anis написав:Ещё не стартанули, только команду собирают
Почему? Я уже больше месяца пользуюсь. Поддержка давно работает. Карты уже несколько месяцев раздают в мфо и отделениях окси-банка. Пока правда еще не до конца скопировали приложение монобанка, нет ни кредитов, ни депозитов, ни стикеров.
anis написав:Ещё не стартанули, только команду собирают
Почему? Я уже больше месяца пользуюсь. Поддержка давно работает. Карты уже несколько месяцев раздают в мфо и отделениях окси-банка. Пока правда еще не до конца скопировали приложение монобанка, нет ни кредитов, ни депозитов, ни стикеров.
anis написав:Ещё не стартанули, только команду собирают
Почему? Я уже больше месяца пользуюсь. Поддержка давно работает. Карты уже несколько месяцев раздают в мфо и отделениях окси-банка. Пока правда еще не до конца скопировали приложение монобанка, нет ни кредитов, ни депозитов, ни стикеров.
Так релиза ещё нет, все на бете пока что.
Мне достаточно и текущего функционала с бесплатным входом-выходом.