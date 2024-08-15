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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #1234 ... 2490>
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2013 19:52

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Предлагаю ветку для коллективного общения.
Обмен мнениями, информацией, отзывами.
Аналитика, статистика, обзор публикаций.
То что не всегда удобно сказать другой стороне в глаза - можно высказать в сети.

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rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2013 20:36

Прохожий
Не обязательно, сейчас ведь не однозначно - кто диктует условия.
Постоянные перекосы в предложении ставят то одну сторону то другую в приоритетное положение.
Но о своих недостатках ни та ни другая не задумается.
Одни хотят сдавать убитые халупы по несусветным ставкам, другие считают первых мироедами, бездельниками и кровопийцами.
Возможно обе стороны в этом не совсем правы?
Кроме того, есть такой аспект, как невозможность ориентации на профильных сайтах, ввиду "наводнения" их откровенной липой, приводящей в замешательство как одних (это мы что дешево сдаем?) так и других (блин, да сколько можно рыться в этих липовых объявлениях).

Хохлосрач 100% будет, как без него, но глядишь поорут и перестанут, а потом (я надеюсь) ветка будет полезной и одним и другим.

Тем более наступает "горячая пора" на рынке аренды - резко уменьшается предложение, ввиду возврата с "летних резиденций" дачников, сдававших в дачный сезон свои "хоромы" и возрастает спрос - абитуриенты, студенты, возвращающиеся отпускники (некоторые арендаторы, уезжая на длительный отдых предпочитают не возвращаться в старую квартиру, а подыскивают новую). Все это делает август-сентябрь "сезоном" в заключении новых договоров - рай для риелтеров.

Кроме того арендаторы могут обмениваться мнениями МЕЖДУ СОБОЙ, а у арендодателей будет возможность пообщаться в своем "кругу".

Интересные публикации тоже можно повыкладывать.

Может не все так плохо получиться как мы с Вами ожидаем? :wink:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2013 16:07

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

В Украине с начала года зарегистрировано более 600 агентств недвижимости



В Украине с начала 2013 года и по 12 августа зарегистрировано 3,974 тыс. субъектов предпринимательской деятельности, в том числе 1,427 тыс. юридических и 2,547 физлиц-предпринимателей, основным видом деятельности которых являются сделки с недвижимостью.
Как сообщается в пресс-релизе Министерства юстиции Украины, с начала года в стране зарегистрировано, в частности, 609 агентств недвижимости (139 юридических, 470 физлиц-предпринимателей).
Самым популярным направлением работы среди указанных субъектов предпринимательской деятельности является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Такую деятельность декларирует 1004 юридических и 2004 физических лиц-предпринимателей”, — цитирует пресс-служба директора департамента госрегистрации юрлиц и физлиц-предпринимателей Александр Барбелюк.
По данным ведомства, третьим по популярности направлением работы является управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основании контракта (39 юрлиц и 133 физлиц-предпринимателей).
В целом в Украине с начала 2013 года зарегистрировано 29,347 тыс. юридических и 99,835 тыс. физических лиц-предпринимателей.


http://news.finance.ua/ru/toplist/~/1/2/307417

Как видно из статьи - РН это не только и не столько купля-продажа, но и аренда и эксплуатация недвижимости.
Так что "пациент скорее жив, чем мертв".
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2013 16:15

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Как видно из статьи - РН это не только и не столько купля-продажа, но и аренда и эксплуатация недвижимости.
Так что "пациент скорее жив, чем мертв".

ИМХО, из статьи видно другое - открытие тучи карманных АН для сдачи, например, торговых площадей через них для минимизации налогов или отмывания бабла. Причем к самому РН это имеет мало отношения.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2013 17:11

Faceless
Я думаю АН сейчас переключились с купли-продажи на аренду, так как договоров купли-продажи стало радикально меньше чем до кризиса, а ввиду совсем большой Ж в провинции с работой в киев стройными колоннами маршируют трудовые мигранты, и всем гдето надо жить.
И практически каждый меняет место жительства в среднем раз в год. Квартиру каждый год не продают.
Что имеет риелтор с купли-продажи?
Допустим в среднем 2,5 % со средней стоимости 70тысяч долларов - итого 1750 долларов или 14000 грн, позвольте мне предположить что на одного риелтора В СРЕДНЕМ приходится 1 сделка в месяц (понятно, что кто-то заключает 20, а кто-то ниодной - не надо в меня тапками).
В то-же время куча риелтеров заключает в месяц до десятка договоров аренды на КРЖН - если предположить, что СРЕДНЯЯ арендная ставка ПО ЗАКЛЮЧАЕМЫМ договорам 6000грн (одно, двух и трех комнатные массового сегмента), то заработок риелтера составит порядка 60 000грн.
Причем затраты времени на просмотры и заключения договоров купли-продажи и аренды, а также риски несоизмеримы.
Поэтому, очевидно, на сегодняшний день приоритетней тн "рылам" заниматься арендой.
Наверное, в связи с нежеланием быть "лишними на этом празднике жизни" и связана та лавина дезинформации, которая наполняет тематические сайты объявлений.
Среди моих знакомых достаточно людей вынужденных снимать жилье, и ни одна семья не смогла найти подходящий вариант без "рыл" - все варианты в и-нете оказывались либо пустышками, либо в них неверно указывалась информация, либо "квартира уже сдана".
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2013 17:21

