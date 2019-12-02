RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #1234 ... 261>
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2016 08:34

Імперські амбіції сусіда

Лимонов разработал план захвата 5 областей Украины и части Казахстана

"Планы русского империализма: развалить к чертовой матери Украину с помощью Польши, Венгрии, Румынии и Словакии. То есть справедливо отобрать у дряблой, но наглой страны ее колонии, завоеванные для нее Советским Союзом в 1939–1946 годах. Оставить ей девять областей вокруг Киева, пусть радуется", - написал он.

http://obozrevatel.com/crime/84317-idea ... hstana.htm
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3366
З нами з: 07.06.12
Подякував: 731 раз.
Подякували: 732 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2016 13:38

Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3366
З нами з: 07.06.12
Подякував: 731 раз.
Подякували: 732 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2016 15:08

Во Франции по делу ЮКОСа арестованы активы Роскосмоса и федерального предприятия «Космическая связь»

Активы арестованы на общую сумму 700 миллионов долларов, – сообщает РБК со ссылкой на американский юридический журнал The American Laywer"
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3366
З нами з: 07.06.12
Подякував: 731 раз.
Подякували: 732 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2016 16:51

Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3366
З нами з: 07.06.12
Подякував: 731 раз.
Подякували: 732 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2016 18:25

Путин хочет, чтобы Соединенные Штаты Америки не действовали в отношении России «с позиции имперских амбиций».
http://www.unian.net/world/1319398-okku ... ossii.html
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3366
З нами з: 07.06.12
Подякував: 731 раз.
Подякували: 732 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2016 15:51

Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3366
З нами з: 07.06.12
Подякував: 731 раз.
Подякували: 732 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2016 06:19

Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3366
З нами з: 07.06.12
Подякував: 731 раз.
Подякували: 732 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2016 06:28

Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3366
З нами з: 07.06.12
Подякував: 731 раз.
Подякували: 732 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2016 21:28

Указ Президента Российской Федерации от 18.04.2016 № 187 "О награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Жириновского В.В."
http://publication.pravo.gov.ru/Documen ... 1604180041
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3366
З нами з: 07.06.12
Подякував: 731 раз.
Подякували: 732 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2016 19:35

Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3366
З нами з: 07.06.12
Подякував: 731 раз.
Подякували: 732 раз.
 
Профіль
  #1234 ... 261>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7734)
02.12.2019 15:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.