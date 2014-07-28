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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 23 сер, 2015 17:51
Коллеги, всех с праздником.
Давайте попробуем сменить формат дискуссии. Убрать из нее политику, флуд, взаимные обвинения и т.д. Эта ветка создана для того, чтобы помочь друг другу разобраться в существующих экономических процессах и поправить свое материальное положение.
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ulanusa1
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Додано: Нед 23 сер, 2015 18:19
Касательно флуда и обвинений.Человек так устроен, что иногда нужно выпустить пар.Иногда нельзя смолчать проходя мимо подлеца.И пофлудить и пошутить, особенно в выходные чуть чуть можно.Т е всё должно быть в меру.А когда в теме наоборот привалируют непрофильные посты, это нужно пресечь.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 23 сер, 2015 19:59
Хорошо, подождем, что там скажут админы. Но нужно что-то менять, однозначно (бедный ДС, как я теперь его понимаю
)
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Snoopik
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Додано: Пон 31 сер, 2015 16:44
Snoopik написав:Привет!
Что там, подросли немного, только сейчас заглянул ,смотрб МБ взбодрился. Выходим на новый уровень, МБ 22.5, нал 24 и выше?
Привет
Да, скорее всего 24+. Нал пока не отреагировал, но это вопрос времени. Думаю, что спуск ниже 22 на МБ был каким-то временным рукотворным явлением. Как и сегодняшний резкий прыжок. Как эти моменты научиться предугадывать ума не приложу.
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ulanusa1
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Додано: Пон 31 сер, 2015 16:56
Коллеги, подскажите, кому еще приглашалки поотправлять на эту ветку. Отправил
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Додано: Пон 31 сер, 2015 17:05
ulanusa1 написав:
Коллеги, подскажите, кому еще приглашалки поотправлять на эту ветку. Отправил
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Если вы за, предлагаю пригласить также (добавьте кого-то если забыл):
+ Томми Слим
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СПС, я уже здесь, но в режиме чтения. Еси чё, убыток буду фиксить не в среду, а уже завтра вечером. Подвела чуйка
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Очкарик
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Додано: Пон 31 сер, 2015 17:23
Очкарик написав:
СПС, я уже здесь, но в режиме чтения. Еси чё, убыток буду фиксить не в среду, а уже завтра вечером. Подвела чуйка
Оперативно
А че завтра с утра не пофиксить убыток? К вечеру он может увеличиться...
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ulanusa1
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Додано: Пон 31 сер, 2015 17:34
ulanusa1
У сестры остался недолитый столбик в гривне. Долью туда.
Если опоздал на самолет, надо ехать поездом...
Банки-лидеры тренда Укрсиб, Укрсоц, ОТП и ВТБ. 23.00
Не мелочевка пузатая...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Очкарик
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Додано: Пон 31 сер, 2015 17:55
ulanusa1
Ну выглядит вроде как конец месяца просаживают, тарится НБУ, а потом отпускает на пару недель, и все по-новой. Но сколько эта система будет работать, и как будет ли работать во время форс-мажоров (сегодня под Радой сигнал негативный и показательный
) - не известно. В принципе сейчас играть пока смысла нет, вообще, думаю бакс будет просто медленно расти до ноября, там потом возможны прыжки по сильней. Ну и за мировыми рынками следить надо, конечно. Пока так, больше голова не варит.
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Snoopik
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Додано: Пон 31 сер, 2015 18:58
Snoopik
Возможно, в связи с отсутствием конкуренции со стороны Виктории, а может, из-за возросших рисков для бизнеса, но последние несколько недель киевский опт, которого порекомендовал ДС, давал на прием -30коп от заявленного в зеленой простынке. Суммы не розничные. Отдачей не интересовался, но думаю и там +30коп. Итого реальный спред выйдет 70-90коп! С таким спредом я тоже дергаться не буду.
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ulanusa1
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