rjkz
Думаю да, АН намного больше сейчас сидят на аренде. НО. Арендой они и раньше занимались, врядли вообще были АН, занимавшиеся исключительно продажами.
Тут о другом речь. Если почитать статью, то как-то выходит, что там речь совсем не о тех АН, что обычно подразумеваются.
Самым популярным направлением работы среди указанных субъектов предпринимательской деятельности является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Такую деятельность декларирует 1004 юридических и 2004 физических лиц-предпринимателей”, — цитирует пресс-служба директора департамента госрегистрации юрлиц и физлиц-предпринимателей Александр Барбелюк.
По данным ведомства, третьим по популярности направлением работы является управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основании контракта (39 юрлиц и 133 физлиц-предпринимателей).

Речь просто о компании, управляющей недвижимостью - через которую владелец оформляет сдачу свей недвиги (причем судя по всему речь о коммерческой). И таких наклепали в виде всяких единоналожников - очевидно, для минимизации налогов.
  rjkz написав:Среди моих знакомых достаточно людей вынужденных снимать жилье, и ни одна семья не смогла найти подходящий вариант без "рыл" - все варианты в и-нете оказывались либо пустышками, либо в них неверно указывалась информация, либо "квартира уже сдана".

Аренду действительно непросто найти без рыл. В частности, это связано и с тем, что хозяину не охота светить телефон, который потом будет разрываться непрерывно.
Но, в принципе возможно найти и без рыл или фактически без (т.е. не агенство, а частное лицо/знакомый хозяина, который готов на весьма незначительную плату), но надо очень оперативно анализировать сайты с объявами.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2013 17:31

Faceless
Это тоже присутствует, но сталкиваюсь уже с таким явлением, как один, либо несколько собственников нескольких квартир нанимают человека, который от их имени занимается всеми вопросами связанными с арендой их многочисленного имущества.
Во-первых - это освобождает их от потери времени и энергии, во-вторых (в этом я не совсем уверен) может быть связано с оптимизацией налогообложения, тк предположительно кроме аренды у таких людей есть другой бизнес и квартиры для них - вариант накопления и сохранения, поэтому есть резон эти доходы не сваливать в одну кучу.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2013 17:56

  Faceless написав:
  rjkz написав:Среди моих знакомых достаточно людей вынужденных снимать жилье, и ни одна семья не смогла найти подходящий вариант без "рыл" - все варианты в и-нете оказывались либо пустышками, либо в них неверно указывалась информация, либо "квартира уже сдана".

Аренду действительно непросто найти без рыл. В частности, это связано и с тем, что хозяину не охота светить телефон, который потом будет разрываться непрерывно.
Но, в принципе возможно найти и без рыл или фактически без (т.е. не агенство, а частное лицо/знакомый хозяина, который готов на весьма незначительную плату), но надо очень оперативно анализировать сайты с объявами.


А в чем проблема хозяину завести неконтрактный номер только для таких целей.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2013 19:12

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:А в чем проблема хозяину завести неконтрактный номер только для таких целей.

Не знаю, но факты говорят сами за себя. В принципе, в случае аренды хозяин не теряет ничего, рыл просто получает фиксированный гешефт, а хозяин вообще не заморачивается даже с просмотрами.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2013 19:40

Faceless
Что да то да, но вообще-то интересно выяснить реальное положение дел на рынке аренды - в смысле реальных ставок по районам, по типам жилья и по классам.
А также объем реального насыщения спроса.
Мне так видится, что заполненность предложения в 1к до 3,5 т грн - в раайоне более 90%
В 2-к - до5 т грн - 90 %, до 6 т грн - 70 %.
Про трешки могу только догадываться, но мне кажется их или сдают по ценам 2-х или что-то близкое.
Но все это не для классов Бизнес+ или элит - там, думаю, заполненость не выше 30% (если по справедливым ценам, хотя многие, во избежание простоев, сдают по заниженым (относительно уровня жилья) ценам.
rjkz
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