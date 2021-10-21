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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#1234 ... 3757> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 222 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 15% 33 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 25% 55 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 41 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 63 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 30 Всього голосів : 222 Додано: Чет 22 тра, 2008 12:07 ТАСКОМБАНК Похоже, у банка АБ Бизнес Стандарт (ТАС-Бизнесбанк) горит земля под ногами...

Как пользователь овердрафта в этом "замечательном" банке хочу описать ситуацию, с которой я столкнулся...

До 28 апреля этого года процентная ставка за пользованием овердрафтом была 19% годовых. 28 апреля звонят из банка и говорят, что я не могу пользоваться своим расчётным счётом (отрицательный баланс) пока не подъеду и не подпишу доп соглашение на 30% и это в конце месяца, пришлось подписывать. Следующий шаг банка 16 мая - просьба обнулится в такой же ультимативной форме, а на вопрос о дальнейшем использовании овердрафта сказали, что пока его выдавать не будут.

Сегодня 22 мая позвонили и сообщили о новой процентной ставки 40%. Странно, почему не больше...

В итоге я нашёл банк, в котором бланковый овердрафт выдают под 15% на сумму 30% от оборота. Rizhiy ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2008 18:04 Re: Бизнес Стандарт Rizhiy написав: Похоже, у банка АБ Бизнес Стандарт (ТАС-Бизнесбанк) горит земля под ногами...

Как пользователь овердрафта в этом "замечательном" банке хочу описать ситуацию, с которой я столкнулся...

До 28 апреля этого года процентная ставка за пользованием овердрафтом была 19% годовых. 28 апреля звонят из банка и говорят, что я не могу пользоваться своим расчётным счётом (отрицательный баланс) пока не подъеду и не подпишу доп соглашение на 30% и это в конце месяца, пришлось подписывать. Следующий шаг банка 16 мая - просьба обнулится в такой же ультимативной форме, а на вопрос о дальнейшем использовании овердрафта сказали, что пока его выдавать не будут.

Сегодня 22 мая позвонили и сообщили о новой процентной ставки 40%. Странно, почему не больше...

В итоге я нашёл банк, в котором бланковый овердрафт выдают под 15% на сумму 30% от оборота.

Похоже что вы не понимаете ЧТО говорите и о ЧЕМ. В период, о котором вы говорите, я активно использовал овердрафт на счете, открытом в АБ "Бизнес Стандарт". Мне также было предложено увеличить процентную ставку за пользование овердрафтом до 40 % (также ультимативно). Сначала мне это тоже не понравилось, но посетив банки, в которых у меня открыты счета, и получив ОТКАЗ В ПРОВЕДЕНИИ ПОДОБНЫХ ОПЕРАЦИЙ (то есть ставка даже не обсуждалась - мне сразу отказывали в выдаче овердрафта по причине кратковременного кризиса на межбанковском рынке), я подписал дополнительное соглашение на увеличение процентной ставки за пользование овердрафтом в АБ "Бизнес Стандарт".

