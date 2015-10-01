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Курси валют в Одесі

Курси валют в Одесі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #1234 ... 73>
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2015 15:02

Курси валют в Одесі

Реальные курсы валют в банках, пунктах обмена валют и др. в Одессе.
Наличие валюты и объемы к продаже.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2015 15:04

Средние курсы в Банках и ПОВ

Доллар
21.9750 22.6938

Евро
24.1250 25.4875

рубль
0.2971 0.3444
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2015 12:08

Дата: 02 октября 2015 г. 13.05

Одесса

(«7-й км),
Опт

$ 22,55/22,70 UAH/USD

Розница

$ 22,50/22,75 UAH/USD
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2015 12:12

Курс обмена валют в Одессе на сегодня в Банках

Доллар США
22.3000 22.4000 ОПТИМАЛЬНЫЙ
22.0056 22.6611 СРЕДНИЙ
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2015 10:50

Дата: 05 октября 2015 г. 11.49

Одесса

(«7-й км),
Опт

$ 22,50/22,55 UAH/USD

Розница

$ 22,45/22,55 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2015 11:44

Дата: 06 октября 2015 г. 12.43

Одесса

(«7-й км),
Опт

$ 22,45/22,55 UAH/USD

Розница

$ 22,40/22,65 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2015 14:48

В Одессе продажа доллара была по курсу 22,40 - 50
http://tables.finance.ua/ru/currency/order
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2015 13:29

Одесса – опт 22,45/22,55 UAH/USD, розница – 22,40/22,65 UAH/USD;
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2015 11:59

Дата: 13 октября 2015 г. 12.43

Одесса

(«7-й км),
Опт

$ 23,10/23,15 UAH/USD

Розница

$ 23,00/23,20 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2015 10:26

Дата: 15 октября 2015 г. 11.25

Одесса

(«7-й км),
Опт

$ 23,35/23,50 UAH/USD

Розница

$ 23,30/23,60 UAH/USD
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