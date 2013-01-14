Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Несмотря на драматические события последних двух месяцев, в масс-медиа до сих пор редко можно встретить аналитические материалы на тему сабжа. Много зомбированных сепаратистов с обеих сторон, но мало трезвых аргументированных мнений.
Предлагаю обсудить экономические и социальные аспекты жизни порознь. Финансы, обеспечение продовольствием, энергетику, промышленное производство, транспорт, социальое обеспечение, образование, туризм...
Просьба высказываться по сути.
*Примечание: Украина - нынешняя территория за вычетом Донецкой и Луганской областей, ДНР - самостоятельное государственное образование (согласно "результатам" "референдума"), ЛНР - то же
"Кризис в Украине опасен, его последствия пока трудно измерить, риск его распространения на другие страны вряд ли предсказуем. Однако это может иметь серьезные экономические последствия", - заявила глава МВФ в интервью немецкому изданию Handelsblatt.
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Сергей Тарута заявлял, что отделение Донбасса от Украины будет означать экономическую катастрофу для региона в течение всего 2-3 недель:
"Для Донбасса изоляция - это катастрофа. Ни одно предприятие Донбасса не сможет работать в рамках изолированной и не признанной никем территории".
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"В отличие от Крыма, который был вещью в себе, Донбасс - это предприятия, ориентированные на экспорт, которые торгуют со всем миром. Соответственно при отделении этой территории, у этих предприятий будут огромные проблемы с выходом на внешние рынки со своей продукцией. Да, Россия является важным торговым партнером, но ей предстоит максимум 40% во всем внешнеторговом обороте Донбасса. Поэтому без выхода на рынки ЕС, Северной Африки и Ближнего Востока предприятия Донбасса ожидает резкое сокращение производства. Итак, разрыв с Украиной невыгоден, прежде всего, самому Донбассу", - считает Ильдар Газизуллин.
При этом оба эксперта соглашаются, что в случае отделения от Украины, Донбасс будет иметь хоть какие-то перспективы на развитие только в составе России, которая, похоже, не спешит, в отличие от Крыма, принимать к себе эти территории. В статусе же отдельной Донецкой республики этот регион не будет иметь никаких шансов на экономическое развитие, а местных олигархов ожидает печальная участь.
В случае отделения Донецкой и Луганской областей через 5 лет на Донбассе останется 2-3 предприятия, - глава Da Vinci AG 5 мая, 22:15
Возможное отделение Донецкой и Луганской областей грозит серьезным кризисом как металлургической промышленности Украины, так и предприятиям Донецкой и Луганской областей. Об этом в эфире "112 Украина" заявил руководитель аналитической группы Da Vinci AG Анатолий Баронин.
По его словам, кризис возникнет, поскольку будет расторгнута цепь уголь-руда-металл. Эксперт напомнил, что крупнейшие месторождения руды, используемой для производства стали, расположены за пределами Донбасса, в Днепропетровской области.
Кроме того, Баронин добавил, что прекращение выплат из центрального бюджета является угрозой дотационной угольной отрасли, а также экологической ситуации в регионе. "Угольная отрасль даст, во-первых, большую просадку, а, во-вторых, будут иметь последствия технологические, техногенные, экологические катастрофы, потому что, мы понимаем, что просто так закрыть угольные предприятия невозможно. Надо поддерживать постоянно энергоснабжения на эти шахты, потому что надо откачивать воду, нужно поддерживать целостность сооружений, поддерживающих эти забои", - уточнил он.
"Любое отделение от Украины приведет к глубокому кризису, и мы прогнозируем, что где-то за пять лет по такому сценарию на Донбассе останется лишь 2-3 предприятия", - сказал Баронин.
Аналитик также отметил, что отделение от Украины является очень критическим сценарием прежде всего для населения Донбасса. "Мы ожидаем реализацию латиноамериканского сценария, когда будет усилена криминогенная ситуация. Будет еще больше разделение между богатыми и бедными, и будет очень большой уровень безработицы", - резюмировал Баронин.