Вы говорите о 15-ти процентах??? Это ЧУШЬ, это было просто нереально в вышеуказанный период!!! Я конечно не исключаю знакомства (само собой). Но в период, когда банки приостановили кредитование, не выпускали платежи клиентов с овердрафта, говорить о том, что ставка в 40% высока НЕПРИЕМЛИМО. Либо бери под 40 у того кто дает, либо тормози бизнес до лучших времен. Похоже что вы не понимаете ЧТО говорите и о ЧЕМ. В период, о котором вы говорите, я активно использовал овердрафт на счете, открытом в АБ "Бизнес Стандарт". Мне также было предложено увеличить процентную ставку за пользование овердрафтом до 40 % (также ультимативно). Сначала мне это тоже не понравилось, но посетив банки, в которых у меня открыты счета, и получив ОТКАЗ В ПРОВЕДЕНИИ ПОДОБНЫХ ОПЕРАЦИЙ (то есть ставка даже не обсуждалась - мне сразу отказывали в выдаче овердрафта по причине кратковременного кризиса на межбанковском рынке), я подписал дополнительное соглашение на увеличение процентной ставки за пользование овердрафтом в АБ "Бизнес Стандарт".Вы говорите о 15-ти процентах??? Это ЧУШЬ, это было просто нереально в вышеуказанный период!!! Я конечно не исключаю знакомства (само собой). Но в период, когда банки приостановили кредитование, не выпускали платежи клиентов с овердрафта, говорить о том, что ставка в 40% высока НЕПРИЕМЛИМО. Либо бери под 40 у того кто дает, либо тормози бизнес до лучших времен. ANoNiM ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лип, 2008 16:50 Re: Бизнес Стандарт ANoNiM написав: Похоже что вы не понимаете ЧТО говорите и о ЧЕМ. В период, о котором вы говорите, я активно использовал овердрафт на счете, открытом в АБ "Бизнес Стандарт". Мне также было предложено увеличить процентную ставку за пользование овердрафтом до 40 % (также ультимативно). Сначала мне это тоже не понравилось, но посетив банки, в которых у меня открыты счета, и получив ОТКАЗ В ПРОВЕДЕНИИ ПОДОБНЫХ ОПЕРАЦИЙ (то есть ставка даже не обсуждалась - мне сразу отказывали в выдаче овердрафта по причине кратковременного кризиса на межбанковском рынке), я подписал дополнительное соглашение на увеличение процентной ставки за пользование овердрафтом в АБ "Бизнес Стандарт".

Вы говорите о 15-ти процентах??? Это ЧУШЬ, это было просто нереально в вышеуказанный период!!! Я конечно не исключаю знакомства (само собой). Но в период, когда банки приостановили кредитование, не выпускали платежи клиентов с овердрафта, говорить о том, что ставка в 40% высока НЕПРИЕМЛИМО. Либо бери под 40 у того кто дает, либо тормози бизнес до лучших времен.



Кто не верит - пусть проверит.... АБ "Факториал-Банк", г.Запорожье. 15%, при условии 3-х месячного оборота в этом банке, история из другого банка не катит. Кто не верит - пусть проверит.... АБ "Факториал-Банк", г.Запорожье. 15%, при условии 3-х месячного оборота в этом банке, история из другого банка не катит. Rizhiy ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лип, 2008 09:51 Re: Бизнес Стандарт Rizhiy написав: ANoNiM написав: Похоже что вы не понимаете ЧТО говорите и о ЧЕМ. В период, о котором вы говорите, я активно использовал овердрафт на счете, открытом в АБ "Бизнес Стандарт". Мне также было предложено увеличить процентную ставку за пользование овердрафтом до 40 % (также ультимативно). Сначала мне это тоже не понравилось, но посетив банки, в которых у меня открыты счета, и получив ОТКАЗ В ПРОВЕДЕНИИ ПОДОБНЫХ ОПЕРАЦИЙ (то есть ставка даже не обсуждалась - мне сразу отказывали в выдаче овердрафта по причине кратковременного кризиса на межбанковском рынке), я подписал дополнительное соглашение на увеличение процентной ставки за пользование овердрафтом в АБ "Бизнес Стандарт".

Вы говорите о 15-ти процентах??? Это ЧУШЬ, это было просто нереально в вышеуказанный период!!! Я конечно не исключаю знакомства (само собой). Но в период, когда банки приостановили кредитование, не выпускали платежи клиентов с овердрафта, говорить о том, что ставка в 40% высока НЕПРИЕМЛИМО. Либо бери под 40 у того кто дает, либо тормози бизнес до лучших времен.



Кто не верит - пусть проверит.... АБ "Факториал-Банк", г.Запорожье. 15%, при условии 3-х месячного оборота в этом банке, история из другого банка не катит. Кто не верит - пусть проверит.... АБ "Факториал-Банк", г.Запорожье. 15%, при условии 3-х месячного оборота в этом банке, история из другого банка не катит.



Теоретически все возможно, есть же кредитная ставка 9,99% в долл.

