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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #1234 ... 326>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2015 14:39

Конкорд

Информация про банк:
Конкорд Банк

С ув.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2015 18:31

Re: Конкорд

О! Новый банк появился! Что за птица?
цукен
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2015 21:08

  dunczyk написав:Одна сосєдка не домішалова :lol:


Ахаха :mrgreen: Я под столом. Пять баллов! :lol:
Кстати, судя по тому, что «18 січня 2007 року до реєстру банків-учасників фонду під №193 включене ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» у статусі учасника фонду» то банк не такой уж и новый. 2007 год...
Депозитчик
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2015 00:08

  dunczyk написав:Ну важко назвати це банком, так, банка.
Забавний склад наглядової ради:

Сосєдка-Мішалова Олена Вілієвна — Голова наглядової ради
Сосєдка Юлія Вілієвна — Радник Голови наглядової ради


Эта Соседка вовсе не соседка, а жена старшего сына Дмитрия Мишалова, днепропетровского миллионера близкого к группе Приват, а также владельца группы Мастер. О нём можно почитать например здесь или здесь. Кто де-факто хозяин Конкорда догадаетесь сами.
Примечательно, что после ликвидации Акта банка принадлежащего ещё одному днепропетровскому миллионеру Вадиму Ермолаеву, наметилась тенденция к переводу актовских клиентов на обслуживание именно в Конкорд. А в бывших отделениях Акты открываются отделения Конкорда.
Вот такой кептивчик (на двоих?) - этот Конкорд.
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2015 10:01

deneg net

Зрозуміло. Я був спочатку грішним ділом подумав що то хлопці з Конкорд Капітал вирішили відкрити рітейловий банк (всяке буває). Але тепер ясно ...

Теж дивний бренд банку - КонКорд - дві великі букви "К". Просто як танець Канкан. Дивно що люди це не звертають на таке увагу, всетаки цеж банк, навіть при всіх його ньуансах, ніби серйозна організація. Але то певно справа смаку ...
dunczyk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2015 19:56

deneg net

Так а кто кого поедает? Приват захватывает Акту через Конкорд или Акта сваливает в Конкорд от наезда?
цукен
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2015 22:14

  цукен написав:deneg net

Так а кто кого поедает? Приват захватывает Акту через Конкорд или Акта сваливает в Конкорд от наезда?

Ну Вы меня убили!!!
Вы же давний форумчанин.
Актабанк ликвидирован ещё 16.01.2015
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2015 22:54

deneg net

Да то что Акта в стадии ликвидации понятно. Хотелось бы понять - это Ермолаев переганяет свою систему или Приват перехватил кусочек бизнеса.
цукен
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2015 08:35

цукен

Прачечная?
цукен
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2015 13:55

о, новый банк, хотя.. 2006 года, не слышала о нём вообще ничего, кто-нибудь что-нибудь знает о нём?
gerbera
 
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