализирующего на торговле российскими активами?



Это похоже на удар в спину. Тем не менее, именно такой доклад опубликовал представитель банка «Ренессанс Капитал» с главным офисом в Москве Иван Чакаров. В доказательство этого утверждения он приводит весомые аргументы.



В своей работе под названием «Россия может превратиться в очередную Грецию» Чакаров делает предположение, что Россия попадает (а в действительности уже попала) в ловушку среднего дохода, и что руководство страны будет сохранять в силе греческую модель по принципу «занимай и трать».



По его словам, экономика России растет лишь на 1,6%. Среди причин циклического характера он упоминает и весьма традиционные: малый объем инвестиций после прошедших в прошлом году выборов, снижение покупательной способности потребителя, кризис еврозоны и злосчастная неприятность с Кипром. Если эти объяснения состоятельны, то, по его словам, на фоне общемировых улучшений следует ожидать и относительно быстрого восстановления российской экономики.



Однако, как считает Чакаров, эти объяснения несостоятельны. Он полагает, что на первый план выходит нечто более губительное и менее благоприятное, а именно — ловушка среднего дохода.



Чакаров, опираясь на недавний анализ Национального бюро экономических исследований (National Bureau of Economic Research), стремится показать, что ловушка среднего дохода (момента, когда экономики развивающегося мира не могут больше расти) даст о себе знать, когда уровень ВВП на душу населения достигнет примерно 16 тысяч долларов. По его же словам, в 2013 году российский показатель ВВП на душу населения дойдет до 16016 долларов.