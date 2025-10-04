Додано: П'ят 16 сер, 2013 20:36

Не обязательно, сейчас ведь не однозначно - кто диктует условия.Постоянные перекосы в предложении ставят то одну сторону то другую в приоритетное положение.Но о своих недостатках ни та ни другая не задумается.Одни хотят сдавать убитые халупы по несусветным ставкам, другие считают первых мироедами, бездельниками и кровопийцами.Возможно обе стороны в этом не совсем правы?Кроме того, есть такой аспект, как невозможность ориентации на профильных сайтах, ввиду "наводнения" их откровенной липой, приводящей в замешательство как одних (это мы что дешево сдаем?) так и других (блин, да сколько можно рыться в этих липовых объявлениях).Хохлосрач 100% будет, как без него, но глядишь поорут и перестанут, а потом (я надеюсь) ветка будет полезной и одним и другим.Тем более наступает "горячая пора" на рынке аренды - резко уменьшается предложение, ввиду возврата с "летних резиденций" дачников, сдававших в дачный сезон свои "хоромы" и возрастает спрос - абитуриенты, студенты, возвращающиеся отпускники (некоторые арендаторы, уезжая на длительный отдых предпочитают не возвращаться в старую квартиру, а подыскивают новую). Все это делает август-сентябрь "сезоном" в заключении новых договоров - рай для риелтеров.Кроме того арендаторы могут обмениваться мнениями МЕЖДУ СОБОЙ, а у арендодателей будет возможность пообщаться в своем "кругу".Интересные публикации тоже можно повыкладывать.Может не все так плохо получиться как мы с Вами ожидаем?