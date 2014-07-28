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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #1234 ... 993>
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2015 17:51

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Коллеги, всех с праздником.
Давайте попробуем сменить формат дискуссии. Убрать из нее политику, флуд, взаимные обвинения и т.д. Эта ветка создана для того, чтобы помочь друг другу разобраться в существующих экономических процессах и поправить свое материальное положение.
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ulanusa1
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2015 18:19

Касательно флуда и обвинений.Человек так устроен, что иногда нужно выпустить пар.Иногда нельзя смолчать проходя мимо подлеца.И пофлудить и пошутить, особенно в выходные чуть чуть можно.Т е всё должно быть в меру.А когда в теме наоборот привалируют непрофильные посты, это нужно пресечь.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2015 19:59

Хорошо, подождем, что там скажут админы. Но нужно что-то менять, однозначно (бедный ДС, как я теперь его понимаю :oops: )
Snoopik
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2015 16:44

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2015 ГОД (UAH/USD)

Snoopik написав:Привет!
Что там, подросли немного, только сейчас заглянул ,смотрб МБ взбодрился. Выходим на новый уровень, МБ 22.5, нал 24 и выше?


Привет
Да, скорее всего 24+. Нал пока не отреагировал, но это вопрос времени. Думаю, что спуск ниже 22 на МБ был каким-то временным рукотворным явлением. Как и сегодняшний резкий прыжок. Как эти моменты научиться предугадывать ума не приложу. :)
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ulanusa1
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2015 16:56

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2015 ГОД (UAH/USD)

Коллеги, подскажите, кому еще приглашалки поотправлять на эту ветку. Отправил
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ulanusa1
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2015 17:05

  ulanusa1 написав:Коллеги, подскажите, кому еще приглашалки поотправлять на эту ветку. Отправил
- Снупик
- Витл
- Кроп
- Орест

Если вы за, предлагаю пригласить также (добавьте кого-то если забыл):
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СПС, я уже здесь, но в режиме чтения. Еси чё, убыток буду фиксить не в среду, а уже завтра вечером. Подвела чуйка :cry:
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2015 17:23

  Очкарик написав:
СПС, я уже здесь, но в режиме чтения. Еси чё, убыток буду фиксить не в среду, а уже завтра вечером. Подвела чуйка :cry:


Оперативно :)
А че завтра с утра не пофиксить убыток? К вечеру он может увеличиться...
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ulanusa1
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2015 17:34

ulanusa1
У сестры остался недолитый столбик в гривне. Долью туда.
Если опоздал на самолет, надо ехать поездом... :mrgreen:

Банки-лидеры тренда Укрсиб, Укрсоц, ОТП и ВТБ. 23.00
Не мелочевка пузатая...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2015 17:55

ulanusa1 Ну выглядит вроде как конец месяца просаживают, тарится НБУ, а потом отпускает на пару недель, и все по-новой. Но сколько эта система будет работать, и как будет ли работать во время форс-мажоров (сегодня под Радой сигнал негативный и показательный :( ) - не известно. В принципе сейчас играть пока смысла нет, вообще, думаю бакс будет просто медленно расти до ноября, там потом возможны прыжки по сильней. Ну и за мировыми рынками следить надо, конечно. Пока так, больше голова не варит.
Snoopik
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2015 18:58

Snoopik
Возможно, в связи с отсутствием конкуренции со стороны Виктории, а может, из-за возросших рисков для бизнеса, но последние несколько недель киевский опт, которого порекомендовал ДС, давал на прием -30коп от заявленного в зеленой простынке. Суммы не розничные. Отдачей не интересовался, но думаю и там +30коп. Итого реальный спред выйдет 70-90коп! С таким спредом я тоже дергаться не буду.
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ulanusa1
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