Если Донбасс выйдет из Украины: экономические последствия
Экономические последствия для региона:
- откроются границы для российского угля и прекратятся «угольные» дотации из Киева – угольная отрасль будет сворачиваться, рабочие места сокращаться, чтобы как-то конкурировать ценой с Кузбассом зарплаты шахтёров упадут; - без днепропетровской железной руды (которая станет «импортом») и внутреннего рынка сбыта (например, Метинвесту в 2013г. внутренний рынок обеспечил 25% выручки1) местные металлургические предприятия будут убыточны, смогут в лучшем случае остаться «на плаву» значительно снизив объёмы производства и минимизировав убытки снижением зарплат персонала. Постепенно экспортные рынки украинских металлургов будут заняты российскими и китайскими конкурентами; - малый и средний бизнес при новых «властях» будет сворачиваться и стараться выехать в более стабильный регион; - прекратятся дотации из бюджета Украины, которые, по информации министра финансов2, в 2013г. для Донецка составляли 60% его расходов (25 млрд. грн.), для Луганска – 56% его расходов; - в итоге самый главный экономический показатель – уровень и качество жизни населения в течение нескольких месяцев упадёт минимум вдвое с перспективой лишь его дальнейшего снижения.
Справедливости ради отметим, что регион с экономической точки зрения обладает 2-я главными преимуществами (последствия для Украины рассматриваются далее): - это крупнейший нетто-экспортёр, т.е. поставщик экспортной выручки; - это поставщик угля как замены импортного газа для энергетики.
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На регион приходится до 7% сельского хозяйства, четверть промышленности и порядка 15% экономики Украины. В масштабах Украины ключевыми отраслями региона являются: - Металлургия, коксохимия (которая обслуживает металлургию) и нефтепереработка – 44% показателя по Украине; - добыча угля – 77% украинской добычи.
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В случае отделения, помимо прямого вычитания объёма ВВП региона из ВВП Украины, необходимо учитывать влияние разрыва производственных связей на экономику, что зависит от того, насколько «цивилизованным» будет этот «развод». Делать точные оценки этого фактора сейчас невозможно, поскольку мы не располагаем необходимой для этого статистикой межобластных отраслевых связей. Экспертно, от разрыва производственных связей дополнительное снижение ВВП Украины составит от 10% до трети ВВП, для целей оценки будем использовать диапазон 15%-20%.
Таким образом, ВВП Украины в случае отделения ДонЛуга уменьшится оценочно на 30%-35% (15% ВВП + 15%-20% снижения от разрыва производственных связей).
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несмотря на улучшение сальдо внешней торговли, совокупный дефицит платёжного баланса Украины в текущем году по оценке МВФ ухудшается с 0,8 млрд. долл. в 2013 году до 11,2 млрд. долл.
Без экспортной выручки ДонЛуга совокупный дефицит платёжного баланса Украины будет рекордным, составив 15,7 млрд. долл.
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В случае отделения ДонЛуга показатель госдолга к ВВП только за счёт снижения объёма экономики Украины (ориентировочно не треть) математически подскочит в 1,5 раза до 90% ВВП. Плюс государственный долг вырастет за счёт дополнительной девальвации.
Иного выбора, кроме объявления дефолта по своим обязательствам в случае отделения ДонЛуга, у Украины не будет.
Что такое Донбасс? С точки зрения экономики. Это металлургия, уголь, электроэнергия, химия, машиностроение, это развитая железнодорожная и трубопроводная транспортная инфраструктура, а также пищевая промышленность. Немного сельского хозяйства, порт, убитые автодороги и ЖКХ, а также много-много жителей.
По всем ведущим отраслям основной конкурент производителей из Донбасса на внешних рынках — это российские производители. Борьба за рынки сбыта в современном мире не знает слова «гуманизм» и «братство». И эта борьба шла все годы существования Украины.
Все, что производит Донбасс, производится и в РФ. Поэтому экономика Донбасса не нужна даже в качестве довеска. Очень накладно и, главное, бесперспективно, с точки зрения поставок на внешние рынки, из-за санкций, которые с каждым шагом будут усиливаться. А внутренний рынок РФ обеспечивается российскими производителями, которые ни за какие лозунги не уступят его конкурентам из Донбасса.
