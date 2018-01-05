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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #1234 ... 1617>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 112
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2008 12:07

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Похоже, у банка АБ Бизнес Стандарт (ТАС-Бизнесбанк) горит земля под ногами...
Как пользователь овердрафта в этом "замечательном" банке хочу описать ситуацию, с которой я столкнулся...
До 28 апреля этого года процентная ставка за пользованием овердрафтом была 19% годовых. 28 апреля звонят из банка и говорят, что я не могу пользоваться своим расчётным счётом (отрицательный баланс) пока не подъеду и не подпишу доп соглашение на 30% и это в конце месяца, пришлось подписывать. Следующий шаг банка 16 мая - просьба обнулится в такой же ультимативной форме, а на вопрос о дальнейшем использовании овердрафта сказали, что пока его выдавать не будут.
Сегодня 22 мая позвонили и сообщили о новой процентной ставки 40%. Странно, почему не больше...
В итоге я нашёл банк, в котором бланковый овердрафт выдают под 15% на сумму 30% от оборота.
Rizhiy
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2008 18:04

Re: Бизнес Стандарт

Rizhiy написав:Похоже, у банка АБ Бизнес Стандарт (ТАС-Бизнесбанк) горит земля под ногами...
Как пользователь овердрафта в этом "замечательном" банке хочу описать ситуацию, с которой я столкнулся...
До 28 апреля этого года процентная ставка за пользованием овердрафтом была 19% годовых. 28 апреля звонят из банка и говорят, что я не могу пользоваться своим расчётным счётом (отрицательный баланс) пока не подъеду и не подпишу доп соглашение на 30% и это в конце месяца, пришлось подписывать. Следующий шаг банка 16 мая - просьба обнулится в такой же ультимативной форме, а на вопрос о дальнейшем использовании овердрафта сказали, что пока его выдавать не будут.
Сегодня 22 мая позвонили и сообщили о новой процентной ставки 40%. Странно, почему не больше...
В итоге я нашёл банк, в котором бланковый овердрафт выдают под 15% на сумму 30% от оборота.

Похоже что вы не понимаете ЧТО говорите и о ЧЕМ. В период, о котором вы говорите, я активно использовал овердрафт на счете, открытом в АБ "Бизнес Стандарт". Мне также было предложено увеличить процентную ставку за пользование овердрафтом до 40 % (также ультимативно). Сначала мне это тоже не понравилось, но посетив банки, в которых у меня открыты счета, и получив ОТКАЗ В ПРОВЕДЕНИИ ПОДОБНЫХ ОПЕРАЦИЙ (то есть ставка даже не обсуждалась - мне сразу отказывали в выдаче овердрафта по причине кратковременного кризиса на межбанковском рынке), я подписал дополнительное соглашение на увеличение процентной ставки за пользование овердрафтом в АБ "Бизнес Стандарт".
Вы говорите о 15-ти процентах??? Это ЧУШЬ, это было просто нереально в вышеуказанный период!!! Я конечно не исключаю знакомства (само собой). Но в период, когда банки приостановили кредитование, не выпускали платежи клиентов с овердрафта, говорить о том, что ставка в 40% высока НЕПРИЕМЛИМО. Либо бери под 40 у того кто дает, либо тормози бизнес до лучших времен.
ANoNiM
 
 
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2008 16:50

Re: Бизнес Стандарт

ANoNiM написав:Похоже что вы не понимаете ЧТО говорите и о ЧЕМ. В период, о котором вы говорите, я активно использовал овердрафт на счете, открытом в АБ "Бизнес Стандарт". Мне также было предложено увеличить процентную ставку за пользование овердрафтом до 40 % (также ультимативно). Сначала мне это тоже не понравилось, но посетив банки, в которых у меня открыты счета, и получив ОТКАЗ В ПРОВЕДЕНИИ ПОДОБНЫХ ОПЕРАЦИЙ (то есть ставка даже не обсуждалась - мне сразу отказывали в выдаче овердрафта по причине кратковременного кризиса на межбанковском рынке), я подписал дополнительное соглашение на увеличение процентной ставки за пользование овердрафтом в АБ "Бизнес Стандарт".
Вы говорите о 15-ти процентах??? Это ЧУШЬ, это было просто нереально в вышеуказанный период!!! Я конечно не исключаю знакомства (само собой). Но в период, когда банки приостановили кредитование, не выпускали платежи клиентов с овердрафта, говорить о том, что ставка в 40% высока НЕПРИЕМЛИМО. Либо бери под 40 у того кто дает, либо тормози бизнес до лучших времен.


