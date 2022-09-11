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Чи можна придбати
монети в НБУ

Чи можна придбати монети в НБУ
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #1234 ... 12>
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2016 17:44

Чи можна придбати монети в НБУ

Добрый день! Подскажите, сейчас реально купить инвест монеты у НБУ или в ощадбанке? ( к примеру, Архангил Михаил серебро 31.1) - пробовал купить год-2 назад и тогда в НБУ на подоле была "хлебная очередь\ дефицит"
ytb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2016 12:02

ytb
Реально. Если нет в кассе сейчас, то под заказ привезут на следующий рабочий день.
geoleo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2017 16:34

geoleo

спасибо!
ytb
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2017 22:59

  ytb написав:geoleo

спасибо!



и как, пробовали напрямую в НБУ покупать монеты?
в недавнем времени был большой ажиотаж по монетам 25 лет независимости Украины (золотые), так вот их нельзя было купить в НУБ, там был небольшой тираж этих монет и их продавали на аукционе, причем физ.лица не могли участвовать в аукционе, только физ.лица предприниматели или банки. И кстати цены заоблачные были на эти монеты на нумизматических сайтах, а банки - даже не выставляли их на продажу.
AlinaVashenko
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2017 00:50

  AlinaVashenko написав:
  ytb написав:geoleo

спасибо!



и как, пробовали напрямую в НБУ покупать монеты?
в недавнем времени был большой ажиотаж по монетам 25 лет независимости Украины (золотые), так вот их нельзя было купить в НУБ, там был небольшой тираж этих монет и их продавали на аукционе, причем физ.лица не могли участвовать в аукционе, только физ.лица предприниматели или банки. И кстати цены заоблачные были на эти монеты на нумизматических сайтах, а банки - даже не выставляли их на продажу.


Мне кажется, что Вы сгущаете краски.
Во-первых, сколько минимально может стоить слиток золота весом в 60 грамм?
Во-вторых, все, кто хотел и мог (цена на аукционе быда в пределах 130-160 к гривень) могли купить.
В-третьих, действительно, скупкой некоторго кол-ва монет занимался Укргазбанк, видимо под заказы ВИП-клиентов.
aleks-kiev
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2017 10:14

  aleks-kiev написав:
  AlinaVashenko написав:
  ytb написав:geoleo

спасибо!



и как, пробовали напрямую в НБУ покупать монеты?
в недавнем времени был большой ажиотаж по монетам 25 лет независимости Украины (золотые), так вот их нельзя было купить в НУБ, там был небольшой тираж этих монет и их продавали на аукционе, причем физ.лица не могли участвовать в аукционе, только физ.лица предприниматели или банки. И кстати цены заоблачные были на эти монеты на нумизматических сайтах, а банки - даже не выставляли их на продажу.


Мне кажется, что Вы сгущаете краски.
Во-первых, сколько минимально может стоить слиток золота весом в 60 грамм?
Во-вторых, все, кто хотел и мог (цена на аукционе быда в пределах 130-160 к гривень) могли купить.
В-третьих, действительно, скупкой некоторго кол-ва монет занимался Укргазбанк, видимо под заказы ВИП-клиентов.


Никто краски не сгущает, говорю как было по факту! можете ознакомится с условиями участия на аукционе: https://www.uicegroup.com/uk/tovarna-bi ... -u-torgah/
принимать участие может только юр.лица и физ.лица-предприниматели! номинальная стоимость монеты одной была 93тыс., монеты с аукциона уходили действительно в пределах 130-160 тыс, а вот потом эти монеты перепродавали в пределах 230-250 тыс!
AlinaVashenko
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2017 10:22

  AlinaVashenko написав:
  aleks-kiev написав:Мне кажется, что Вы сгущаете краски.
Во-первых, сколько минимально может стоить слиток золота весом в 60 грамм?
Во-вторых, все, кто хотел и мог (цена на аукционе быда в пределах 130-160 к гривень) могли купить.
В-третьих, действительно, скупкой некоторго кол-ва монет занимался Укргазбанк, видимо под заказы ВИП-клиентов.


Никто краски не сгущает, говорю как было по факту! можете ознакомится с условиями участия на аукционе: https://www.uicegroup.com/uk/tovarna-bi ... -u-torgah/
принимать участие может только юр.лица и физ.лица-предприниматели! номинальная стоимость монеты одной была 93тыс., монеты с аукциона уходили действительно в пределах 130-160 тыс, а вот потом эти монеты перепродавали в пределах 230-250 тыс!


Инвестиционные монеты и памятные монеты это все-таки несовсем одно и тоже.
Востаннє редагувалось Aps в Чет 16 лют, 2017 10:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2017 10:23

AlinaVashenko Какое отношение ваша дискуссия о профсоюзах имеет к теме ветки про инвестиционные монеты?
jabba
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2017 11:41

  jabba написав:AlinaVashenko Какое отношение ваша дискуссия о профсоюзах имеет к теме ветки про инвестиционные монеты?


Самое прямое, я задавала вопрос: получилось ли напрямую в НБУ приобрести монеты...
читайте внимательно, а о каких профсоюзах вы пишите не знаю...
AlinaVashenko
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2017 14:34

  jabba написав:AlinaVashenko
Инвестиционные монеты и памятные монеты это все-таки несовсем одно и тоже.
Какое отношение ваша дискуссия о профсоюзах имеет к теме ветки про инвестиционные монеты?

Практически все темы данной ветки посвящены именно памятным монетам, причем зачастую не драгмельным :?:
Но это позволяет поддерживать интерес к разделу.
Хотя на форуме есть раздел "Нумизматика и бонистика" Нумізматика та Боністика, где более логично обсуждать данные темы.
Все-таки повторюсь.
Реальные проходы на аукционах по этой монете дороже 180 тыс не наблюдались, причем думаю сделки заключались мимо аукционов (обычно за услуги аукциона оплачивается комиссия до 4%).
Все, кто хотел купить на аукционе - могли это сделать, так как обычно все монеты, выделенные на текущий аукцион - не распродавались.
Напрямую НБУ данные монеты не продавало, чтобы не было обвинений в коррупции. :lol:
Дистрибьюторы данные монеты также не получали. :?
aleks-kiev
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