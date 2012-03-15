Візьму кредит на розвиток бізнесу

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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Нед 12 гру, 2010 19:01
Возьму кредит. 4.2млн.грн.
Возьму кредит в размере 4.2млн.грн. для открытия нового предприятия "САМОсветящийся пластик". 0676583362 Суважением Сергей Владимирович.
Додано: Нед 09 січ, 2011 14:24
С Новым Годом и Рождеством Христовым!!! Желаю Всем крепкого Здоровья, Удачи в Ваших начинаниях а также финансовой стабильности и независимости!!! С уважением Сергей Владимирович.
Додано: Пон 17 січ, 2011 16:31
Займу деньги и/или оборудование в производство
Займу деньги и/или оборудование в высокорентабельное производство. Срочно рассмотрю все предложения.
singboard @ ukr.net ****URL**** +38(095)147-77-67
Додано: Чет 03 бер, 2011 18:07
Нужны средства для расширения бизнеса
Требуются средства в размере экв. 30 000 долл. США для покупки оборудования и тары (производство кваса в КЕГ). Рассматриваем как вариант кредит под 2-3% в месяц на полгода, с правом досрочного погашения. Как обеспечение - целостный имущественный комплекс в районном центре Харьковской обл. Предложения с контактами на e-mail: vgarkusha@bk.ru.
Додано: Пон 21 бер, 2011 00:41
Ссылка на видео (2005г. до разработки технологий)
Ссылка на видео (2005г. до разработки технологий) на некоторые виды продукции:
Додано: Вів 22 бер, 2011 15:29
Карина
На какие регионы и какое производство Вас интересует?
Додано: Вів 22 бер, 2011 15:52
Карина
Прошу прощения, обявление не корректно построил (немогу исправить). Правильно будет:
Возьму в займ деньги и/или оборудование в высокорентабельное производство. Срочно рассмотрю все предложения.
singboard ****** ukr.net ****URL**** +38(095)147-77-67
Додано: П'ят 01 кві, 2011 12:12
Нужен кредит для СПД 50-70 тыс грн
нужен кредит для СПД. Недавно открылся (сель/хоз деятельность)120 км от Киева.
детали: нужно 50-70 тыс грн, на развитие фирмы под небольшой процент, залога нет, зато есть желание работать и зарабатывать (честность, порядочность).
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