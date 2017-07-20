ДОРОГО купим акции ВАТ "Полтаватрансбуд"..
1 акция - 50 грн.00 коп.
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Теперь в эту тему будут сбрасываться все сообщения о покупке/продаже акции на внебиржевом рынке
С ув., San
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 10 сер, 2009 20:49
Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
ДОРОГО купим акции ВАТ "Полтаватрансбуд"..
1 акция - 50 грн.00 коп.
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Теперь в эту тему будут сбрасываться все сообщения о покупке/продаже акции на внебиржевом рынке
С ув., San
Додано: Нед 28 лют, 2010 21:21
Продам акции НАСК "ОРАНТА"
Продам акции НАСК "Оранта" (067) 214-27-74
Додано: Вів 13 кві, 2010 20:05
Продам акції
Продам 2 акції фонду "Синегрія-5" номіналом по 10 тіс. грн. Пропонуйте ціну.
Додано: П'ят 07 тра, 2010 09:22
Внебиржевая продажа акций
СРОЧНО продаются акции Центрэнерго не на бирже
alla555@ukr.net
Додано: Вів 01 чер, 2010 11:34
Продам акції
Продам акції КІФ "СИНЕРГІЯ-4" (КУА “Кінто”)
Про фонд:
Відкрите акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-4" в управлінні КУА «КІНТО»
Номінал: 10 000,00 грн.
Закінчення діяльності: 22 червня 2012 р.
Продам декілька акції фонду "Синегрія-4".
Акції знерухомленні.
Пропонуйте ціну та бажану кількість у приват.
Дякую.
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Теперь в эту тему будут сбрасываться все сообщения о продаже акции на внебиржевом рынке
С ув., San
Додано: Вів 01 чер, 2010 11:54
Продам акції КІФ "Аурум" (КУА “Драгон ЕМ”)
Про фонд:
Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Аурум" в управлінні КУА «Драгон ЕМ»
Номінал: 100,00 грн.
Продам декілька сотень акції фонду "Аурум".
Акції знерухомленні.
Пропонуйте ціну та бажану кількість у приват.
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