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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sportbank 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
60%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:51

Sportbank

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Представник банку: sportbank
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:54

Re: ОКСІ БАНК

ps Засветили инфу на "красном", https://red-forum.com/showthread.php?t=32322
Ещё не стартанули, только команду собирают
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:38

Очередные балаболы-плагиаторы типа туду
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:24

  anis написав:Ещё не стартанули, только команду собирают

Почему? Я уже больше месяца пользуюсь. Поддержка давно работает. Карты уже несколько месяцев раздают в мфо и отделениях окси-банка.
Пока правда еще не до конца скопировали приложение монобанка, нет ни кредитов, ни депозитов, ни стикеров.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:36

  mustbe написав:Очередные балаболы-плагиаторы типа туду

Зато они уже по всей стране работают, как я понимаю. А туду даже в Харькове никак не запустит получение карты.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 15:00

Re: ОКСІ БАНК

Bosstone написав:
  anis написав:Ещё не стартанули, только команду собирают

Почему? Я уже больше месяца пользуюсь. Поддержка давно работает. Карты уже несколько месяцев раздают в мфо и отделениях окси-банка.
Пока правда еще не до конца скопировали приложение монобанка, нет ни кредитов, ни депозитов, ни стикеров.
Так релиза ещё нет, все на бете пока что.
anis
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 15:33

Re: ОКСІ БАНК

anis, карты уже получают https://red-forum.com/showpost.php?p=15 ... stcount=27
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 15:46

Re: ОКСІ БАНК

MASolomko написав:anis, карты уже получают https://red-forum.com/showpost.php?p=15 ... stcount=27
Что выдают в курсе, у самого есть, но при этом в бете, моно так же стартовал.
anis
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 15:57

  anis написав:
Bosstone написав:
  anis написав:Ещё не стартанули, только команду собирают

Почему? Я уже больше месяца пользуюсь. Поддержка давно работает. Карты уже несколько месяцев раздают в мфо и отделениях окси-банка.
Пока правда еще не до конца скопировали приложение монобанка, нет ни кредитов, ни депозитов, ни стикеров.
Так релиза ещё нет, все на бете пока что.


Мне достаточно и текущего функционала с бесплатным входом-выходом.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:23

Чи може хтось викласти скрін мапи точок видачі по Україні. На червоному не зареєстрований - не можу подивитися той, що викладений у темі.
klug
 
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