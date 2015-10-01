Реальные курсы валют в банках, пунктах обмена валют и др. в Одессе.
Наличие валюты и объемы к продаже.
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 01 жов, 2015 15:02
Курси валют в Одесі
Реальные курсы валют в банках, пунктах обмена валют и др. в Одессе.
Наличие валюты и объемы к продаже.
Додано: Чет 01 жов, 2015 15:04
Средние курсы в Банках и ПОВ
Доллар
21.9750 22.6938
Евро
24.1250 25.4875
рубль
0.2971 0.3444
Додано: П'ят 02 жов, 2015 12:08
Дата: 02 октября 2015 г. 13.05
Одесса
(«7-й км),
Опт
$ 22,55/22,70 UAH/USD
Розница
$ 22,50/22,75 UAH/USD
Додано: П'ят 02 жов, 2015 12:12
Курс обмена валют в Одессе на сегодня в Банках
Доллар США
22.3000 22.4000 ОПТИМАЛЬНЫЙ
22.0056 22.6611 СРЕДНИЙ
Додано: Пон 05 жов, 2015 10:50
Дата: 05 октября 2015 г. 11.49
Одесса
(«7-й км),
Опт
$ 22,50/22,55 UAH/USD
Розница
$ 22,45/22,55 UAH/USD
Додано: Вів 06 жов, 2015 11:44
Дата: 06 октября 2015 г. 12.43
Одесса
(«7-й км),
Опт
$ 22,45/22,55 UAH/USD
Розница
$ 22,40/22,65 UAH/USD
Додано: Вів 06 жов, 2015 14:48
В Одессе продажа доллара была по курсу 22,40 - 50
http://tables.finance.ua/ru/currency/order
Додано: Сер 07 жов, 2015 13:29
Одесса – опт 22,45/22,55 UAH/USD, розница – 22,40/22,65 UAH/USD;
Додано: Вів 13 жов, 2015 11:59
Дата: 13 октября 2015 г. 12.43
Одесса
(«7-й км),
Опт
$ 23,10/23,15 UAH/USD
Розница
$ 23,00/23,20 UAH/USD
Додано: Чет 15 жов, 2015 10:26
Дата: 15 октября 2015 г. 11.25
Одесса
(«7-й км),
Опт
$ 23,35/23,50 UAH/USD
Розница
$ 23,30/23,60 UAH/USD
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