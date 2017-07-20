RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Покупка/Продажа ЦБ
(акции, облигации и т.д.)

Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #1234 ... 57>
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2009 20:49

Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)

ДОРОГО купим акции ВАТ "Полтаватрансбуд"..
1 акция - 50 грн.00 коп.

------------------------------------
Теперь в эту тему будут сбрасываться все сообщения о покупке/продаже акции на внебиржевом рынке
С ув., San
karry
 
 
Повідомлення Додано: Нед 28 лют, 2010 21:21

Продам акции НАСК "ОРАНТА"

Продам акции НАСК "Оранта" (067) 214-27-74
alkx32
 
Повідомлень: 8
З нами з: 06.08.07
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2010 20:05

Продам акції

Продам 2 акції фонду "Синегрія-5" номіналом по 10 тіс. грн. Пропонуйте ціну.
happyk
 
Повідомлень: 165
З нами з: 24.02.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2010 18:49

Продано.......
happyk
 
Повідомлень: 165
З нами з: 24.02.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2010 20:30

happyk написав:Продано.......

По чем если не секрет?
...
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10419
З нами з: 02.09.08
Подякував: 658 раз.
Подякували: 1484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2010 20:47

Озвучьте цену продажи ; ( сам участник сего фонда)
Яша4
 
Повідомлень: 86
З нами з: 28.01.09
Подякував: 123 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2010 09:03

4800грн за 1 акцію
happyk
 
Повідомлень: 165
З нами з: 24.02.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2010 09:22

Внебиржевая продажа акций

:!:
СРОЧНО продаются акции Центрэнерго не на бирже
alla555@ukr.net
Alan
 
 
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2010 11:34

Продам акції

Продам акції КІФ "СИНЕРГІЯ-4" (КУА “Кінто”)
Про фонд:

Відкрите акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-4" в управлінні КУА «КІНТО»

Номінал: 10 000,00 грн.
Закінчення діяльності: 22 червня 2012 р.

Продам декілька акції фонду "Синегрія-4".
Акції знерухомленні.
:arrow: Пропонуйте ціну та бажану кількість у приват.

Дякую.
---------------------------------
Теперь в эту тему будут сбрасываться все сообщения о продаже акции на внебиржевом рынке
С ув., San
games2001
 
 
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2010 11:54

Продам акції КІФ "Аурум" (КУА “Драгон ЕМ”)

Про фонд:

Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Аурум" в управлінні КУА «Драгон ЕМ»

Номінал: 100,00 грн.

Продам декілька сотень акції фонду "Аурум".
Акції знерухомленні.
:arrow: Пропонуйте ціну та бажану кількість у приват.
games2001
 
 
  #1234 ... 57>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Облигации 1982 года 1 ... 6, 7, 8
Anonymous » Суб 14 кві, 2012 21:00
70 64258
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 20:37
popovsergej941
Как продать принадлежащие мне акции? 1, 2, 3
Anonymous » Суб 05 січ, 2013 03:34
26 25959
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 тра, 2018 13:46
igorst23
Как купить акции Укринбанка 1, 2
lardan » Чет 20 лип, 2017 11:46
11 2480
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 жов, 2017 16:38
gluschenko_art

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7792)
06.07.2018 17:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.