Информация про банк:
Конкорд Банк
С ув.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 січ, 2015 14:39
Конкорд
Информация про банк:
Конкорд Банк
С ув.
Додано: Сер 04 лют, 2015 18:31
Re: Конкорд
О! Новый банк появился! Что за птица?
Додано: Сер 04 лют, 2015 21:08
Ахаха Я под столом. Пять баллов!
Кстати, судя по тому, что «18 січня 2007 року до реєстру банків-учасників фонду під №193 включене ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» у статусі учасника фонду» то банк не такой уж и новый. 2007 год...
Додано: Чет 05 лют, 2015 00:08
Эта Соседка вовсе не соседка, а жена старшего сына Дмитрия Мишалова, днепропетровского миллионера близкого к группе Приват, а также владельца группы Мастер. О нём можно почитать например
Примечательно, что после ликвидации Акта банка принадлежащего ещё одному днепропетровскому миллионеру Вадиму Ермолаеву, наметилась тенденция к переводу актовских клиентов на обслуживание именно в Конкорд. А в бывших отделениях Акты открываются отделения Конкорда.
Вот такой кептивчик (на двоих?) - этот Конкорд.
Додано: Чет 05 лют, 2015 10:01
deneg net
Зрозуміло. Я був спочатку грішним ділом подумав що то хлопці з Конкорд Капітал вирішили відкрити рітейловий банк (всяке буває). Але тепер ясно ...
Теж дивний бренд банку - КонКорд - дві великі букви "К". Просто як танець Канкан. Дивно що люди це не звертають на таке увагу, всетаки цеж банк, навіть при всіх його ньуансах, ніби серйозна організація. Але то певно справа смаку ...
Додано: П'ят 06 лют, 2015 19:56
deneg net
Так а кто кого поедает? Приват захватывает Акту через Конкорд или Акта сваливает в Конкорд от наезда?
Додано: П'ят 06 лют, 2015 22:14
Ну Вы меня убили!!!
Вы же давний форумчанин.
Актабанк
Додано: Чет 19 лют, 2015 22:54
deneg net
Да то что Акта в стадии ликвидации понятно. Хотелось бы понять - это Ермолаев переганяет свою систему или Приват перехватил кусочек бизнеса.
Додано: Вів 28 кві, 2015 13:55
о, новый банк, хотя.. 2006 года, не слышала о нём вообще ничего, кто-нибудь что-нибудь знает о нём?
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