Итак, в результате «референдума» и продолжения вооруженного отделения, Донбасс оказывается сам с собой наедине.
Из шахт остаются в действии только мощности, необходимые для нужд угольных электростанций и бытовых нужд населения. Всё остальное — на металлолом. Из металлургических комбинатов, возможно, некоторое время без руды, на металлоломе, продержится парочка, но только возможно. Так как стоимость электроэнергии с угольных электростанций не оставляет никакой надежды на конкурентную себестоимость.
Химические комбинаты Горловки и Северодонецка уже остановили производственный процесс. Машиностроение — возможно, останется цех холодильников для внутреннего потребления, работающий в одну смену. Все угольное и тяжелое машиностроение, ориентированное на внешние рынки — в металлолом. Железная дорога на промышленных предприятиях и большая часть трубопроводов — на металлолом. Пищевая промышленность, при имеющихся мощностях, построенных для внешних рынков, — это работа в одну смену, если не день—два в неделю.
Что в итоге? Миллионы безработных на натуральном хозяйстве? И борьба за сферы влияния между десятками «народных» мэров и губернаторов? Жизнь с АКМ у изголовья?
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О последствиях для обычных людей. Электроэнергию для населения дотировать будет нечем. То, что сейчас позволяет снижать цену на электричество — атомные и гидростанции, — все за пределами Донбасса. То есть стоимость будет на уровне цен для промышленности. А для промышленности она будет просто «сказочной».
Если уйдет Донбасс… Что ждет украинскую экономику? 15.05.2014 г. в 16:00 Александр Карпец, для «Главкома»
Сейчас в СМИ циркулирует много информации на тему о том, что, в случае отделения Донбасса от Украины, регион и его экономику ожидает быстрый крах, а Москве Донбасс не нужен, и именно поэтому Путин не начинает военное вторжение в регион и его аннексию по примеру Крыма. В то же время, широко распространено крайне ошибочное мнение о том, что Украина и ее экономика только выиграют, если избавятся от дотационного Донбасса.
Подобное «глубокое» мнение настораживает. Даже с учетом дотационности Донбасса и вывода олигархами капиталов за рубеж, регион является важнейшим поставщиком валюты в страну. Утрата Донбасса и его экономики может спровоцировать неплатежеспособность Украины по внешним валютным долгам, включая кредиты МВФ. Кстати, за рубежом это уже начинают кое-где понимать и выражать растущее беспокойство. Даже намекают, что сумма кредита МВФ в конце концов будет зависеть от того, удастся ли Украине сохранить свои территории.
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На самом же деле, не нужно забывать, что в то же время Донецкая, Луганская и Харьковская области дают 21% ВВП и 30% объемов промышленного производства страны. Вопрос об убыточности регионов является довольно спорным, поскольку главные офисы олигархических предприятий часто расположены в столице или вообще за границей, платят налоги там, а чаще вообще не платят их в полном объеме, не говоря уже о выводе капиталов, который обескровливает как Донбасс, так и страну в целом.
Донецкая и Луганская область дают до 70% металла и существенные объемы химической продукции, которые являются основными экспортными статьями и, соответственно, источником поступления валюты. Если из-за разгула бандитизма в регионе эти отрасли остановят производство и экспорт продукции, страна не сможет оплачивать импорт, прежде всего, критический, а также не сможет платить по внешним займам.
Японское рейтинговое агентство Rating and Investment Information (R&I) в начале мая понизило долгосрочный рейтинг Украины с В- до преддефолтного — CCC с негативны прогнозом.
судячи з наведених вами цитат, ДНР та ЛНР загнуться без України значно раніше, ніж Україна без них. Ситуація гірша навіть за Крим, хоча є проблеми подібні з кримськими - відсутьня вода для промисловості, відсутня дешева електроенергетика, відсутня сировина для виробництва металу, відсутні ринки збуту, величезна кількість пенсіонерів, жахлива екологія...