Что ждет Донбасс в случае отделения

11 мая 2014



Что такое Донбасс? С точки зрения экономики. Это металлургия, уголь, электроэнергия, химия, машиностроение, это развитая железнодорожная и трубопроводная транспортная инфраструктура, а также пищевая промышленность. Немного сельского хозяйства, порт, убитые автодороги и ЖКХ, а также много-много жителей.



По всем ведущим отраслям основной конкурент производителей из Донбасса на внешних рынках — это российские производители. Борьба за рынки сбыта в современном мире не знает слова «гуманизм» и «братство». И эта борьба шла все годы существования Украины.



Все, что производит Донбасс, производится и в РФ. Поэтому экономика Донбасса не нужна даже в качестве довеска. Очень накладно и, главное, бесперспективно, с точки зрения поставок на внешние рынки, из-за санкций, которые с каждым шагом будут усиливаться. А внутренний рынок РФ обеспечивается российскими производителями, которые ни за какие лозунги не уступят его конкурентам из Донбасса.



Итак, в результате «референдума» и продолжения вооруженного отделения, Донбасс оказывается сам с собой наедине.



Из шахт остаются в действии только мощности, необходимые для нужд угольных электростанций и бытовых нужд населения. Всё остальное — на металлолом. Из металлургических комбинатов, возможно, некоторое время без руды, на металлоломе, продержится парочка, но только возможно. Так как стоимость электроэнергии с угольных электростанций не оставляет никакой надежды на конкурентную себестоимость.



Химические комбинаты Горловки и Северодонецка уже остановили производственный процесс. Машиностроение — возможно, останется цех холодильников для внутреннего потребления, работающий в одну смену. Все угольное и тяжелое машиностроение, ориентированное на внешние рынки — в металлолом. Железная дорога на промышленных предприятиях и большая часть трубопроводов — на металлолом. Пищевая промышленность, при имеющихся мощностях, построенных для внешних рынков, — это работа в одну смену, если не день—два в неделю.



Что в итоге? Миллионы безработных на натуральном хозяйстве? И борьба за сферы влияния между десятками «народных» мэров и губернаторов? Жизнь с АКМ у изголовья?



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О последствиях для обычных людей. Электроэнергию для населения дотировать будет нечем. То, что сейчас позволяет снижать цену на электричество — атомные и гидростанции, — все за пределами Донбасса. То есть стоимость будет на уровне цен для промышленности. А для промышленности она будет просто «сказочной».