Но только очень обидно будет когда придет письмо, а там предупредят о увеличении ставки на 5-10%, после того как Вы воспользуетесь кредитом,

15% в грн. это очень низкая ставка особенно для овердрафта, более реальная ставка 20-25%. Советую проверите размер комиссии и т.д., может быть скрытые моменты. Теоретически все возможно, есть же кредитная ставка 9,99% в долл.Но только очень обидно будет когда придет письмо, а там предупредят о увеличении ставки на 5-10%, после того как Вы воспользуетесь кредитом,15% в грн. это очень низкая ставка особенно для овердрафта, более реальная ставка 20-25%. Советую проверите размер комиссии и т.д., может быть скрытые моменты. Банкир ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 вер, 2008 11:39 Не знаю как кредиты, но условия по депозитам у них офигеные! Разместил на той недели маленький депозитик под 19 % без всяких заморочек в их отделении в Одессе. Да и персонал не плохой, быстро обслужили. Жалко мало отделений у них в Одессе Партизан ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2009 15:39 Как насчет депозита? Кто-то забрал? У меня что-то не получается. Velanna ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 бер, 2009 15:18 . Неделю назад забрал без проблем. Обслужили нормально+процент хороший начислили. Выше, чем в Универсале, куда жена тянула аж на 1%. Хотя, если честно, думал, что будут проблемы. Банк просто не большей. Сейчас большие нифига вернуть не могут, а этот думал, что и подавно. Был приятно удивлен. Не знаю, с чем связано. Наверно с тем, что владелец Тигипко. Если чесно, то мне пофиг. Главное - что деньги возвращают. Плюс жена ящик пива выставляет! Проспорила, блин, говорила, что фиг мне кто баблосики вернет. Пол года назад положил пару тисяч долляров на депозитик в этом банке. Чисто потому, что недалеко от дома находится. На Куриневочке. Неделю назад забрал без проблем. Обслужили нормально+процент хороший начислили. Выше, чем в Универсале, куда жена тянула аж на 1%.Хотя, если честно, думал, что будут проблемы. Банк просто не большей. Сейчас большие нифига вернуть не могут, а этот думал, что и подавно. Был приятно удивлен. Не знаю, с чем связано. Наверно с тем, что владелец Тигипко. Если чесно, то мне пофиг. Главное - что деньги возвращают. Плюс жена ящик пива выставляет! Проспорила, блин, говорила, что фиг мне кто баблосики вернет. Arturicus ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2009 15:30 Офіційне звернення Шановні форумчани!

Як представник Банку я готовий відповісти на всі ваші пропозиції та зауваження щодо обслуговування фізичних осіб.



З повагою,

Департамент роздрібного бізнесу SVGeneva ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 сер, 2009 16:38 Re: Офіційне звернення SVGeneva написав: Шановні форумчани!

Як представник Банку я готовий відповісти на всі ваші пропозиції та зауваження щодо обслуговування фізичних осіб.



З повагою,

Департамент роздрібного бізнесу



Уважаемый, как сейчас обстоят у вас дела с выдачей окончившихся депозитов? Уважаемый, как сейчас обстоят у вас дела с выдачей окончившихся депозитов? cuteman

Повідомлень: 3101 З нами з: 03.10.08 Подякував: 334 раз. Подякували: 278 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 сер, 2009 23:22 Re: Офіційне звернення cuteman написав: SVGeneva написав: Шановні форумчани!

Як представник Банку я готовий відповісти на всі ваші пропозиції та зауваження щодо обслуговування фізичних осіб.



З повагою,

Департамент роздрібного бізнесу



Уважаемый, как сейчас обстоят у вас дела с выдачей окончившихся депозитов? Уважаемый, как сейчас обстоят у вас дела с выдачей окончившихся депозитов?



Выдаем, без проблем. А вообще, как мне кажется, сейчас уже многие банки выдают депозиты. То ли кризис закончился, то ли затишье перед бурей… Выдаем, без проблем. А вообще, как мне кажется, сейчас уже многие банки выдают депозиты. То ли кризис закончился, то ли затишье перед бурей… SVGeneva ВідповістиЦитата #1234 ... 3757> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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