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Народний рейтинг КУА України на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських КУА та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування та рівень довіри до КУА
Додано: Чет 15 тра, 2008 09:34
Амадеус
Думаю вложится… Кто/что слышал про фонды Амадеуса???
Додано: Сер 11 чер, 2008 09:18
фонды КУА "Амадеус"
Уважаемый, karambol, на сегодняшний день, под управлением КУА «Амадеус» находятся такие закрытые корпоративные фонды как: «Симфония №1», «Амадеус – Индекс ПФТС», «Симфония №2», а с 9 июня 2008 г. началось размещение акций нового индексного фонда - «Амадеус – Украинский Торговый Индекс».
Структура активов этого фонда соответствует структуре индексной корзины украинского торгового индекса, который рассчитывается Венской фондовой биржей на основании котировок украинской биржи ПФТС.
Срок действия фонда – до 31 марта 2010 года.
Размещение акций фонда проводится по номинальной стоимости.
Более подробная информация о фондах на сайте компании
http://www.amadeusua.com/
Додано: Пон 26 гру, 2011 13:23
Станом на 21 жовтня 2011 року більше ніж 95 відсотків акціонерів отримали розрахунок за викуплені акції ВАТ ЗНКІФ " АМАДЕУС-ІНДЕКС ПФТС". Сукупний дохід акціонерів складається із виплачених у 2011 році дивідендів у сумі 2100 гривень на акцію та 5034,37 гривень за одну викуплену акцію при кінцевих розрахунках. Таким чином сукупна дохідність до номіналу акції склала 42,69 відсотків. Розрахунки з акціонерами будуть здійснюватись протягом 3 місяців, починаючи з 26 вересня 2011 року. З повагою Ліквідаційна комісія.
Додано: П'ят 13 кві, 2012 15:13
Сьогодні, 26.12.2011, останній день розрахунків з акціонерами за акціїї Фонду. Розрахунок не отримали декілька акціонерів. Їх гроші будуть задепоновані у нашому банку: Київській філії ПАТ "Промислово-фінансовий банк" вул. Дмитріївська18/24, тел.484 43 44. На превеликий жаль. ПАТ "УКРНАФТА" так і не змогла віднайти необхідні гроші для виплати, нарахованих загальними зборами акціонерів ПАТ "УКРНАФТА", дивідендів за 2007 та 2010 роки. Встановлений зборами термін виплати дивідендів, був відповідно до 1 серпня 2011 року та до 31 грудня 2011 року.З повагою Ліквідаційна комісія Фонду.
Додано: Суб 02 бер, 2013 11:25
Re: Амадеус
Я тоже кстати подумываю вложыть туда денги.
Додано: Чет 05 тра, 2016 12:03
Re: Амадеус
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