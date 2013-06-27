RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Січ

Банк Січ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #1234 ... 34>

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Банк Січ 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2013 00:05

Банк Січ

Банк Січ

http://organizations.finance.ua/ru/info ... w8iy1smbvy
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5766
З нами з: 25.01.06
Подякував: 69 раз.
Подякували: 418 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2013 00:30

Ну а че, первый раз слышу о банке, глянул сайт, довольно привлекательные %% для физиков, регион присутствия - только Киев. Прохожу мимо....
v-tanke
 
Повідомлень: 305
З нами з: 12.01.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2013 00:38

  v-tanke написав: довольно привлекательные %% для физиков


То Вы не застали когда в банке были реально привлекательные % под 30.
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2703
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2013 00:45

  deneg net написав:
  v-tanke написав: довольно привлекательные %% для физиков


То Вы не застали когда в банке были реально привлекательные % под 30.


Из новичков Миха симпатичней смотрится.....в СИЧе, мутные схемы , мелкий кэптивный банчег
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38032
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3655 раз.
Подякували: 11484 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2013 08:21

субару моторз,телесистемы украины.пока нашел этих двух их клиентов.
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12528
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2013 10:26

есть плюс-выплаты на карту и работают в укркарт.можно вложиться на год и на два.банк новый,это бесспорно +.
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12528
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2013 10:50

Re: Січ (Сич)

З понеділка, 25.11.13, програма лояльності: всім +0.5% в грн.
Yuriyqwer
 
Повідомлень: 292
З нами з: 06.08.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2013 13:06

Yuriyqwer, всім-всім? До чого тут лояльність тоді?
Есть какие-либо варианты тело депозита по окончании перебросить без комиссии на другой банк? Чтобы забрать вне Киева. С карты, чай, тело долго придется снимать из-за лимитов. Можно ли пополнять безналично (переводом с какого-нибудь Русского Стандарта)?
Ставки http://www.sichbank.com.ua/ru/vklady_i_ ... stnym.html и правда с лета не менялись?
Подзаконный акт
 
Повідомлень: 1368
З нами з: 12.08.11
Подякував: 269 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2013 13:31

  Подзаконный акт написав:Yuriyqwer, всім-всім? До чого тут лояльність тоді?
Есть какие-либо варианты тело депозита по окончании перебросить без комиссии на другой банк? Чтобы забрать вне Киева. С карты, чай, тело долго придется снимать из-за лимитов. Можно ли пополнять безналично (переводом с какого-нибудь Русского Стандарта)?
Ставки http://www.sichbank.com.ua/ru/vklady_i_ ... stnym.html и правда с лета не менялись?


У відділення банку сказали що з 25.11.13 всі клієнти зможуть отримати +0,5% до грн депо.
Це не буде підняття % ставки по депозитам. Це буде типу лояльність. Ну наприклад зроблять так: "Хто покладе на депозит в Банк Січ від 1 грн на депо отримає лояльність +0,5% в грн"

Без комісії на інший банк - не питав (мені не потрібно).
Поповненням з іншого банку теж не цікавився (ще не час для мене).
% по депо не змінювалися з 27.06.2013р.
Yuriyqwer
 
Повідомлень: 292
З нами з: 06.08.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2013 13:40

сич для переводов через иб с других банков и без комиссии не подойдёт.тут нужно только лично денюжку заносить.увы.но мне подходит.
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12528
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
  #1234 ... 34>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9239, 9240, 9241
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
92400 11008929
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 січ, 2021 00:00
clientage
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4547, 4548, 4549
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
45482 5592800
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 січ, 2021 23:04
sergia
Банк Восток 1 ... 24, 25, 26
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
251 274813
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 січ, 2021 23:00
M-Audio

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Січ (331)
17.01.2021 03:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.