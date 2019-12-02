Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 11 кві, 2016 08:34
Лимонов разработал план захвата 5 областей Украины и части Казахстана
"Планы русского империализма: развалить к чертовой матери Украину с помощью Польши, Венгрии, Румынии и Словакии. То есть справедливо отобрать у дряблой, но наглой страны ее колонии, завоеванные для нее Советским Союзом в 1939–1946 годах. Оставить ей девять областей вокруг Киева, пусть радуется", - написал он.
http://obozrevatel.com/crime/84317-idea ... hstana.htm
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Додано: Пон 11 кві, 2016 13:38
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Додано: Пон 11 кві, 2016 15:08
Во Франции по делу ЮКОСа арестованы активы Роскосмоса и федерального предприятия «Космическая связь» Активы арестованы на общую сумму 700 миллионов долларов, – сообщает РБК со ссылкой на американский юридический журнал The American Laywer"
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Додано: Пон 11 кві, 2016 16:51
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Додано: П'ят 15 кві, 2016 18:25
Путин хочет, чтобы Соединенные Штаты Америки не действовали в отношении России «с позиции имперских амбиций». http://www.unian.net/world/1319398-okku ... ossii.html
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Додано: Суб 16 кві, 2016 15:51
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Додано: Пон 18 кві, 2016 21:28
Указ Президента Российской Федерации от 18.04.2016 № 187 "О награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Жириновского В.В." http://publication.pravo.gov.ru/Documen ... 1604180041
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Додано: Вів 19 кві, 2016 19:35
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