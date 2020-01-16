Додано: Суб 17 сер, 2013 16:11

Faceless

Я думаю АН сейчас переключились с купли-продажи на аренду, так как договоров купли-продажи стало радикально меньше чем до кризиса, а ввиду совсем большой Ж в провинции с работой в киев стройными колоннами маршируют трудовые мигранты, и всем гдето надо жить.

И практически каждый меняет место жительства в среднем раз в год. Квартиру каждый год не продают.

Что имеет риелтор с купли-продажи?

Допустим в среднем 2,5 % со средней стоимости 70тысяч долларов - итого 1750 долларов или 14000 грн, позвольте мне предположить что на одного риелтора В СРЕДНЕМ приходится 1 сделка в месяц (понятно, что кто-то заключает 20, а кто-то ниодной - не надо в меня тапками).

В то-же время куча риелтеров заключает в месяц до десятка договоров аренды на КРЖН - если предположить, что СРЕДНЯЯ арендная ставка ПО ЗАКЛЮЧАЕМЫМ договорам 6000грн (одно, двух и трех комнатные массового сегмента), то заработок риелтера составит порядка 60 000грн.

Причем затраты времени на просмотры и заключения договоров купли-продажи и аренды, а также риски несоизмеримы.

Поэтому, очевидно, на сегодняшний день приоритетней тн "рылам" заниматься арендой.

Наверное, в связи с нежеланием быть "лишними на этом празднике жизни" и связана та лавина дезинформации, которая наполняет тематические сайты объявлений.

Среди моих знакомых достаточно людей вынужденных снимать жилье, и ни одна семья не смогла найти подходящий вариант без "рыл" - все варианты в и-нете оказывались либо пустышками, либо в них неверно указывалась информация, либо "квартира уже сдана".

kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.