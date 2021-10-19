Додано: П'ят 13 чер, 2008 18:04

Rizhiy написав: Похоже, у банка АБ Бизнес Стандарт (ТАС-Бизнесбанк) горит земля под ногами...

Как пользователь овердрафта в этом "замечательном" банке хочу описать ситуацию, с которой я столкнулся...

До 28 апреля этого года процентная ставка за пользованием овердрафтом была 19% годовых. 28 апреля звонят из банка и говорят, что я не могу пользоваться своим расчётным счётом (отрицательный баланс) пока не подъеду и не подпишу доп соглашение на 30% и это в конце месяца, пришлось подписывать. Следующий шаг банка 16 мая - просьба обнулится в такой же ультимативной форме, а на вопрос о дальнейшем использовании овердрафта сказали, что пока его выдавать не будут.

Сегодня 22 мая позвонили и сообщили о новой процентной ставки 40%. Странно, почему не больше...

В итоге я нашёл банк, в котором бланковый овердрафт выдают под 15% на сумму 30% от оборота.

Похоже что вы не понимаете ЧТО говорите и о ЧЕМ. В период, о котором вы говорите, я активно использовал овердрафт на счете, открытом в АБ "Бизнес Стандарт". Мне также было предложено увеличить процентную ставку за пользование овердрафтом до 40 % (также ультимативно). Сначала мне это тоже не понравилось, но посетив банки, в которых у меня открыты счета, и получив ОТКАЗ В ПРОВЕДЕНИИ ПОДОБНЫХ ОПЕРАЦИЙ (то есть ставка даже не обсуждалась - мне сразу отказывали в выдаче овердрафта по причине кратковременного кризиса на межбанковском рынке), я подписал дополнительное соглашение на увеличение процентной ставки за пользование овердрафтом в АБ "Бизнес Стандарт".Вы говорите о 15-ти процентах??? Это ЧУШЬ, это было просто нереально в вышеуказанный период!!! Я конечно не исключаю знакомства (само собой). Но в период, когда банки приостановили кредитование, не выпускали платежи клиентов с овердрафта, говорить о том, что ставка в 40% высока НЕПРИЕМЛИМО. Либо бери под 40 у того кто дает, либо тормози бизнес до лучших времен.