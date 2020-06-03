Похоже, у банка АБ Бизнес Стандарт (ТАС-Бизнесбанк) горит земля под ногами... Как пользователь овердрафта в этом "замечательном" банке хочу описать ситуацию, с которой я столкнулся... До 28 апреля этого года процентная ставка за пользованием овердрафтом была 19% годовых. 28 апреля звонят из банка и говорят, что я не могу пользоваться своим расчётным счётом (отрицательный баланс) пока не подъеду и не подпишу доп соглашение на 30% и это в конце месяца, пришлось подписывать. Следующий шаг банка 16 мая - просьба обнулится в такой же ультимативной форме, а на вопрос о дальнейшем использовании овердрафта сказали, что пока его выдавать не будут. Сегодня 22 мая позвонили и сообщили о новой процентной ставки 40%. Странно, почему не больше... В итоге я нашёл банк, в котором бланковый овердрафт выдают под 15% на сумму 30% от оборота.
Rizhiy написав:Похоже, у банка АБ Бизнес Стандарт (ТАС-Бизнесбанк) горит земля под ногами... Как пользователь овердрафта в этом "замечательном" банке хочу описать ситуацию, с которой я столкнулся... До 28 апреля этого года процентная ставка за пользованием овердрафтом была 19% годовых. 28 апреля звонят из банка и говорят, что я не могу пользоваться своим расчётным счётом (отрицательный баланс) пока не подъеду и не подпишу доп соглашение на 30% и это в конце месяца, пришлось подписывать. Следующий шаг банка 16 мая - просьба обнулится в такой же ультимативной форме, а на вопрос о дальнейшем использовании овердрафта сказали, что пока его выдавать не будут. Сегодня 22 мая позвонили и сообщили о новой процентной ставки 40%. Странно, почему не больше... В итоге я нашёл банк, в котором бланковый овердрафт выдают под 15% на сумму 30% от оборота.
Похоже что вы не понимаете ЧТО говорите и о ЧЕМ. В период, о котором вы говорите, я активно использовал овердрафт на счете, открытом в АБ "Бизнес Стандарт". Мне также было предложено увеличить процентную ставку за пользование овердрафтом до 40 % (также ультимативно). Сначала мне это тоже не понравилось, но посетив банки, в которых у меня открыты счета, и получив ОТКАЗ В ПРОВЕДЕНИИ ПОДОБНЫХ ОПЕРАЦИЙ (то есть ставка даже не обсуждалась - мне сразу отказывали в выдаче овердрафта по причине кратковременного кризиса на межбанковском рынке), я подписал дополнительное соглашение на увеличение процентной ставки за пользование овердрафтом в АБ "Бизнес Стандарт".
Вы говорите о 15-ти процентах??? Это ЧУШЬ, это было просто нереально в вышеуказанный период!!! Я конечно не исключаю знакомства (само собой). Но в период, когда банки приостановили кредитование, не выпускали платежи клиентов с овердрафта, говорить о том, что ставка в 40% высока НЕПРИЕМЛИМО. Либо бери под 40 у того кто дает, либо тормози бизнес до лучших времен.
ANoNiM написав:Похоже что вы не понимаете ЧТО говорите и о ЧЕМ. В период, о котором вы говорите, я активно использовал овердрафт на счете, открытом в АБ "Бизнес Стандарт". Мне также было предложено увеличить процентную ставку за пользование овердрафтом до 40 % (также ультимативно). Сначала мне это тоже не понравилось, но посетив банки, в которых у меня открыты счета, и получив ОТКАЗ В ПРОВЕДЕНИИ ПОДОБНЫХ ОПЕРАЦИЙ (то есть ставка даже не обсуждалась - мне сразу отказывали в выдаче овердрафта по причине кратковременного кризиса на межбанковском рынке), я подписал дополнительное соглашение на увеличение процентной ставки за пользование овердрафтом в АБ "Бизнес Стандарт". Вы говорите о 15-ти процентах??? Это ЧУШЬ, это было просто нереально в вышеуказанный период!!! Я конечно не исключаю знакомства (само собой). Но в период, когда банки приостановили кредитование, не выпускали платежи клиентов с овердрафта, говорить о том, что ставка в 40% высока НЕПРИЕМЛИМО. Либо бери под 40 у того кто дает, либо тормози бизнес до лучших времен.
Кто не верит - пусть проверит.... АБ "Факториал-Банк", г.Запорожье. 15%, при условии 3-х месячного оборота в этом банке, история из другого банка не катит.
ANoNiM написав:Похоже что вы не понимаете ЧТО говорите и о ЧЕМ. В период, о котором вы говорите, я активно использовал овердрафт на счете, открытом в АБ "Бизнес Стандарт". Мне также было предложено увеличить процентную ставку за пользование овердрафтом до 40 % (также ультимативно). Сначала мне это тоже не понравилось, но посетив банки, в которых у меня открыты счета, и получив ОТКАЗ В ПРОВЕДЕНИИ ПОДОБНЫХ ОПЕРАЦИЙ (то есть ставка даже не обсуждалась - мне сразу отказывали в выдаче овердрафта по причине кратковременного кризиса на межбанковском рынке), я подписал дополнительное соглашение на увеличение процентной ставки за пользование овердрафтом в АБ "Бизнес Стандарт". Вы говорите о 15-ти процентах??? Это ЧУШЬ, это было просто нереально в вышеуказанный период!!! Я конечно не исключаю знакомства (само собой). Но в период, когда банки приостановили кредитование, не выпускали платежи клиентов с овердрафта, говорить о том, что ставка в 40% высока НЕПРИЕМЛИМО. Либо бери под 40 у того кто дает, либо тормози бизнес до лучших времен.
Кто не верит - пусть проверит.... АБ "Факториал-Банк", г.Запорожье. 15%, при условии 3-х месячного оборота в этом банке, история из другого банка не катит.
Теоретически все возможно, есть же кредитная ставка 9,99% в долл.
Но только очень обидно будет когда придет письмо, а там предупредят о увеличении ставки на 5-10%, после того как Вы воспользуетесь кредитом,
15% в грн. это очень низкая ставка особенно для овердрафта, более реальная ставка 20-25%. Советую проверите размер комиссии и т.д., может быть скрытые моменты.
Не знаю как кредиты, но условия по депозитам у них офигеные! Разместил на той недели маленький депозитик под 19 % без всяких заморочек в их отделении в Одессе. Да и персонал не плохой, быстро обслужили. Жалко мало отделений у них в Одессе
Пол года назад положил пару тисяч долляров на депозитик в этом банке. Чисто потому, что недалеко от дома находится. На Куриневочке . Неделю назад забрал без проблем. Обслужили нормально+процент хороший начислили. Выше, чем в Универсале, куда жена тянула аж на 1%. Хотя, если честно, думал, что будут проблемы. Банк просто не большей. Сейчас большие нифига вернуть не могут, а этот думал, что и подавно. Был приятно удивлен. Не знаю, с чем связано. Наверно с тем, что владелец Тигипко. Если чесно, то мне пофиг. Главное - что деньги возвращают. Плюс жена ящик пива выставляет! Проспорила, блин, говорила, что фиг мне кто баблосики вернет.