Чи можна придбати монети в НБУ

Добрый день! Подскажите, сейчас реально купить инвест монеты у НБУ или в ощадбанке? ( к примеру, Архангил Михаил серебро 31.1) - пробовал купить год-2 назад и тогда в НБУ на подоле была "хлебная очередь\ дефицит"
и как, пробовали напрямую в НБУ покупать монеты? в недавнем времени был большой ажиотаж по монетам 25 лет независимости Украины (золотые), так вот их нельзя было купить в НУБ, там был небольшой тираж этих монет и их продавали на аукционе, причем физ.лица не могли участвовать в аукционе, только физ.лица предприниматели или банки. И кстати цены заоблачные были на эти монеты на нумизматических сайтах, а банки - даже не выставляли их на продажу.
и как, пробовали напрямую в НБУ покупать монеты? в недавнем времени был большой ажиотаж по монетам 25 лет независимости Украины (золотые), так вот их нельзя было купить в НУБ, там был небольшой тираж этих монет и их продавали на аукционе, причем физ.лица не могли участвовать в аукционе, только физ.лица предприниматели или банки. И кстати цены заоблачные были на эти монеты на нумизматических сайтах, а банки - даже не выставляли их на продажу.
Мне кажется, что Вы сгущаете краски. Во-первых, сколько минимально может стоить слиток золота весом в 60 грамм? Во-вторых, все, кто хотел и мог (цена на аукционе быда в пределах 130-160 к гривень) могли купить. В-третьих, действительно, скупкой некоторго кол-ва монет занимался Укргазбанк, видимо под заказы ВИП-клиентов.
и как, пробовали напрямую в НБУ покупать монеты? в недавнем времени был большой ажиотаж по монетам 25 лет независимости Украины (золотые), так вот их нельзя было купить в НУБ, там был небольшой тираж этих монет и их продавали на аукционе, причем физ.лица не могли участвовать в аукционе, только физ.лица предприниматели или банки. И кстати цены заоблачные были на эти монеты на нумизматических сайтах, а банки - даже не выставляли их на продажу.
Мне кажется, что Вы сгущаете краски. Во-первых, сколько минимально может стоить слиток золота весом в 60 грамм? Во-вторых, все, кто хотел и мог (цена на аукционе быда в пределах 130-160 к гривень) могли купить. В-третьих, действительно, скупкой некоторго кол-ва монет занимался Укргазбанк, видимо под заказы ВИП-клиентов.
Никто краски не сгущает, говорю как было по факту! можете ознакомится с условиями участия на аукционе: https://www.uicegroup.com/uk/tovarna-bi ... -u-torgah/ принимать участие может только юр.лица и физ.лица-предприниматели! номинальная стоимость монеты одной была 93тыс., монеты с аукциона уходили действительно в пределах 130-160 тыс, а вот потом эти монеты перепродавали в пределах 230-250 тыс!
aleks-kiev написав:Мне кажется, что Вы сгущаете краски. Во-первых, сколько минимально может стоить слиток золота весом в 60 грамм? Во-вторых, все, кто хотел и мог (цена на аукционе быда в пределах 130-160 к гривень) могли купить. В-третьих, действительно, скупкой некоторго кол-ва монет занимался Укргазбанк, видимо под заказы ВИП-клиентов.
Никто краски не сгущает, говорю как было по факту! можете ознакомится с условиями участия на аукционе: https://www.uicegroup.com/uk/tovarna-bi ... -u-torgah/ принимать участие может только юр.лица и физ.лица-предприниматели! номинальная стоимость монеты одной была 93тыс., монеты с аукциона уходили действительно в пределах 130-160 тыс, а вот потом эти монеты перепродавали в пределах 230-250 тыс!
Инвестиционные монеты и памятные монеты это все-таки несовсем одно и тоже.
Востаннє редагувалось Aps в Чет 16 лют, 2017 10:23, всього редагувалось 1 раз.
jabba написав:AlinaVashenko Инвестиционные монеты и памятные монеты это все-таки несовсем одно и тоже. Какое отношение ваша дискуссия о профсоюзах имеет к теме ветки про инвестиционные монеты?
Практически все темы данной ветки посвящены именно памятным монетам, причем зачастую не драгмельным Но это позволяет поддерживать интерес к разделу. Хотя на форуме есть раздел "Нумизматика и бонистика" Нумізматика та Боністика, где более логично обсуждать данные темы. Все-таки повторюсь. Реальные проходы на аукционах по этой монете дороже 180 тыс не наблюдались, причем думаю сделки заключались мимо аукционов (обычно за услуги аукциона оплачивается комиссия до 4%). Все, кто хотел купить на аукционе - могли это сделать, так как обычно все монеты, выделенные на текущий аукцион - не распродавались. Напрямую НБУ данные монеты не продавало, чтобы не было обвинений в коррупции. Дистрибьюторы данные монеты также не получали.