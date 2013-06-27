Банк Січ
http://organizations.finance.ua/ru/info ... w8iy1smbvy
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 лис, 2013 00:05
Банк Січ
Додано: Нед 24 лис, 2013 00:30
Ну а че, первый раз слышу о банке, глянул сайт, довольно привлекательные %% для физиков, регион присутствия - только Киев. Прохожу мимо....
Додано: Нед 24 лис, 2013 00:38
Додано: Нед 24 лис, 2013 00:45
Из новичков Миха симпатичней смотрится.....в СИЧе, мутные схемы , мелкий кэптивный банчег
Живите своим умом!
Додано: Нед 24 лис, 2013 08:21
субару моторз,телесистемы украины.пока нашел этих двух их клиентов.
никому не верю
Додано: Нед 24 лис, 2013 10:26
есть плюс-выплаты на карту и работают в укркарт.можно вложиться на год и на два.банк новый,это бесспорно +.
никому не верю
Додано: Нед 24 лис, 2013 10:50
Re: Січ (Сич)
З понеділка, 25.11.13, програма лояльності: всім +0.5% в грн.
Додано: Нед 24 лис, 2013 13:06
Yuriyqwer, всім-всім? До чого тут лояльність тоді?
Есть какие-либо варианты тело депозита по окончании перебросить без комиссии на другой банк? Чтобы забрать вне Киева. С карты, чай, тело долго придется снимать из-за лимитов. Можно ли пополнять безналично (переводом с какого-нибудь Русского Стандарта)?
Ставки
Додано: Нед 24 лис, 2013 13:31
У відділення банку сказали що з 25.11.13 всі клієнти зможуть отримати +0,5% до грн депо.
Це не буде підняття % ставки по депозитам. Це буде типу лояльність. Ну наприклад зроблять так: "Хто покладе на депозит в Банк Січ від 1 грн на депо отримає лояльність +0,5% в грн"
Без комісії на інший банк - не питав (мені не потрібно).
Поповненням з іншого банку теж не цікавився (ще не час для мене).
% по депо не змінювалися з 27.06.2013р.
Додано: Нед 24 лис, 2013 13:40
сич для переводов через иб с других банков и без комиссии не подойдёт.тут нужно только лично денюжку заносить.увы.но мне подходит.
никому не верю
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