Додано: П'ят 16 сер, 2013 19:52
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Додано: П'ят 16 сер, 2013 20:36
Прохожий
Не обязательно, сейчас ведь не однозначно - кто диктует условия.
Постоянные перекосы в предложении ставят то одну сторону то другую в приоритетное положение.
Но о своих недостатках ни та ни другая не задумается.
Одни хотят сдавать убитые халупы по несусветным ставкам, другие считают первых мироедами, бездельниками и кровопийцами.
Возможно обе стороны в этом не совсем правы?
Кроме того, есть такой аспект, как невозможность ориентации на профильных сайтах, ввиду "наводнения" их откровенной липой, приводящей в замешательство как одних (это мы что дешево сдаем?) так и других (блин, да сколько можно рыться в этих липовых объявлениях).
Хохлосрач 100% будет, как без него, но глядишь поорут и перестанут, а потом (я надеюсь) ветка будет полезной и одним и другим.
Тем более наступает "горячая пора" на рынке аренды - резко уменьшается предложение, ввиду возврата с "летних резиденций" дачников, сдававших в дачный сезон свои "хоромы" и возрастает спрос - абитуриенты, студенты, возвращающиеся отпускники (некоторые арендаторы, уезжая на длительный отдых предпочитают не возвращаться в старую квартиру, а подыскивают новую). Все это делает август-сентябрь "сезоном" в заключении новых договоров - рай для риелтеров.
Кроме того арендаторы могут обмениваться мнениями МЕЖДУ СОБОЙ, а у арендодателей будет возможность пообщаться в своем "кругу".
Интересные публикации тоже можно повыкладывать.
Может не все так плохо получиться как мы с Вами ожидаем?
Додано: Суб 17 сер, 2013 16:07
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
http://news.finance.ua/ru/toplist/~/1/2/307417
Как видно из статьи - РН это не только и не столько купля-продажа, но и аренда и эксплуатация недвижимости.
Так что "пациент скорее жив, чем мертв".
Додано: Суб 17 сер, 2013 16:15
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
ИМХО, из статьи видно другое - открытие тучи карманных АН для сдачи, например, торговых площадей через них для минимизации налогов или отмывания бабла. Причем к самому РН это имеет мало отношения.
Додано: Суб 17 сер, 2013 17:11
Faceless
Я думаю АН сейчас переключились с купли-продажи на аренду, так как договоров купли-продажи стало радикально меньше чем до кризиса, а ввиду совсем большой Ж в провинции с работой в киев стройными колоннами маршируют трудовые мигранты, и всем гдето надо жить.
И практически каждый меняет место жительства в среднем раз в год. Квартиру каждый год не продают.
Что имеет риелтор с купли-продажи?
Допустим в среднем 2,5 % со средней стоимости 70тысяч долларов - итого 1750 долларов или 14000 грн, позвольте мне предположить что на одного риелтора В СРЕДНЕМ приходится 1 сделка в месяц (понятно, что кто-то заключает 20, а кто-то ниодной - не надо в меня тапками).
В то-же время куча риелтеров заключает в месяц до десятка договоров аренды на КРЖН - если предположить, что СРЕДНЯЯ арендная ставка ПО ЗАКЛЮЧАЕМЫМ договорам 6000грн (одно, двух и трех комнатные массового сегмента), то заработок риелтера составит порядка 60 000грн.
Причем затраты времени на просмотры и заключения договоров купли-продажи и аренды, а также риски несоизмеримы.
Поэтому, очевидно, на сегодняшний день приоритетней тн "рылам" заниматься арендой.
Наверное, в связи с нежеланием быть "лишними на этом празднике жизни" и связана та лавина дезинформации, которая наполняет тематические сайты объявлений.
Среди моих знакомых достаточно людей вынужденных снимать жилье, и ни одна семья не смогла найти подходящий вариант без "рыл" - все варианты в и-нете оказывались либо пустышками, либо в них неверно указывалась информация, либо "квартира уже сдана".
Додано: Суб 17 сер, 2013 17:21
rjkz
Думаю да, АН намного больше сейчас сидят на аренде. НО. Арендой они и раньше занимались, врядли вообще были АН, занимавшиеся исключительно продажами.
Тут о другом речь. Если почитать статью, то как-то выходит, что там речь совсем не о тех АН, что обычно подразумеваются.
Речь просто о компании, управляющей недвижимостью - через которую владелец оформляет сдачу свей недвиги (причем судя по всему речь о коммерческой). И таких наклепали в виде всяких единоналожников - очевидно, для минимизации налогов.
Аренду действительно непросто найти без рыл. В частности, это связано и с тем, что хозяину не охота светить телефон, который потом будет разрываться непрерывно.
Но, в принципе возможно найти и без рыл или фактически без (т.е. не агенство, а частное лицо/знакомый хозяина, который готов на весьма незначительную плату), но надо очень оперативно анализировать сайты с объявами.
Додано: Суб 17 сер, 2013 17:31
Faceless
Это тоже присутствует, но сталкиваюсь уже с таким явлением, как один, либо несколько собственников нескольких квартир нанимают человека, который от их имени занимается всеми вопросами связанными с арендой их многочисленного имущества.
Во-первых - это освобождает их от потери времени и энергии, во-вторых (в этом я не совсем уверен) может быть связано с оптимизацией налогообложения, тк предположительно кроме аренды у таких людей есть другой бизнес и квартиры для них - вариант накопления и сохранения, поэтому есть резон эти доходы не сваливать в одну кучу.
Додано: Суб 17 сер, 2013 17:56
А в чем проблема хозяину завести неконтрактный номер только для таких целей.
Додано: Суб 17 сер, 2013 19:12
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Суб 17 сер, 2013 19:40
Faceless
Что да то да, но вообще-то интересно выяснить реальное положение дел на рынке аренды - в смысле реальных ставок по районам, по типам жилья и по классам.
А также объем реального насыщения спроса.
Мне так видится, что заполненность предложения в 1к до 3,5 т грн - в раайоне более 90%
В 2-к - до5 т грн - 90 %, до 6 т грн - 70 %.
Про трешки могу только догадываться, но мне кажется их или сдают по ценам 2-х или что-то близкое.
Но все это не для классов Бизнес+ или элит - там, думаю, заполненость не выше 30% (если по справедливым ценам, хотя многие, во избежание простоев, сдают по заниженым (относительно уровня жилья) ценам.
|