Кто не верит - пусть проверит.... АБ "Факториал-Банк", г.Запорожье. 15%, при условии 3-х месячного оборота в этом банке, история из другого банка не катит.
Rizhiy
 
 
Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2008 09:51

Re: Бизнес Стандарт

Rizhiy написав:
ANoNiM написав:Похоже что вы не понимаете ЧТО говорите и о ЧЕМ. В период, о котором вы говорите, я активно использовал овердрафт на счете, открытом в АБ "Бизнес Стандарт". Мне также было предложено увеличить процентную ставку за пользование овердрафтом до 40 % (также ультимативно). Сначала мне это тоже не понравилось, но посетив банки, в которых у меня открыты счета, и получив ОТКАЗ В ПРОВЕДЕНИИ ПОДОБНЫХ ОПЕРАЦИЙ (то есть ставка даже не обсуждалась - мне сразу отказывали в выдаче овердрафта по причине кратковременного кризиса на межбанковском рынке), я подписал дополнительное соглашение на увеличение процентной ставки за пользование овердрафтом в АБ "Бизнес Стандарт".
Вы говорите о 15-ти процентах??? Это ЧУШЬ, это было просто нереально в вышеуказанный период!!! Я конечно не исключаю знакомства (само собой). Но в период, когда банки приостановили кредитование, не выпускали платежи клиентов с овердрафта, говорить о том, что ставка в 40% высока НЕПРИЕМЛИМО. Либо бери под 40 у того кто дает, либо тормози бизнес до лучших времен.


Кто не верит - пусть проверит.... АБ "Факториал-Банк", г.Запорожье. 15%, при условии 3-х месячного оборота в этом банке, история из другого банка не катит.


Теоретически все возможно, есть же кредитная ставка 9,99% в долл. :)
Но только очень обидно будет когда придет письмо, а там предупредят о увеличении ставки на 5-10%, после того как Вы воспользуетесь кредитом,
15% в грн. это очень низкая ставка особенно для овердрафта, более реальная ставка 20-25%. Советую проверите размер комиссии и т.д., может быть скрытые моменты.
Банкир
 
 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2008 11:39

Не знаю как кредиты, но условия по депозитам у них офигеные! Разместил на той недели маленький депозитик под 19 % без всяких заморочек в их отделении в Одессе. Да и персонал не плохой, быстро обслужили. Жалко мало отделений у них в Одессе
Партизан
 
 
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2009 15:39

Как насчет депозита? Кто-то забрал? У меня что-то не получается.
Velanna
 
 
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2009 15:18

Пол года назад положил пару тисяч долляров на депозитик в этом банке. Чисто потому, что недалеко от дома находится. На Куриневочке :D . Неделю назад забрал без проблем. Обслужили нормально+процент хороший начислили. Выше, чем в Универсале, куда жена тянула аж на 1%. :lol: Хотя, если честно, думал, что будут проблемы. Банк просто не большей. Сейчас большие нифига вернуть не могут, а этот думал, что и подавно. Был приятно удивлен. Не знаю, с чем связано. Наверно с тем, что владелец Тигипко. Если чесно, то мне пофиг. Главное - что деньги возвращают. Плюс жена ящик пива выставляет! Проспорила, блин, говорила, что фиг мне кто баблосики вернет.
Arturicus
 
 
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2009 15:30

Офіційне звернення

Шановні форумчани!
Як представник Банку я готовий відповісти на всі ваші пропозиції та зауваження щодо обслуговування фізичних осіб.

З повагою,
Департамент роздрібного бізнесу
SVGeneva
 
 
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2009 16:38

Re: Офіційне звернення

SVGeneva написав:Шановні форумчани!
Як представник Банку я готовий відповісти на всі ваші пропозиції та зауваження щодо обслуговування фізичних осіб.

З повагою,
Департамент роздрібного бізнесу


Уважаемый, как сейчас обстоят у вас дела с выдачей окончившихся депозитов? :wink:
cuteman
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2009 23:22

Re: Офіційне звернення

cuteman написав:
SVGeneva написав:Шановні форумчани!
Як представник Банку я готовий відповісти на всі ваші пропозиції та зауваження щодо обслуговування фізичних осіб.

З повагою,
Департамент роздрібного бізнесу


Уважаемый, как сейчас обстоят у вас дела с выдачей окончившихся депозитов? :wink:


Выдаем, без проблем. А вообще, как мне кажется, сейчас уже многие банки выдают депозиты. То ли кризис закончился, то ли затишье перед бурей… :lol:
SVGeneva
 
 
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