Додано: Нед 23 сер, 2015 18:19

Касательно флуда и обвинений.Человек так устроен, что иногда нужно выпустить пар.Иногда нельзя смолчать проходя мимо подлеца.И пофлудить и пошутить, особенно в выходные чуть чуть можно.Т е всё должно быть в меру.А когда в теме наоборот привалируют непрофильные посты, это нужно пресечь.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.